Ferrari Trento per la sesta volta “Produttore dell’Anno” a The Champagne & Sparkling Wine World Championships

Con 9 medaglie d’oro la cantina trentina viene consacrata dalla più prestigiosa competizione internazionale dedicata alle bollicine.

Nell’anno del decimo anniversario di The Champagne & Sparkling Wine World Championships, la più importante competizione internazionale dedicata alle bollicine, Ferrari Trento ottiene per la sesta volta il titolo di “Sparkling Wine Producer of the Year”.

Il prestigioso riconoscimento viene assegnato alla Cantina che ottiene nella competizione il maggior numero di medaglie d’oro. In dieci anni di The Champagne & Sparkling Wine World Championships, Ferrari Trento è riuscito a conquistare questo titolo ben sei volte dimostrando così una grande continuità qualitativa su tutte le proprie etichette. La nomina a “Sparkling Wine Producer of the Year” conferma inoltre la straordinaria vocazione delle montagne trentine nel creare bollicine di assoluta eccellenza, un’intuizione che ebbe Giulio Ferrari ben oltre 120 anni fa.

Nell’edizione 2023 Ferrari Trento si è aggiudicato 9 medaglie d’oro e 3 d’argento, contribuendo in modo fondamentale anche al successo della Trentodoc, e più in generale, delle bollicine italiane, in un concorso che valuta ogni anno oltre 1.000 etichette da più di 19 Paesi. Con un totale di 74 medaglie d’oro e 117 medaglie d’argento, il nostro Paese supera la Francia in termini di numero di premi ottenuti.

Fin dalla sua fondazione The Champagne & Sparkling Wine World Championships ha saputo imporsi come il concorso più autorevole, anche grazie al suo fondatore, Tom Stevenson, e ai giudici Essi Avellan e George Markus che sono tra i massimi esperti di enologia a livello mondiale.

“Ferrari Trento è Sparkling Wine Producer of the Year per la terza volta di seguito e per la sesta in dieci anni di The Champagne & Sparkling Wine World Championships. Questo incredibile risultato lo rende il produttore di bollicine di maggior successo del pianeta!” ha commentato Tom Stevenson.

“Questo premio, ancora una volta, ci riempie di orgoglio e dimostra la costanza qualitativa che, grazie alla passione e alla competenza del nostro team, riusciamo a garantire in tutti i nostri Trentodoc, dai non millesimati alle grandi riserve. Ci fa particolarmente piacere che al Ferrari Brut e al Ferrari Maximum Blanc de Blancs, etichette simbolo della nostra Casa, sia stata assegnata la medaglia d’oro. Un’altra conferma importante arriva inoltre alla Trentodoc, prima denominazione in Italia per numero di medaglie, che in questa prestigiosa competizione trionfa con 26 ori e 35 argenti: questo risultato riconosce la straordinaria vocazione del territorio trentino e rende onore all’impegno delle cantine che, insieme a Ferrari Trento, hanno contribuito alla nascita della denominazione e alla sua costante crescita in termini sia quantitativi che qualitativi” dichiara Matteo Lunelli, Presidente e CEO di Ferrari Trento.

Il premio sarà consegnato nel corso della tradizionale cerimonia, in programma a Londra il 2 novembre, dove saranno anche svelati i premi per stile e per area geografica.

