Turismo del Gusto
Home / Attualità

Explore & Taste di Andreola, l’offerta enoturistica tra le colline eroiche del Valdobbiadene DOCG

by

Tre percorsi di visita pensati per entrare nel mondo Andreola, tra cantina, degustazioni guidate e il paesaggio UNESCO del Valdobbiadene DOCG

un vino per ogni Riva

 Si chiama Explore & Taste la proposta enoturistica di Andreola, realtà simbolo della viticoltura eroica nel cuore del Valdobbiadene DOCG. Un invito rivolto a chi desidera conoscere da vicino una delle cantine più rappresentative della denominazione, attraverso un’esperienza che mette in dialogo il vino e il territorio da cui nasce.

Il progetto prende forma a partire dall’Experience Room, concepita come luogo di accoglienza e di racconto, dove il visitatore viene accompagnato alla scoperta del Valdobbiadene DOCG attraverso un linguaggio sensoriale che coinvolge vista, tatto e olfatto. Non una semplice sala introduttiva, ma uno spazio pensato per dare contesto al vino, spiegare il lavoro in vigna e in cantina e fornire le chiavi di lettura di un territorio complesso e “verticale”, fatto di pendenze estreme, microaree e identità diverse che trovano piena espressione nei Valdobbiadene DOCG e nelle Rive firmate Andreola. Il percorso prosegue poi all’esterno, sulla terrazza panoramica, che apre lo sguardo sulle Colline di Conegliano e Valdobbiadene: un affaccio diretto sul paesaggio Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO, dove ciò che è stato raccontato all’interno trova finalmente una corrispondenza reale, da osservare e vivere.

“Volevamo creare un modo diverso di avvicinarsi al nostro territorio,” spiega Stefano Pola, proprietario e volto di Andreola. “Non solo raccontarlo, ma farlo percepire davvero, mettendo il visitatore nelle condizioni di coglierne l’identità più profonda. Oggi è importante portare gli appassionati di vino in luoghi autentici, dove possano vivere qualcosa di reale: non solo ascoltare nozioni, ma respirare ciò che viviamo ogni giorno io, la mia famiglia e i miei collaboratori: il legame con la natura, i gesti di un mestiere antico e la bellezza incredibile di questo posto”.

La proposta Explore & Taste si declina in tre diversi modi di vivere il mondo Andreola, ciascuno con il proprio ritmo e grado di profondità: la Basic è il punto di partenza, un primo incontro con il territorio che passa dall’Experience Room e si conclude nel calice, con una degustazione guidata di Valdobbiadene DOCG pensata per lasciarsi sorprendere e iniziare ad avvicinarsi allo stile Andreola. La Personal invita ad andare oltre, aprendo le porte della cantina e accompagnando il visitatore lungo il percorso produttivo, per seguire da vicino come nasce uno spumante eroico e dare un volto concreto al lavoro quotidiano che lo rende possibile.

Stefano Pola

La Plus, infine, è il percorso più completo, che si chiude in un momento conviviale a tavola, tra vino e cucina del territorio.

Pensata per essere vissuta ma anche condivisa, Explore & Taste può diventare anche un’idea regalo: i percorsi sono disponibili sotto forma di voucher personalizzati, un modo per offrire non solo vino, ma un accesso diretto alla cultura e al lavoro che rende unico questo angolo di territorio.

Per Andreola, l’ospitalità è parte dello stesso racconto che nasce in vigna e continua in cantina. Accogliere significa aprire le porte a chi vuole capire davvero cosa c’è dietro un calice di Valdobbiadene DOCG, accompagnandolo passo dopo passo dentro un paesaggio, un lavoro e una quotidianità fatti di gesti antichi e scelte consapevoli.

Rive di Refrontolo

È per questo che la cantina è sempre visitabile su prenotazione: non un luogo da attraversare in fretta, ma uno spazio da vivere con il giusto tempo, per fermarsi, ascoltare, osservare e portare con sé un’esperienza che va oltre il vino.

Per prenotazioni e informazioni: visit@andreola.eu | www.andreola.eu

Redazione Centrale TdG

Panoramica privacy
Turismo del Gusto

Questo sito usa cookies tecnici per facilitare l'esperienza di navigazione degli utenti e per migliorare la velocità di caricamento delle pagine. Alcuni cookie analitici raccolgono informazioni statistiche in forma anonima per permetterci di capire quali sono le sezioni maggiormente utilizzate dagli utenti e per fornirti un'esperienza sempre migliore.

Cookie tecnici

I cookie strettamente necessari dovrebbero essere sempre attivati perché il sito possa funzionare.

Cookie di Google Analytics

Questo sito usa cookies tecnici per facilitare l'esperienza di navigazione degli utenti e per migliorare la velocità di caricamento delle pagine. Il cookie di Google Analytics raccoglie informazioni statistiche in forma anonima per permetterci di capire quali sono le sezioni maggiormente utilizzate dagli utenti e per fornirti un'esperienza via via migliore. Questo sito usa Google Analytics per raccogliere informazioni anonime sul numero di visitatori e dati sulle pagine più visitate.

Cookie Google Maps e Youtube

Questi cookies permettono di avere un'esperienza ottimale durante la visione dei video incorporati da Youtube. Permettono inoltre di utilizzare tutte le funzioni della mappe incorporate da Google Maps.