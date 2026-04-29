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Festa del Ruchè

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Dopo il positivo riscontro ottenuto da Anteprima Ruchè, che ha confermato l’attenzionecrescente attorno alla denominazione con la partecipazione di più di 250 visitatori e il coinvolgimento di 16 aziende, il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato prosegue il percorso di valorizzazione del Ruchè di Castagnole Monferrato DOCG con il ritorno della Festa del Ruchè, in programma sabato 16 e domenica 17 maggio 2026 presso la Tenuta La Mercantile di Castagnole Monferrato.

L’appuntamento segue il successo dell’evento Anteprima Ruchè, particolarmente apprezzato per la formula che ha permesso al pubblico e agli operatori di conoscere da vicino le nuove espressioni della denominazione attraverso momenti di degustazione dedicati all’annata 2025, confermando l’interesse che questo vitigno continua a suscitare tra consumatori, stampa specializzata e professionisti del settore.

Il ruolo del Consorzio è quello di tutelare e promuovere le proprie denominazioni attraverso iniziative concrete che sappiano valorizzare il patrimonio enologico del Piemonte che rappresentiamo e tuteliamo” dichiara il Presidente Filippo MobriciEventi come la Festa del Ruchè permettono di mettere al centro i nostri vini, il lavoro dei produttori e l’identità dei territori, creando occasioni autentiche di incontro con il pubblico e con gli operatori. Il Ruchè di Castagnole Monferrato DOCG è una denominazione di forte personalità che supera il milione di bottiglie, legata a un’area produttiva circoscritta nel cuore del Monferrato astigiano. Negli ultimi anni ha saputo conquistare crescente attenzione sui mercati e tra gli appassionati grazie alla sua capacità di coniugare identità territoriale, versatilità gastronomica e contemporaneità di stile. La Festa del Ruchè nasce proprio con l’obiettivo di raccontare questa unicità direttamente attraverso la voce dei produttori”.

Promossa dal Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato in collaborazione con Go Wine, la manifestazione rappresenta ormai un momento di riferimento per il territorio e per tutti coloro che desiderano approfondire la conoscenza di uno dei vini più identitari del Piemonte. Per due giornate, produttori, enoappassionati e visitatori potranno incontrarsi all’interno della storica Tenuta La Mercantile, elegante complesso risalente alla fine del XVII secolo circondato da un raffinato giardino all’italiana, luogo capace di unire fascino storico e vocazione all’accoglienza.

Nel corso di sabato 16 e domenica 17 maggio, la Tenuta aprirà le proprie porte con ingresso libero agli spazi esterni, offrendo un contesto accogliente dove vivere il territorio tra vino, gastronomia e intrattenimento. Cuore della manifestazione saranno i banchi d’assaggio, organizzati nei turni dedicati all’interno delle sale storiche del complesso, dove il pubblico potrà degustare liberamente le etichette presentate dalle cantine associate al Consorzio, incontrare personalmente i produttori, confrontarsi sulle diverse interpretazioni della denominazione e approfondire caratteristiche, annate e stili produttivi.

Gli spazi esterni vivranno di un’atmosfera vibrante con proposte gastronomiche dedicate alle specialità del territorio interpretate da una selezione di ristoranti della zona, pensate per accompagnare al meglio i calici di Ruchè. La serata di sabato sarà ulteriormente animata da musica dal vivo, trasformando la Tenuta in un luogo di incontro e convivialità capace di valorizzare il legame tra vino e cultura del territorio.

L’accesso sarà gratuito, mentre per partecipare ai banchi d’assaggio sarà previsto un ticket degustazione. Il costo è di 25 euro per il pubblico, con riduzione del 10% per l’acquisto online. Tariffa agevolata a 20 euro per i soci delle associazioni di settore AIS, FISAR, Go Wine e ONAV, previa presentazione della tessera in corso di validità al momento del ritiro del materiale degustazione.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito: www.viniastimonferrato.it

Con la Festa del Ruchè, il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato rinnova il proprio impegno nella promozione delle denominazioni del territorio attraverso eventi capaci di unire qualità, cultura e accoglienza. Un’occasione preziosa per scoprire da vicino il Ruchè, incontrarne i protagonisti e vivere il Monferrato attraverso uno dei suoi vini più originali e rappresentativi.

IL CONSORZIO BARBERA D’ASTI E VINI MONFERRATO
Il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, fondato nel 1946, ha il compito di tutelare e promuovere le sue denominazioni per garantire la loro diffusione e la loro immagine sui mercati nazionali e internazionali, anche attraverso appositi marchi distintivi. Attualmente il Consorzio conta più di 430 aziende associate e 12 denominazione tutelate.

Redazione Centrale TdG

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