Exica – dall’esperienza pluricentenaria nell’ortofrutta a “Eredi Borgnino – Esperienze Gourmet”

Brand leader nel settore ortofrutticolo con sede a Grugliasco (TO), Exica è attiva nel campo dell’importazione, trasformazione e commercializzazione di frutta secca, legumi e frutta disidratata. Azienda storica del settore, è fortemente radicata nel territorio piemontese e orgogliosamente a conduzione familiare, ma allo stesso tempo impegnata in un radicale processo di innovazione e trasformazione.

LA STORIA

La ragione sociale dell’azienda – Borgnino Vittorio Srl – rimanda alla sua storia più che secolare. Exica è infatti attiva fin dai primi del ‘900 – la data di fondazione ufficiale rimanda al 1908- quando Vittorio Borgnino decise di ampliare la precedente attività commerciale trasformandola in una moderna realtà all’ingrosso situata in via Borgo Dora, a Torino, vicino a Porta Palazzo, in quegli anni centro della prima immigrazione legata allo sviluppo industriale della città.

Nel 1934 l’azienda, che in quel periodo commercia principalmente in prodotti freschi, si trasferisce nella nuova struttura dei Mercati Generali, inaugurati l’anno precedente nel quartiere Lingotto del capoluogo piemontese. Con l’occasione, l’azienda fondata da Vittorio Borgnino amplia i propri orizzonti sui mercati internazionali, avviando le prime importazioni di frutta secca dai paesi stranieri produttori.

Con la Seconda Guerra Mondiale i Mercati Generali vengono pesantemente danneggiati dai bombardamenti e i banchi di Borgnino distrutti, così l’azienda si trova a dover ripartire da zero.

Nonostante questo, l’attività di Borgnino, che nel frattempo ha scelto di concentrarsi sulla frutta secca, cresce ininterrottamente nei decenni successivi, in particolare negli anni di forte spinta economica successivi alla Seconda Guerra Mondiale. Nei primi anni ‘80 diventa necessario individuare una nuova sede per l’azienda, visto che la precedente è divenuta insufficiente. Si costruisce così un complesso produttivo nella cittadina di Grugliasco, alle porte di Torino, a poca distanza dal luogo dove, anni dopo, si stabilirà il CAAT, Centro Agro Alimentare di Torino.

Oggi Exica è un’azienda moderna e competitiva, non solo per quanto riguarda la sua consolidata attività di commercio all’ingrosso, ma anche grazie all’introduzione di un nuovo canale online di vendita al dettaglio e all’apertura di negozi monomarca. Il primo negozio viene inaugurato a Pinerolo nel 2021 e il secondo a Torino in via della Rocca, inaugurato a ottobre 2022. I negozi Eredi Borgnino sono caratterizzati dalla vendita del prodotto sfuso; in particolare, il punto vendita di Torino, ricavato in una location di grande fascino – un’ex fabbrica di pianoforti riqualificata – e dispone di un’area degustazione e somministrazione con tavoli disposti su due livelli, un vero e proprio boutique-bistrò.

L’azienda, guidata da Vittorio Rovetta con i figli Emanuele ed Edoardo, impiega 33 dipendenti in pianta stabile, ma il personale cresce di circa il 30% nei mesi invernali, quando l’attività è più intensa. Il fatturato 2023 si attesta sui 14 milioni di euro.

Exica mantiene un’impostazione orgogliosamente familiare e nel 2024 ha nominato Edoardo ed Emanuele Rovetta, quinta generazione Rovetta-Borgnino, rispettivamente AD con delega universale e AD con delega commerciale. L’azienda è attiva su tutto il territorio nazionale e ha forti relazioni con l’estero; tuttavia, rimane solido il rapporto con il territorio torinese, una scelta che l’azienda sottolinea con orgoglio.

La territorialità, infatti è uno dei valori fondanti del brand torinese, insieme al rispetto dell’ambiente e all’attenzione nei confronti della nutrizione.

Qualità, Controllo, Garanzia. Queste parole, che sintetizzano la filosofia aziendale, sono non a caso impresse sul sigillo di garanzia dei prodotti a marchio Exica. Per l’azienda di Grugliasco, infatti, il controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti è una missione e un impegno preso coi propri clienti. I controlli vengono attuati lungo tutta la filiera a partire dai produttori, sia che si tratti di prodotti di provenienza italiana – che riscuotono sempre più successo – sia che la merce provenga da paesi lontani.

Anche la scelta dei mezzi di trasporto e dei canali di importazione non è indifferente. Per questo Exica utilizza come punto di ingresso per le merci nel nostro paese esclusivamente i porti di Genova e Savona, che garantiscono procedure sanitarie affidabili. In questo modo la qualità e la sicurezza dei prodotti Exica vengono testate su 3 livelli: all’origine, in dogana e presso la sede dell’azienda.

Eredi Borgnino – Esperienze Gourmet è un raffinato cocktail bar e bistrot situato nel pieno centro storico di Torino, in un’ex fabbrica di pianoforti riqualificata.

Dall’ottobre 2022, frutta e verdura secca e disidratata costituiscono il cuore pulsante del concept del locale, che nasce per volontà dall’azienda torinese Exica che da oltre 100 anni lavora e commercializza frutta secca sotto il segno della qualità. La volontà della famiglia Rovetta è quella di permettere ai propri clienti, che già conoscono i loro prodotti, di vivere un’esperienza immersiva a 360 gradi gustando i sapori provenienti da tutto il mondo in una location inedita. Il locale dispone di un’area degustazione e somministrazione con tavoli disposti su due livelli, un vero e proprio boutique-bistrò con cocktail bar; un luogo fuori dal tempo e dallo spazio che conquista i torinesi con raffinati bartender e ricette d’autore che rielaborano in chiave gourmet le eccellenze di Eredi Borgnino.

Dietro al bancone, il bar manager Andrea Dracos – vincitore della Campari Bartender Competition nel 2015 – affiancato dai barman Donald Pura e Marco Dellafina. L’evoluzione e la nascita di nuovi cocktail mirano a valorizzare la qualità del prodotto nella sua semplicità ed essenzialità, attraverso l’abbinamento ai piatti stagionali del bistrò, il cui menù è studiato in collaborazione con CREDENZA GROUP, gruppo di ristorazione torinese di cui fa parte il ristorante stellato “La Credenza “di San Maurizio.

Eredi Borgnino è aperto tutti i giorni tranne il martedì con i seguenti orari:

Lunedì, mercoledì e giovedì dalle 15:00 alle 00:30

venerdì dalle 15:00 all’ 01:30

sabato dalle 10:00 alle 1:30

domenica dalle 10:00 alle 0:30

Paolo Alciati & Enza D’Amato

Fonte: Uff. Stampa