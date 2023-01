Ferrari Trento tra i protagonisti della mostra di Vincent Peters a Palazzo Reale a Milano

Il maestro del bianco e nero raccontato in una personale di 90 scatti, uno dei quali ritrae una bottiglia di Ferrari in mano a una sua musa

Ferrari Trento è tra i protagonisti della mostra di Vincent Peters dal titolo “Timeless Time”, in programma a Palazzo Reale a Milano dal 12 gennaio al 26 febbraio 2023: una selezione di 90 lavori in bianco e nero in cui la luce è protagonista nel definire le emozioni e raccontare le storie dei soggetti ritratti, per lo più celebrities del calibro di Charlize Theron, Monica Bellucci, Vincent Cassel, Emma Watson e Penelope Cruz.

La mostra, promossa da Comune di Milano-Cultura e Nobile Agency, è curata da Alessia Glaviano, Curator & Head of Global Photovogue, che ha saputo raccogliere gli scatti più rappresentativi di un fotografo che ha realizzato campagne leggendarie per riviste di tutto il mondo, distinguendosi per la capacità di giocare con la luce e per il suo stile cinematografico.

Proprio l’atmosfera del cinema neorealista italiano ha ispirato lo scatto dove è protagonista una bottiglia di Ferrari Trento impugnata da una donna. La foto sarà in mostra a Milano e successivamente esposta alle Cantine Ferrari. Le bollicine Ferrari Maximum Blanc de Blancs, sono state anche il brindisi dell’inaugurazione dell’esposizione, l’11 gennaio a Palazzo Reale.

Il bianco e il nero, sinonimo di eleganza senza tempo, che Peters sa rappresentare magistralmente nei suoi scatti facendoli diventare storie oniriche, quasi un film in un solo fotogramma, sono i colori che caratterizzano il marchio Ferrari Trento e, da oltre un secolo, la storica etichetta del Ferrari Brut Trentodoc.

Vincent Peters

Nato a Brema, in Germania, nel 1969, all’età di vent’anni, Vincent Peters si trasferisce a New York per lavorare come assistente fotografo. Tornato in Europa nel 1995, ha lavorato per diverse gallerie d’arte e su progetti personali e nel 1999 ha iniziato la sua carriera presso l’agenzia di Giovanni Testino come fotografo di moda.

Negli anni Vincent Peters si specializza nei ritratti di celebrità, scattando campagne leggendarie per riviste di tutto il mondo, distinguendosi con il suo stile cinematografico.

Il suo portfolio comprende lavori per brand come Armani, Celine, Hugo Boss, Adidas, Bottega Veneta, Diesel, Dunhill, Guess, Hermes, Lancome, Louis Vuitton, Miu Miu, Netflix, solo per citarne alcuni. Le sue opere sono state esposte in gallerie d’arte internazionali tra cui, ad esempio, Camera Work a Berlino, Fotografiska a Stoccolma e il prestigioso Art Basel in Svizzera

Redazione Centrale TdG