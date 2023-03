FICO: cucina Molecolare vs Tradizionale

Il “duello” tra cucina molecolare e cucina tradizionale in un gustoso e imperdibile evento FICO + IFA: Food en garde!

Una contesa di sapori e talenti. Una battaglia tra due Chef IFA all’interno del Parco del cibo di FICO Eataly World, a Bologna, che terrà tutti col fiato sospeso nella mattina del 25 marzo, dalle ore 11:30 alle 13.30

Una sfida che suggella l’ormai consolidata collaborazione tra Italian Food Academy e FICO.

La gara, a suon di prelibatezze e gustosi manicaretti, si svolgerà in una delle cucine di FICO, con uno show cooking in modalità “battle”.

A “contendersi” il favore del pubblico e della giuria saranno due stili di cucina differenti: da un lato la “cucina tradizionale ma moderna”, e dall’altro la cucina molecolare, rappresentate dagli chef Davide Damiano e Mirko Ronzoni. Saranno loro a preparare sotto gli occhi di tutti, a presentare e a far degustare due ricette create ad hoc per l’accattivante contesa.

A moderare l’evento sarà la giornalista Roberta Schira, autrice di una rubrica di critica gastronomica sul Corriere della Sera, che raccoglierà dal pubblico anche domande, riflessioni e impressioni a caldo.

Una giuria di 5 esperti del settore decreterà a maggioranza il vincitore.

L’evento sarà l’occasione per comunicare l’inizio dei tre corsi targati IFA, ente di Alta Cucina, presso gli ambienti di FICO, dando il via così, anche all’interno del Parco, di un’Accademia di alta Cucina.

Tre Corsi IFA nella cucina di casa FICO

Ospitalità e alta formazione si sposano alla perfezione con l’arte culinaria di questa partnership che ha in serbo molte sorprese. Già a partire da quest’anno, infatti, sarà possibile partecipare a tre Corsi/Master IFA proprio all’interno del Parco enogastronomico italiano, a Bologna. Sono previste collaborazioni per corsi come Management di percorsi enogastronomici, Corso di Specializzazione in Cucina molecolare e Master per Food&Beverage Manager:

Corso in Management di percorsi enogastronomici: guidare turisti e appassionati di enogastronomia, attraverso le eccellenze di un territorio ricco come il nostro, comporta competenze e attitudini che questo Corso ha il compito di accrescere e affinare. Saper ricercare i prodotti tipici, l’amore per i viaggi e l’interesse culturale per le diverse tradizioni italiane danno al tour manager gli strumenti necessari ed essenziali per progettare esperienze uniche nel loro genere.

Questi tre percorsi IFA avranno dunque, da ora in poi, uno scenario di rilievo e lo scopo di divulgare alta professionalità e l’enogastronomia d’eccellenza da sempre vessillo di FICO.

In questo modo, tutti i futuri chef e i professionisti del settore della ristorazione e del food management potranno formarsi e specializzarsi grazie a percorsi studiati appositamente sulle richieste del mercato. Curare la propria preparazione professionale all’interno di un luogo dedicato al Food come FICO, in cui convergono le aziende e i brand di settore fra i più rinomati, significa poter entrare in contatto non solo con materie prime di eccellenza, ma anche con una rete di Consorzi italiani con cui quali poter stringere collaborazioni, avviare progetti, startup e mettere a disposizione le competenze acquisite durante il periodo formativo.

Roberta Schira

Scrittrice e giornalista, Roberta Schira è autrice di importanti libri, tra cui Menu per quattro stagioni, Il nuovo Bon Ton a tavola, Il libro delle frattaglie e molti altri. È autrice di una rubrica di critica gastronomica sul Corriere della Sera e scrive su Finedininglovers, La Grande Cucina e The Life Journal. Collabora anche con la RSI per la trasmissione Cuochi d’artificio. È fondatrice e co-direttore del Blogazine Madame&Monsieur.

Davide Damiano

Chef con alle spalle più di trent’anni di carriera. Da inizio più tradizionale che le vide protagonista in importanti cucine internazionali sia in Italia che all’estero, come collaboratore e come proprietario, è seguita un’evoluzione che lo ha portato a diventare un consolidato e riconosciuto consulente, un application chef come si usa dire, ovvero una figura poliedrica in grado sia di sviluppare nuovi prodotti e ricette, sia di strutturare da zero un locale, progettando i processi dalla produzione all’amministrazione.

Mirko Ronzoni

Cresciuto a Bergamo, Mirko Ronzoni è il vincitore della seconda edizione italiana di “Hell’s Kitchen”. La vittoria gli è valsa la posizione di Executive Chef al ristorante di Hell’s Kitchen presso il Forte Village Resort in Sardegna. A seguito del diploma di scuola alberghiera, ha lavorato in Italia e all’estero; ha vissuto a Londra, New York e Bucarest. Con i suoi oltre 100 mila follower, rappreseta oggi un influencer dell’alta cucina.

Il programma della giornata del 25 marzo:

Ore 11:30 – Inizio evento:

Ringraziamenti, breve presentazione dell’evento e dei docenti partecipanti.

Gli chef insieme alla mediatrice si presentano, la mediatrice fa qualche domanda su cosa hanno intenzione di cucinare

Gli chef iniziano a cucinare. Prepareranno lo stesso piatto in chiave differente

Gli chef presentano e raccontano i loro piatti alla giuria che assaggia. | Mentre la giuria delibera e la giuria popolare vota sui social quale piatto preferisce chiacchierata tra la mediatrice e gli chef con un confronto sulle ricette

La giuria esprime il parere, si leggono i voti social sui social

Ringraziamento al pubblico e chiusura, cui seguirà un piccolo rinfresco

Redazione Centrale TdG