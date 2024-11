Ferrari Trento celebra il Gran Premio Heineken Silver di Las Vegas con un’edizione speciale di F1® Podium Jeroboam

La bottiglia sarà firmata dai vincitori della gara e battuta all’asta in favore di Keep Memory Alive

In occasione del Gran Premio di Las Vegas in programma il 23 novembre, Ferrari Trento, brindisi ufficiale di Formula1®, presenta un’edizione speciale del Ferrari F1® Podium Jeroboam che sarà stappato sul podio dai vincitori della gara.

Dipinta a mano con colori brillanti, la bottiglia è un tributo all’inconfondibile energia di Las Vegas. Il design riflette la spontaneità e dinamicità della “Street Art” statunitense, mentre rimandi alla “Trash Art” aggiungono un tocco di trasgressività: una creazione che incarna l’essenza di un luogo dove tutto è possibile e dove l’arte si esprime in forme inattese.

Sono state realizzate quattro bottiglie per i piloti sul podio e per il costruttore, e un quinto esemplare, che, firmato dai tre vincitori della gara, sarà all’asta sulla piattaforma online di memorabilia F1 Authentics a inizio dicembre. Il ricavato sarà devoluto a Keep Memory Alive, realtà impegnata nella raccolta fondi a favore del Cleveland Clinic Lou Ruvo Center for Brain Health, un centro specializzato nella ricerca, trattamento e sensibilizzazione delle malattie neurologiche a beneficio dei pazienti e delle loro famiglie. Chi si aggiudicherà la bottiglia sarà in possesso di un pezzo unico e contribuirà a sostenere la ricerca e la cura dei malati affetti da patologie quali il Parkinson e l’Alzheimer.

“Siamo davvero grati a Ferrari Trento per aver sostenuto la nostra missione attraverso questo prezioso omaggio legato al Gran Premio di Formula 1® di Las Vegas”, ha dichiarato Larry Ruvo, Presidente e fondatore di Keep Memory Alive. “Questa bottiglia celebra perfettamente lo spirito di Las Vegas e dona speranza ai pazienti colpiti da malattie neurologiche e alle loro famiglie.”

“Queste bottiglie, realizzate a mano, sono pezzi assolutamente unici e speciali, e ben rappresentano l’energia di Las Vegas”, afferma Matteo Lunelli, Presidente e CEO di Ferrari Trento. “Siamo orgogliosi di sostenere il Cleveland Clinic Lou Ruvo Center for Brain Health e Keep Memory Alive nell’importante lavoro di ricerca e sensibilizzazione che portano avanti”.

Nel 2023, la bottiglia Ferrari F1® Podium Jeroboam firmata dai vincitori del Gran Premio di Las Vegas era stata battuta all’asta su F1® Authentics per la stessa causa, arrivando a raccogliere $12.000. Sin dal primo anno della collaborazione con Formula 1®, nel 2021, Ferrari Trento ha raccolto oltre $175.000 per organizzazioni benefiche in tutto il mondo attraverso la donazione di bottiglie.

Per ulteriori informazioni in merito all’asta è possibile visitare il sito https://us.f1authentics.com/

