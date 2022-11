Con l’arrivo dell’autunno Enrico Murdocco presenta il nuovo menù delle pizze di Tellia. Nei tre locali cittadini dove realizza impasti ad alta idratazione e lunga lievitazione concepiti per garantire un’alta digeribilità e per essere rigenerati fanno capolino topping che strizzano l’occhio all’alta cucina e alla stagionalità.

Ci sono: la Lasagna (ragù di salsiccia La Granda, besciamella, Parmigiano Reggiano 24 mesi); la pizza con fonduta di Raschera Dop, cavolo nero cotto a bassa temperatura, speck d’anatra affumicato e bagnetto rosso piemontese; la vegana a base di crema di cavolo viola, spinacino, pomodori confit, aceto di pomodori; la vitello tonnato realizzata con il girello di manzo cotto a bassa temperatura, salsa tonnata e polvere di capperi fritti Igp di Pantelleria; la pizza con fonduta di Gorgonzola Dop, patate viola, lardo speziato de La Granda; quella con crema di funghi, pollo arrosto sfilacciato, croste di parmigiano reidratate, limone alla marocchina.

La pizza di Tellia, venduta a peso, non a trancio, si può mangiare sul posto o scaldare a casa in forno o in una padella: risulta croccante e morbida ed è guarnita con uno sguardo diretto verso la sostenibilità ambientale come testimoniano il riutilizzo della crosta di Parmigiano reidratata o le polveri e i fondi di carne e verdure.

Nel Tellia Lab di via Maria Vittoria 20, che è anche panificio, si sono aggiunti alla gamma di panificazione i grissini e le baguette. I grissini sono stirati all’olio extravergine di oliva taggiasca Roi e realizzati con farina di tipo 2 (il costo è di 20 euro al kg); le baguette vengono preparate sempre con farina di Tipo 2 e con la mille grani integrale (2,50 euro al pezzo). Realizzato con lievito madre, il pane di Tellia è proposto anche in pezzature da 500 grammi e da chilo e viene prodotto con farine di Tipo 2, nelle versioni: Classico, Semola semintegrale di Senatore Cappelli bio, Farro, Multicereali, Alghe (senza sale con le alghe che sostituiscono la mancanza di sapidità), pane integrale 100% mille grani e il pane del mese (ex: Bergamotto). Il pane dal 500 grammi varia tra 3,5 e 5 euro; quello da chilo tra 7 e 10 euro.

Tellia è stata premiata dal Gambero Rosso come miglior pizza dell’anno 2020 e, anche nel 2022, ha ottenuto le 3 rotelle. Ogni primo e terzo mercoledì del mese organizza il Tourin’ Tellia, appuntamento dedicato a un vero e proprio percorso di degustazione con tre grandi classici, quattro proposte inedite e un dolce (22 euro bevande escluse).

Tellia, che Murdocco gestisce insieme al fratello Angelo e che è dotato di uno shop online oltre che di una App per gli ordini, si trova a Torino in: via San Tommaso 27c; corso Sebastopoli 241; via Maria Vittoria 20.

Per maggiori informazioni: www.tellia.it

Redazione Centrale TdG