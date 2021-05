Elements, il ristorante a “bordo vasca” nel verde della collina

Il piacere di un ristorante a “bordo vasca”, immerso nel verde della collina, nel punto più suggestivo di Torino, quello che si affaccia sul Po. Si tratta di Elements, all’interno del prestigioso Club Ronchiverdi di corso Moncalieri 466, l’angolo luxury dello sport dove tutto si trasforma in una vera esperienza e in cui, ovviamente, anche l’enogastronomia gioca un ruolo importantissimo. Per l’estate 2021 Elements si è rifatto completamente il look in outdoor grazie alla vasta parte esterna della piscina estiva. Il posto giusto dove trascorrere una serata di coccole, relax, magari a lume di candela, o dove fuggire per una pausa pranzo lontano dal caos cittadino. Dietro i fornelli gli chef Giovanna Mameli e Mirco Piccolomo.

Il ristorante, aperto a tutti e non soltanto ai soci del Club, propone sia a pranzo, sia a cena prodotti di alta qualità a base di pesce fresco, di carni rigorosamente piemontesi e di verdure a chilometro zero. A pranzo si può gustare un ricco buffet (servito al tavolo), mentre a cena si può scegliere alla carta. Si va così dal carpaccio di salmone o la tartare di tonno fresco con stracciatella di burrata, alla battuta di fassona, passando dagli spaghetti alla chitarra e le margherite di asparagi mantecati in salsa allo zafferano. Il tutto accompagnato da una vasta carta dei vini.

Fiore all’occhiello di Elements versione 2021, la location e i suoi 300 posti a sedere. Ogni angolo dell’area piscina, tranne il vero e proprio bordo vasca in cui è, ovviamente vietato mangiare, si è trasformato in un ristorante a cielo aperto. Elements è così suddiviso nel Terrazzo da cui si accede direttamente dalla parte indoor del ristorante e che affaccia sulla piscina. E poi ecco il Roof Garden, la Lounge Estiva, ovvero, tutta l’area verde che circonda la piscina dopo potere pranzare e cenare e dove la sera si possono ospitare anche i grandi eventi tra illuminazioni da fiaba e arredi di classe. E, infine, la Champagneria Mumm, il lussuoso gazebo privé dove organizzare party intimi ed esclusivi. Un originale cocktail bar (l’unico a bordo piscina a Torino e in Italia) fortemente voluto dal prestigioso marchio francese.

Grazie al nuovo allestimento e alla disposizione del ristorante in simbiosi con la piscina, ai Ronchiverdi per tutta l’estate non mancherà l’intrattenimento con aperitivi musicali, djset, live di sax, previsti ogni mercoledì, giovedì e venerdì. E nel weekend (solo per gli iscritti) aperitivo servito direttamente sul lettino.

Elements

Club Ronchiverdi

Corso Moncalieri 466

Aperto sia a pranzo, sia a cena

011.6612146

Redazione Centrale TdG