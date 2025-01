Edoardo Tizzanini vince la finale italiana di S.Pellegrino Young Chef Academy Competition 2024-2025

Il giovane chef del ristorante Da Vittorio rappresenterà l’Italia alla finale internazionale, accompagnato dallo chef mentore Giancarlo Perbellini

Edoardo Tizzanini, chef del ristorante Da Vittorio a Brusaporto (Bergamo) è il vincitore della Finale italiana di S.Pellegrino Young Chef Academy Competition 2024-2025, il progetto internazionale ideato e promosso da S.Pellegrino allo scopo di supportare e ispirare i talenti del futuro, giunto ormai alla sua sesta edizione.

Sous chef presso Da Vittorio, Edoardo Tizzanini, guidato dal suo Chef Mentor Davide Galbiati, è stato il primo a presentare il suo signature dish, “An Artichoke Heart”. Lo chef ha rotto il ghiaccio illustrando con cura il procedimento di preparazione e condividendo il messaggio che desiderava trasmettere: non eliminare del tutto la proteina animale, ma ridurne l’uso e impiegarla in modo consapevole. In questa visione, la carne assume il ruolo di accompagnamento, mentre il carciofo diventa il vero protagonista del piatto.

Tizzanini è stato uno dei dieci giovani chef che si sono sfidati martedì sera 21 gennaio alle Officine del Volo di Milano, trasformate per l’occasione in una location perfettamente adattata ad accogliere la Competition. Gli spazi hanno ospitato la preparazione e la presentazione dei piatti dei partecipanti, supportati lungo il percorso dai loro chef mentori.

A giudicare le proposte, una giuria d’eccezione composta da alcuni dei più prestigiosi nomi della scena gastronomica italiana: Davide Di Fabio, Karime Lopez, Matteo Metullio, Giancarlo Perbellini e Isabella Potì, scelti da S.Pellegrino per la loro consolidata esperienza e per l’abilità dimostrata nel dare un’impronta distintiva ai ristoranti in cui operano, trasmettendo la propria visione dell’alta cucina.

I giudici hanno assaggiato i piatti proposti dagli sfidanti proclamando infine il vincitore: Edoardo Tizzanini si è distinto per aver saputo comunicare la sua visione personale, con abilità e creatività attraverso il suo signature dish, “An artichoke heart”. Il piatto, perfezionato insieme al suo mentore Davide Galbiati, ha convinto la giuria per il suo gusto, ma anche per la filosofia della sua cucina alla base del progetto.

Il vincitore è stato svelato nel corso di un suggestivo Gala Dinner tenutosi alle Officine del Volo di Milano, scandito dai piatti preparati per l’occasione dal catering Da Vittorio. Una giornata dedicata all’alta cucina ma anche al concetto di connessione e di comunità di cui i dieci young chef sono stati protagonisti, tematiche particolarmente care a S.Pellegrino che le ha poste a fondamento della S.Pellegrino Young Chef Academy, il progetto internazionale che punta a coinvolgere i giovani chef e i membri più influenti e rappresentativi del mondo della gastronomia creando un laboratorio di formazione permanente e un network di professionisti inclusivo e internazionale.

La finale regionale è stata anche l’occasione per fare emergere il talento di altri tre concorrenti che si sono aggiudicati i tre premi speciali voluti da S.Pellegrino per dar voce ai giovani cuochi e riflettere su come la cucina possa essere un elemento trasformatore:

Il Fine Dining Lovers Food for Thought Award , votato dalla community online di Fine Dining Lovers, è stato vinto da Alessio Magistro . Il suo piatto “ Ossi di seppia ” ha colpito la community di foodies per aver rappresentato una visione personale significativa e convincente attraverso un piatto coerente con i principi cui si ispira ;

, votato dalla community online di Fine Dining Lovers, è stato vinto da . Il suo piatto “ ” ha colpito la community di foodies per aver rappresentato una attraverso un ; Il Pellegrino Award for Social Responsibility ha incoronato Josefina Zojza . Il suo piatto, “ Trota Puccini ”, ha colpito la Sustainable Restaurant Association, che gestisce Food Made Good (il più vasto programma di sostenibilità nella ristorazione e community globale per guidare la sostenibilità nel settore ospitalità), per aver interpretato al meglio il principio secondo il quale il cibo dà il meglio di sé quando è il risultato di pratiche socialmente responsabili che abbracciano tematiche sociali, ambientali e di approvvigionamento alimentare;

ha incoronato . Il suo piatto, “ ”, ha colpito la Sustainable Restaurant Association, che gestisce Food Made Good (il più vasto programma di sostenibilità nella ristorazione e community globale per guidare la sostenibilità nel settore ospitalità), per aver interpretato al meglio il principio secondo il che abbracciano tematiche sociali, ambientali e di approvvigionamento alimentare; L’Acqua Panna Award for Connection in Gastronomy, è stato assegnato invece a Lorenzo Manosperti, che ha presentato il piatto “Lamb & Conifers”. Il suo signature dish ha colpito i dieci mentori, che lo hanno votato per aver espresso l’equilibrio di gusto raccontando il patrimonio gastronomico del proprio territorio di origine. Con il suo piatto, Manosperti ha avuto la capacità di fare propria la migliore tradizione ed interpretarla in chiave personale e moderna, creando un equilibrio tra passato e futuro.

