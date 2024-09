Ferrari Trento, vince e convince

Ferrari Trento è “Sparkling Wine Producer of the Year” a The Champagne & Sparkling Wine World Championships

Con 13 medaglie d’oro, la cantina del Gruppo Lunelli contribuisce all’affermazione dell’Italia come paese più premiato ai Campionati Mondiali delle bollicine

Per la settima volta, Ferrari Trento è il miglior produttore al mondo e si aggiudica il prestigioso titolo di “Sparkling Wine Producer of the Year” a The Champagne & Sparkling Wine World Championships, la più autorevole competizione dedicata esclusivamente alle bollicine. Un riconoscimento che premia l’eccellenza e la costanza qualitativa di una cantina che, anno dopo anno, si conferma ai vertici del panorama enologico internazionale e contribuisce in modo sostanziale al successo del Belpaese. Con 70 medaglie d’oro, l’Italia è stata infatti il paese più premiato, davanti a Francia, Australia, Spagna e Regno Unito.

Tredici le medaglie d’oro conquistate dalla cantina del Gruppo Lunelli nell’edizione 2024: dai non millesimati, come il Ferrari Brut, passando per la linea Maximum e la linea Perlé, fino al Ferrari Riserva Lunelli e al Giulio Ferrari. Un risultato che sottolinea non soltanto l’eccellenza dei singoli Trentodoc ma anche la capacità della Casa di esprimere al meglio le potenzialità del territorio declinandole in un’ampia gamma di etichette, ciascuna con una propria identità ma coerenti nello stile.

“Siamo estremamente orgogliosi di questo riconoscimento – ha dichiarato Matteo Lunelli, Presidente e CEO di Ferrari Trento – che premia il lavoro, la passione e il talento di tutto il nostro team. È un traguardo che testimonia il nostro percorso di continua ricerca dell’eccellenza e la straordinaria vocazione del Trentino e della sua viticoltura di montagna, ormai consacrata a livello internazionale”.

La Trentodoc, che è stata la prima DOC in Italia esclusivamente dedicata al Metodo Classico, è infatti risultata anche nell’edizione 2024 della competizione, una delle denominazioni più apprezzate dai giudici.

Tom Stevenson, anima dei Campionati del Mondo delle Bollicine e fra i massimi esperti di Champagne al mondo, ha commentato: “Vincendo il titolo di “Producer of the Year” per la quarta volta consecutiva e per ben sette degli undici anni della competizione, Ferrari Trento diventa il produttore di bollicine di maggior successo del pianeta! A differenza di altri premi, questo è unicamente basato sul numero di medaglie vinte, il che rende ancora più notevole la costanza, anno dopo anno, con cui viene raggiunto un livello di qualità così elevato, sia nei formati standard sia nei formati magnum, ma soprattutto in tutta la gamma”.

La cerimonia di consegna dei riconoscimenti si terrà il 24 ottobre alla Merchant Taylors Hall di Londra.

Ferrari Trento è anche in nomination per il titolo di “European Winery of the Year” da parte del magazine americano Wine Enthusiast, titolo che si era già aggiudicata nel 2015. Il vincitore della categoria sarà reso noto il 14 novembre e la premiazione si terrà a gennaio 2025.

