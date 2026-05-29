Festa di mezza estate da Josetta Saffirio

Redazione Centrale TdG –

Sabato 20 giugno la Cantina Josetta Saffirio apre le porte a una serata che reinventa il racconto del vino, dal Geosito di Persiera al calice, fino ai cocktail d’autore del Retrò di Dogliani

Vino, cocktail d’autore e cena tra i filari: sabato 20 giugno la Cantina Josetta Saffirio trasforma il cru Persiera in un percorso esperienziale che unisce Langhe, cucina contemporanea e mixology.

Torna la Festa di Mezza Estate di Cantina Josetta Saffirio, ma in una veste completamente nuova. L’edizione di quest’anno porta gli ospiti a vivere il vino in forme inaspettate: dalla scoperta del Geosito di Persiera alla cena nel cortile della cantina, passando per abbinamenti con la cucina contemporanea del Retrò di Dogliani e un finale a sorpresa con i cocktail d’autore a base di vino.

“Ǫuesta serata è per noi molto più di un semplice evento”, racconta Sara Vezza, alla guida della cantina di famiglia. “È l’occasione per svelare non solo la bellezza di questo angolo di territorio, ma anche l’unicità di ciò che produciamo. La degustazione non si limiterà alla tradizione dei nostri Nebbioli e Baroli: porteremo in vigna anche i vini spumanti e il Rossese Bianco, varietà di cui siamo tra i pochissimi produttori in Alta Langa. Vogliamo che gli ospiti scoprano la nostra cantina nella sua interezza, comprendano la nostra visione e lo facciano con la leggerezza e la vivacità che solo una sera d’estate sa regalare”.

Dal Geosito al tramonto, fino alla cena sotto le stelle

Il programma prende avvio nel pomeriggio, con l’arrivo in cantina e l’accoglienza degli ospiti, su due turni, alle 16:30 e alle 17:30. Da lì, la partenza verso il cru Persiera: una visita guidata al Geosito con l’agronomo Matteo Monchiero, accompagnata da una degustazione di due annate di Persiera Barolo DOCG direttamente tra i filari, dove il vino prende corpo e il paesaggio delle Langhe si apre in tutta la sua profondità.

Al rientro in cantina, il ritrovo è nel cortile per un aperitivo con Nebbiolo Spumante Rosè e finger food, accolti dalla luce del tramonto che lascia spazio alla sera.

La cucina del Retrò incontra i Nebbiolo di Josetta Saffirio

L’esperienza prosegue poi con la cena, in programma alle 20:45, e affidata a Barbara e Fabrizio del Retrò di Dogliani, che hanno costruito un menù contemporaneo pensato appositamente per dialogare con i vini della cantina: Nebbiolo, Rossese e Barolo, raccontati attraverso abbinamenti ricercati e una cucina che non rinuncia alla sorpresa.

A concludere la serata, un cambio di ritmo: apre l’angolo Mixology, con Barbara che presenterà una carta di cocktail d’autore a base di vino, creati appositamente per l’occasione. Un epilogo inatteso, che porta il calice in un territorio nuovo.

L’appuntamento è dunque per sabato 20 giugno nella sede della Cantina Josetta Saffirio. Un pomeriggio e una serata da vivere fino in fondo, con il vino come filo conduttore e qualche sorpresa lungo la strada. I posti sono limitati.

Prenotazione obbligatoria su: Festa di Mezza Estate da Josetta Saffirio