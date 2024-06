EMERGENTECHEF ed EMERGENTEPIZZA: i vincitori della Selezione Nord 2025 del premio Under 30

Si è conclusa la Selezione Nord dell’edizione 2025 del premio EMERGENTE Chef & Pizza per il terzo anno consecutivo a Villa Terzaghi a Robecco Sul Naviglio (MI), sede della Maestro Martino Academy presieduta dallo chef Carlo Cracco.

Chi saranno i migliori pizzaioli e chef di domani? I giovani chef del nord Italia che hanno passato il turno sono:

Luca Belotti del ristorante Bolle* a Lallio (BG), Lombardia.

Vittorio Cappelluzzo del ristorante Piccolo Lago** a Verbania, Piemonte.

Erion Fishti del Leschär Restaurant a Zurigo, Svizzera.

Alessandro Pacchioni del ristorante Cavallino a Maranello (MO), Emilia-Romagna.

Sull’altro fronte, il mondo pizza, che sempre più si sta avvicinando al mondo della cucina per creatività e competenza, ha eletto i finalisti di EmergentePizza Nord 2025, che sono:

Francesco Catapano della pizzeria Le Coccinelle a Valle Antrona (VB), Piemonte.

Antonio Coppola della pizzeria Fratelli Coppola a Milano, Lombardia.

Antonio Fusco della pizzeria Dry Milano a Milano, Lombardia

Mohamed Fawzi Elsaye Elnagar della pizzeria Wemà a Torino, Piemonte.

EmergentePizza Nord si è svolto in due momenti: martedì 18 giugno i concorrenti hanno presentato la loro idea di Pizza Margherita con l’unica indicazione di utilizzare uno o più dei pomodori de “La Fiammante” e il basilico genovese dell’azienda “Il Pesto di Prà”, ma al contempo hanno dovuto preparare l’impasto rigorosamente a mano con le farine di “Le 5 stagioni” di fronte ai giudici tecnici per la loro pizza creativa, la prova prevista per il giorno successivo, che prevedeva la scelta di uno o più salumi di Levoni nel topping.

EmergenteChef Nord 2025 si è svolto in due batterie indipendenti, una il martedì e la seconda il mercoledì. Ogni giovane chef ha presentato alla giuria due ricette che richiedevano l’utilizzo di alcuni dei prodotti dei partner. La prima giornata è stata dedicata all’utilizzo dei tagli di carne del Consorzio di Tutela Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale e ai tartufi e i suoi prodotti di San Pietro a Pettine, mentre la seconda, ha avuto come focus principale i branzini di Aquanaria.

Molto apprezzato lo chef Danilo Massa dell’Osteria DaMa a Piode in Valsesia che ha preparato lo Spaghettone ai pomodori “Fiammante”, basilico e toma ai tre latti, durante il lunch break del primo giorno. Altrettanto gradito anche il Tortello di carbonara con ricotta umbra e maiale Etrusco Carni, cicoria e lingotto di tartufo nero pregiato di San Pietro a Pettine, preparato in occasione della seconda giornata dallo chef di Tenuta San Pietro a Pettine, Francesco Monarca.

Al termine delle gare di mercoledì 19 giugno, presso il TOG Bistrot di Milano della Maestro Martino Academy, si sono svolte le Premiazioni, il brindisi finale e il buffet realizzato con l’aiuto dello chef resident di Villa Terzaghi, Federico Urbani.

Parte del ricavato del Bistrot e delle iniziative di catering solidale sono finalizzate a sostenere le attività della Fondazione TOG e i percorsi didattici per facilitare, attraverso la ristorazione, l’inserimento nel mondo del lavoro dei ragazzi della fondazione. E proprio in quest’occasione, sono stati consegnati i diplomi di fine anno agli studenti che hanno partecipato all’edizione 2023/2024 della Maestro Martino Food Academy, celebrando i risultati raggiunti.

