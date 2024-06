Festa della Musica all’Aeroporto di Bergamo

Il prossimo 21 giugno la Musica sarà protagonista negli aeroporti italiani. In 12 scali nazionali tra quelli associati a Assaeroporti, (l’Associazione Italiana Gestori Aeroporti), i passeggeri e il personale aeroportuale saranno accolti da eventi, iniziative ed esibizioni musicali. Il repertorio spazierà tra vari generi: dalla musica classica al jazz, dall’opera alle colonne sonore, dal pop al rock, dal country al reggae fino alla canzone popolare.

Il tradizionale appuntamento della Festa della Musica che si svolge annualmente torna a fare tappa all’Aeroporto di Bergamo che ospita cinque appuntamenti nel corso della giornata di venerdì 21 giugno. Il programma spazia dai grandi classici della musica d’altri tempi, passando per il country ed il jazz. Sono quattro gli appuntamenti durante la giornata del 21 giugno che vedranno anche per quest’anno l’Aeroporto di Milano Bergamo uno dei grandi protagonisti della Festa della Musica! Sarà un’occasione unica per vivere momenti indimenticabili all’insegna della musica nel cuore dell’area partenze di BGY.

Ad aprire il programma nell’Area Imbarchi Schengen alle ore 11.00, sarà Elena Migliorini, con il recital pianistico “Favole di Vita”. A seguire, alle ore 14:00, il Coro Montrouge Singers, e alle 15:00 la SoundBlast Orchestra, entrambi espressione dell’associazione Musical Mente, sempre nell’area Imbarchi Schengen. Alle 15:30 il concerto della country band Mismountain Boys, che si esibirà nella piazzetta commerciale nell’area pubblica antistante l’ingresso ai controlli di sicurezza, e in conclusione, alle ore 16:00 in area partenze, il concerto di musica indie alternativa di Nicola e Federico Bigoni, TBO & CO, per una performance tutta da scoprire che accompagnerà i passeggeri in attesa di imbarcarsi.

I PROTAGONISTI DELLA FESTA DELLA MUSICA

La giovane pianista bergamasca, Elena Migliorini, prima musicista ad esibirsi venerdì 21 giugno nel terminal passeggeri, proporrà un recital pianistico dalle molteplici atmosfere ed emozioni, con il suo format originale dal titolo “Favole di vita”. Non solo un concerto, ma un viaggio dove ogni spettatore si sentirà a profondo contatto con la vita, le emozioni, i sogni e le paure dei grandi compositori e compositrici del passato, attraverso fiabe umanizzate, scritte dalla penna di Elena. Un entusiasmante percorso rivolto a grandi e piccoli, favole di vita e musiche dall’epoca di Johann Sebastian Bach, a Johannes Brahms a Sergeji Rachmaninov. L’esibizione si svolgerà a partire dalle ore 11:00 agli imbarchi Schengen, più precisamente nell’area transiti dove è situato il pianoforte. Dalle ore 14:00 alle ore 16:00 sarà la volta dell’Associazione Musical Mente.

Il Coro Montrouge Singers nasce nel 2015 nel quartiere Monterosso di Bergamo con l’intento di dare la possibilità agli abitanti di condividere in modo coinvolgente la passione per la musica. Ad oggi il repertorio standard prevede brani polifonici fino a 5 voci con arrangiamenti su misura; il coro ha all’attivo, inoltre, diverse esecuzioni dei suddetti con la partecipazione di un ensemble strumentale o d’un’orchestra. Dirige e cura gli arrangiamenti il M° Dario Natali.

La SoundBlast Orchestra, anch’essa dell’Associazione Musical Mente, nasce nel 2017 a Bergamo con l’intento di dare la possibilità ai ragazzi provenienti da scuole medie a indirizzo musicale di proseguire la loro esperienza. Negli anni il numero dei partecipanti è cresciuto così come l’entità dei progetti musicali affrontati, e ad oggi l’orchestra può contare su una consolidata esperienza concertistica e su svariate partecipazioni a progetti affini, come concorsi e vacanze studio. Dirige e cura gli arrangiamenti il maestro Dario Natali. I brani eseguiti dall’orchestra appartengono ai più svariati generi musicali, dal pop al rock, dal funky alla disco music, passando per le intramontabili colonne sonore che hanno segnato la storia del cinema moderno. Il repertorio corale è altrettanto vasto, e spazia dai classici della musica moderna alla musica tradizionale internazionale. Vengono eseguiti arrangiamenti pop di autori come Elvis Presley, The Beatles, The Mamas and the Papas, Luis Armstrong, e molti altri. Oltre ad alcuni brani della tradizione Gospel e rielaborazioni di standard jazz/swing, trova spazio nel repertorio anche l’esecuzione di musica da film.

Mismountain Boys, una band storica del panorama country italiano, propone vari tipi di sonorità e stili: dal bluegrass alle canzoni d’autore di origine texana, country classico, folk song di protesta, ballate western. Fondata nel 2005, ha all’attivo più di 700 concerti live e 9 album autoprodotti. Le esecuzioni sono rigorosamente live senza l’ausilio di alcun supporto quali basi musicali esterne. Per l’occasione suoneranno brani composti da loro e cover di Kate Allen, David Rawlings, Dolly Parton e altri.

Nicola Bigoni, che si esibirà dal vivo con la sua band “TBO & CO.” Nicola Bigoni, in arte TBO, è un cantautore bergamasco classe 2000. Dopo il primo album “In Principio”, continua con la pubblicazione dell’EP “Panettiere dell’Anima” e altri singoli. Durante gli anni ha collaborato con diverse realtà musicali sia all’interno della scena indie e alternative lombarda che al di fuori (come la Banda Musicale di Ardesio, dove conosce Federico Bigoni, e il progetto “Resilienza” da lui ideato). È direttore artistico dell’etichetta discografica indipendente “Asux Records”.

Jimmy Pessina