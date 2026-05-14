Explore & Taste di Andreola, l’offerta enoturistica tra le colline eroiche del Valdobbiadene DOCG

Tre percorsi di visita pensati per entrare nel mondo Andreola, tra cantina, degustazioni guidate e il paesaggio UNESCO del Valdobbiadene DOCG

Si chiama Explore & Taste la proposta enoturistica di Andreola, realtà simbolo della viticoltura eroica nel cuore del Valdobbiadene DOCG. Un invito rivolto a chi desidera conoscere da vicino una delle cantine più rappresentative della denominazione, attraverso un’esperienza che mette in dialogo il vino e il territorio da cui nasce.

Il progetto prende forma a partire dall’Experience Room, concepita come luogo di accoglienza e di racconto, dove il visitatore viene accompagnato alla scoperta del Valdobbiadene DOCG attraverso un linguaggio sensoriale che coinvolge vista, tatto e olfatto. Non una semplice sala introduttiva, ma uno spazio pensato per dare contesto al vino, spiegare il lavoro in vigna e in cantina e fornire le chiavi di lettura di un territorio complesso e “verticale”, fatto di pendenze estreme, microaree e identità diverse che trovano piena espressione nei Valdobbiadene DOCG e nelle Rive firmate Andreola. Il percorso prosegue poi all’esterno, sulla terrazza panoramica, che apre lo sguardo sulle Colline di Conegliano e Valdobbiadene: un affaccio diretto sul paesaggio Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO, dove ciò che è stato raccontato all’interno trova finalmente una corrispondenza reale, da osservare e vivere.

“Volevamo creare un modo diverso di avvicinarsi al nostro territorio,” spiega Stefano Pola, proprietario e volto di Andreola. “Non solo raccontarlo, ma farlo percepire davvero, mettendo il visitatore nelle condizioni di coglierne l’identità più profonda. Oggi è importante portare gli appassionati di vino in luoghi autentici, dove possano vivere qualcosa di reale: non solo ascoltare nozioni, ma respirare ciò che viviamo ogni giorno io, la mia famiglia e i miei collaboratori: il legame con la natura, i gesti di un mestiere antico e la bellezza incredibile di questo posto”.

La proposta Explore & Taste si declina in tre diversi modi di vivere il mondo Andreola, ciascuno con il proprio ritmo e grado di profondità: la Basic è il punto di partenza, un primo incontro con il territorio che passa dall’Experience Room e si conclude nel calice, con una degustazione guidata di Valdobbiadene DOCG pensata per lasciarsi sorprendere e iniziare ad avvicinarsi allo stile Andreola. La Personal invita ad andare oltre, aprendo le porte della cantina e accompagnando il visitatore lungo il percorso produttivo, per seguire da vicino come nasce uno spumante eroico e dare un volto concreto al lavoro quotidiano che lo rende possibile.

La Plus, infine, è il percorso più completo, che si chiude in un momento conviviale a tavola, tra vino e cucina del territorio.

Pensata per essere vissuta ma anche condivisa, Explore & Taste può diventare anche un’idea regalo: i percorsi sono disponibili sotto forma di voucher personalizzati, un modo per offrire non solo vino, ma un accesso diretto alla cultura e al lavoro che rende unico questo angolo di territorio.

Per Andreola, l’ospitalità è parte dello stesso racconto che nasce in vigna e continua in cantina. Accogliere significa aprire le porte a chi vuole capire davvero cosa c’è dietro un calice di Valdobbiadene DOCG, accompagnandolo passo dopo passo dentro un paesaggio, un lavoro e una quotidianità fatti di gesti antichi e scelte consapevoli.

È per questo che la cantina è sempre visitabile su prenotazione: non un luogo da attraversare in fretta, ma uno spazio da vivere con il giusto tempo, per fermarsi, ascoltare, osservare e portare con sé un’esperienza che va oltre il vino.

Per prenotazioni e informazioni: visit@andreola.eu | www.andreola.eu

Redazione Centrale TdG