Edoardo Tizzanini prenderà parte alla finale internazionale in programma a ottobre 2025, dove presenterà il suo signature dish alla Grand Jury composta da sette tra le personalità più influenti della gastronomia mondiale: Antonia Klugmann, Jeremy Chan, Christophe Bacquié, Mitsuharu Tsumura, Niki Nakayama, Elena Reyegadas e Julien Royer. I giudici avranno l’importante compito di eleggere il giovane chef under 30 più talentuoso a livello internazionale. Ad accompagnarlo in questa straordinaria avventura sarà Giancarlo Perbellini, scelto come chef mentore per guidare e supportare il vincitore italiano nella fase finale della competizione. I giudici esamineranno i piatti d’autore presentati, valutandoli secondo tre criteri fondamentali: padronanza tecnica, creatività autentica e una visione gastronomica personale e innovativa.Le coppie di Young Chef e Chef Mentor protagonisti della sesta edizione di S.Pellegrino Young Chef Academy Competition sono stati: Edoardo Tizzanini accompagnato da Davide Galbiati; Silvia Rozas accompagnata da Marzo Zambon; Josefina Zojza accompagnata da Simone Caponnetto; Alessio Magistro accompagnato da Edoardo Traverso; Gabriel Collazzo e Luigi Lionetti; Eros Castrogiovanni accompagnato da Domenico Magnifico; Elisa Frutti accompagnata da Arianna Gatti; Simone Buggiani accompagnato da Alexander Robles; Lorenzo Manosperti accompagnato da Luca La Peccerella.

Ogni due anni, S.Pellegrino Young Chef Academy invita i migliori e più talentuosi chef di tutto il mondo a prendere parte al progetto internazionale S.Pellegrino Young Chef Academy Competition, per mostrare al mondo la loro idea di cucina e dimostrare di essere il futuro della gastronomia.

Informazioni su S.Pellegrino Young Chef Academy

La gastronomia ha il potenziale di trasformare la società, andando a definire un futuro più inclusivo e sostenibile. Ma riuscirci richiede del talento. Ecco perché S.Pellegrino ha creato la S.Pellegrino Young Chef Academy, una piattaforma per attrarre, mettere in contatto e far crescere la prossima generazione di talenti culinari. Un ambiente che darà la possibilità di crescere ai nuovi talenti, tramite opportunità di educazione, mentoring ed esperienze lavorative, così come tramite la propria competizione globale rinomata. L’ Academy apre le proprie porte a membri provenienti da oltre 70 paesi diversi, assicurandosi che il talento non sia mai discriminato in base alla provenienza, etnicità o genere. Si tratta di un luogo dove i giovani chef, forti della loro passione, interagiscono con le più importanti figure al mondo nel settore della gastronomia. Un luogo dove tutti insieme costruiscono una community culinaria capace di ispirare e stimolare.

Per saperne di più, si può consultare il seguente sito: https://www.sanpellegrinoyoungchefacademy.com/

Informazioni su S.Pellegrino e Acqua Panna

S.Pellegrino, Acqua Panna e le Bibite Sanpellegrino sono marchi internazionali registrati di Sanpellegrino S.p.A., società basata a Milano, in Italia. Distribuiti in oltre 150 paesi tramite diversi filiali e distributori situati in tutti e cinque i continenti, i prodotti della società rappresentano la qualità e l’eccellenza fin dalle loro origini, interpretando alla perfezione lo stile italiano in tutto il mondo come una sintesi di piacere, salute e benessere. Fondata nel 1899, Sanpellegrino S.p.A. è l’azienda leader nel settore beverage in Italia grazie al proprio catalogo di prodotti, come acque minerali, drink e drink non alcolici per aperitivi.

Sanpellegrino si è sempre impegnata nel migliorare il proprio settore per il bene di tutto il pianeta. La società lavora in modo responsabile e con passione per assicurarsi che tutto il settore e le sue risorse abbiano un futuro roseo e sicuro

Redazione Centrale TdG