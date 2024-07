Ecco la Martini Lounge dei Ronchiverdi: il cocktail bar a bordovasca

Esiste un luogo a Torino dove sentirsi in vacanza pur rimanendo in città. Un angolo di paradiso a due passi dal centro storico ma immerso nel verde del Lungo Po ai piedi della collina.

E’ il club Ronchiverdi di corso Moncalieri 466 che proprio in questi giorni, in occasione dell’arrivo del bel tempo, ha aperto definitivamente la sua piscina esterna composta da 6 corsie per 25 metri. Ma, l’evento che ha dato ufficialmente il via al tutto è stata l’inaugurazione della Martini Luonge del ristorante Elements, inauguratasi lo scorso 13 giugno con una sfilata di moda firmata Falconeri. La lounge rappresenta lo spin off estivo a bordo vasca – arredato con tende e divanetti bianchi – del ristorante del club, Elements, appunto, la quale per tutto il periodo estivo offre la possibilità ai soci di mangiare e bere, fare una pausa, senza spostarsi troppo dal proprio lettino. Qui, vengono proposti caffè, bibite, cocktail, ovviamente e pranzi leggeri a base di insalate, poke, tramezzini.

Ma ci sono anche gelati e snack. Un’attenzione in più, raffinata e di classe, che il Club ha messo a disposizione della propria clientela. Per quanto riguarda il ristorante Elements, invece, questo è aperto tutto l’anno anche al pubblico esterno ed è disponibile per organizzare feste, cerimonie e qunat’altro. La fantasia degli chef propone giornalmente menù sempre nuovi, con ricercate specialità create con ingredienti freschissimi e di stagione. Il ristorante ha una sala di 120 coperti e un dehors vista piscina con 40 coperti. Presente ogni giorno anche un ricco menù dedicato allo sportivo che si estende anche al bar interno dove è possibile spezzare gli allenamenti con barrette, frullati proteici, frutta o yogurt. Insomma, ai Ronchiverdi sport, gusto e relax viaggiano di pari passo.

Redazione Centrale TdG