Inoltre sono stati assegnati alcuni premi speciali:

Per la categoria EmergenteChef sono stati assegnati tre premi per ogni batteria. Il premio “miglior pane”, assegnato in collaborazione con Agugiaro & Figna Molini, è stato assegnato il primo giorno a Christian Uboldi del ristorante Conca Bella a Vacallo (CH), Svizzera e in occasione della seconda giornata a Roberto Suevo del ristorante Il Moro a Monza, Lombardia.

l premio “sostenibilità”, in collaborazione con Cantine Vite Vis, è stato assegnato il primo giorno ad Amedeo Ricciardo del ristorante Borgo Sant’Anna* a Monforte d’Alba (CN), Piemonte e per la seconda batteria ad Andrea Silvestri del ristorante Atelier Moessmer Norbert Niederkofler*** a Brunico (BZ), Trentino Alto-Adige.

Il premio “miglior pairing”, sempre in collaborazione con Cantine Vitevis, è stato vinto da Agnese Loss del ristorante Osteria Contemporanea a Gattinara VC, Piemonte e da Marco Guiducci del ristorante Gellivs* a Oderzo (TV), Veneto.

Per la categoria EmergentePizza, invece, i premi assegnati sono stati cumulativi dei due giorni.

Il premio “pizzaiolo del cambiamento”, in collaborazione con Le 5 Stagioni, è stato assegnato a Gabriele Baruzzi della pizzeria Rock dal 1978 a San Faustino di Bione (BS), Lombardia.

Infine, il premio “miglior pairing”, in collaborazione con Cantine Vite Vis, è andato a Fabio Furini della pizzeria Ostu a Poirino (TO), Piemonte.

EmergenteChef e EmergentePizza Nord 2025 tornerà ad l’1 e 2 ottobre presso il centro di formazione Elis a Roma e si scopriranno gli otto finalisti.

L’edizione 2025 prevede come d’abitudine tre eventi: la Selezione Nord a Villa Terzaghi, la Selezione CentroSud l’1 ed il 2 ottobre 2024 presso il Centro di Formazione Elis a Roma.

La Finale si svolgerà in primavera 2025 e saranno ammessi i 4 migliori chef e pizzaioli di ognuna delle due selezioni per untotale di 8 finalisti pizzaioli e 8 finalisti chef.

EMERGENTE è un format che prevede una serie di gare dedicate ai vari settori della ristorazione ed ospitalità, comprende oltre ad EmergenteChef, EmergentePizza, anche EmergenteSala, EmergentePastry.

In quasi 20 anni di competizioni ha lanciato tantissimi talenti che ora sono diventati i protagonisti indiscussi della ristorazione e dell’ospitalità italiana

VILLA TERZAGHI è la sede istituzionale del progetto didattico promosso dall’Associazione Maestro Martino presieduta dallo chef Carlo Cracco. È un laboratorio che svolge un’attività continua e sistematica in cui far coinvolgere esperienze, riflessioni e testimonianze da cui trarre spunti per la ristorazione del futuro.

La Maestro Martino Food Academy, promossa dall’Associazione culturale Maestro Martino, presieduta dallo chef Carlo Cracco, promuove dal 2011 gli studenti più meritevoli provenienti dai migliori istituiti alberghieri attraverso la formazione.

L’Academy opera attuando due modelli che perseguono due differenti finalità: un modello didattico e uno sociale.

Il modello didattico viene messo in atto attraverso l’attività di due ristoranti (Villa Terzaghi e Tog Bistrot) e quattro laboratori di produzione. Parliamo di veri e propri ristoranti aperti al pubblico in cui gli allievi vengono coinvolti nella gestione attiva di tutte le funzioni operative supportati da professionisti, sia di management che di sala e di cucina.

Attraverso la formazione la Maestro Martino Food Academy svolge anche una funzione sociale ponendosi un duplice scopo: formare gratuitamente gli studenti meritevoli e facilitare, attraverso la ristorazione, l’ingresso al mondo del lavoro a persone con disabilità.

L’Edizione 2024 di EmergenteChef ha visto la vittoria di Michele Spadaro del ristorante Pashà* a Conversano in Puglia per la categoria EmergenteChef e di Tommaso Filonzi della pizzeria Il Capriccio a Monsano e Luca Pasca della pizzeria Sesto Gusto a Torino per la categoria EmergentePizza (Ex-aequo).

Redazione Centrale TdG