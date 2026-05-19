Il 29 maggio riparte la stagione estiva da Eirl Dolomites Retreat Sappada, il glamping propone una selezione di attività all’aria aperta tra escursioni alle sorgenti del Piave, yoga sul fiume, passeggiate notturne nel bosco e visite guidate alla scoperta delle borgate storiche.



Con l’arrivo della bella stagione, Eirl Dolomites Retreat Sappada si prepara a riaprire le porte ai propri ospiti dal 29 maggio, diventando il punto di partenza privilegiato per esplorare la montagna in chiave estiva. Immerso nel paesaggio incontaminato delle Alpi Carniche e delle Dolomiti Pesarine, il retreat invita a vivere un’estate fatta di natura, benessere e scoperta del territorio, attraverso esperienze outdoor pensate per rallentare, assaporando il ritmo autentico della montagna. Tra escursioni in quota, yoga sul fiume, passeggiate nel bosco e itinerari tra antiche borgate alpine, Eirl propone un calendario di attività che unisce movimento, relax e scoperta di cultura e territorio sappadini.

ESCURSIONE ALLE SORGENTI DEL PIAVE

Tra le esperienze simbolo dell’estate firmata Eirl c’è l’escursione alle sorgenti del Piave, luogo iconico situato a circa 1.800 metri di altitudine. Gli ospiti vengono accompagnati dalla navetta del retreat fino al rifugio che segna il punto di partenza dell’esperienza. Qui lo staff introduce il territorio con una breve spiegazione naturalistica e alcune indicazioni utili, consegnando una mappa per esplorare in autonomia l’area delle sorgenti, tra sentieri panoramici e paesaggi d’alta quota. Nel pomeriggio, la navetta attende gli ospiti nello stesso punto per il rientro al retreat.

SAPPADA VECCHIA E CIMA SAPPADA: VIAGGIO TRA STORIA E ARCHITETTURA ALPINA

L’estate a Eirl è anche un’immersione nell’anima più autentica di Sappada e nelle sue antiche tradizioni. Le visite guidate a Sappada Vecchia conducono gli ospiti tra borgate storiche, case in legno e fienili che custodiscono secoli di cultura alpina, raccontando la storia di una comunità che ha mantenuto intatta la propria identità nel tempo. A completare l’esperienza, la possibilità di esplorare in autonomia Cima Sappada, passeggiando tra vicoli, prati e scorci montani dove il paesaggio e l’architettura conservano ancora oggi il fascino genuino della montagna di un tempo. Un percorso lento e suggestivo, capace di far riscoprire il valore delle radici, della memoria e del legame profondo con il territorio.

PASSEGGIATE NOTTURNE NEL BOSCO

Il retreat ripropone le fiaccolate invernali in chiave estiva, una volta a settimana, una suggestiva passeggiata serale in compagnia, con pile frontali. L’esperienza inizia con una cena conviviale all’Alp Stube, per poi proseguire lungo i sentieri che attraversano il bosco attorno al retreat. Accompagnati dalla luce delle frontali e dal silenzio della natura, gli ospiti vivono un’esperienza immersiva e rilassante che si conclude fuori dall’Alp Stube con un brindisi in compagnia.

YOGA SUL FIUME: UNA SETTIMANA DEDICATA AL BENESSERE

Dal 15 al 21 giugno Eirl ospita la Settimana dello Yoga, un appuntamento speciale dedicato all’equilibrio tra corpo e natura. Tra le attività in programma, lo yoga sul fiume permette di praticare immersi nei suoni dell’acqua e del bosco, in uno scenario naturale che amplifica il senso di calma e connessione con l’ambiente circostante. Per il resto della stagione, le sessioni di yoga sul fiume si svolgeranno regolarmente un giorno alla settimana.

NATURA DA VIVERE IN AUTONOMIA

Per chi ama esplorare liberamente, Eirl rappresenta anche il punto di partenza ideale per passeggiate e itinerari in bicicletta tra boschi, prati e borgate alpine. Dai percorsi che conducono a Cima Sappada ai sentieri di Sappada Vecchia, ogni itinerario permette di vivere la montagna in autonomia, seguendo il proprio ritmo tra natura incontaminata e scorci autentici.

Con la sua proposta estiva, Eirl Dolomites Retreat conferma la propria filosofia: offrire esperienze genuine, sostenibili e profondamente legate al territorio, trasformando ogni soggiorno in un’occasione per rallentare e riscoprire il contatto con la montagna.