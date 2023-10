Doppietta di premi e un menu dedicato al tartufo bianco per il Ristorante stellato La Madernassa

Il Ristorante La Madernassa conquista il premio “Miglior Ristorante dell’anno” e il premio “Miglior chef Emergente dell’anno 2023” ai Food & Travel Awards



Presenta anche il nuovo menu sul tartufo bianco, l’oro delle Langhe

Il Ristorante La Madernassa vince due prestigiosi premi: “Ristorante Food and Travel dell’anno” sulla base di “Creatività, rigore, curiosità, internazionalità e radici che sono le fondamenta solide di un ristorante che racconta di un amore appassionato per la cucina e le emozioni autentiche” e “Miglior chef Emergente dell’anno 2023” allo chef Francesco D’Errico per cui “Buon sangue non mente. Il talento è nel DNA dei D’Errico. Francesco D’Errico dopo svariate esperienze all’estero ora affianca il fratello Giuseppe nel ristorante stellato “La Madernassa” con dedizione e passione. Ci piacciono le sfide appassionanti, e siamo sicuri che Francesco regalerà ai suoi ospiti piatti e momenti davvero esaltanti”, durante la sesta edizione dei Food and Travel Awards.

Ivan Delpiano Co-Fondatore e CEO della Madernassa ha così commentato dal palco questo riconoscimento “Grazie alla sua esperienza totalizzante, a una squadra dinamica, giovane e appassionata, La Madernassa ha da sempre raggiunto grandi traguardi ed è un grande onore essere su questo palco a ritirare un così prestigioso riconoscimento. Ma oggi qui sono ambasciatore di una squadra che mi riempie di orgoglio e questo premio è prima di tutto loro; a loro va la riconoscenza di essere parte di un progetto che da 20 anni punta all’eccellenza e all’innovazione in questo settore“.

“Sono molto emozionato per questo grande riconoscimento, lavoriamo tutto l’anno pensando solo alla soddisfazione del cliente, siamo concentrati a preparare ogni piatto nella sua forma più perfetta e quel poco tempo che ci resta lo utilizziamo per sperimentare, testare e innovare la nostra cucina ed i nostri piatti” ha commentato D’Errico, seguito dalle parole di Ivan Delpiano che ha aggiunto “Il tutto a conferma che solo con passione, dedizione, impegno e costanza si possono raggiungere grandi traguardi. Non resta che continuare sulla nostra strada e attendere di accogliere, nel nostro miglior modo, gli avventori che varcheranno la soglia del ristorante e resort”.

Il menu dedicato al tartufo bianco di Alba

Sull’onda di questi prestigiosi traguardi e in occasione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, il ristorante La Madernassa presenta il nuovo menu per esaltare il Tuber Magnatum Pico, il pregiato oro bianco che tra ottobre e novembre trasforma Langhe e Roero in un centro di incontri da tutto il mondo per assaporare questa rara materia prima.

Il menu “Oro Bianco” si compone di 5 portate realizzate con ingredienti territoriali e di stagione sapientemente cucinati dal talento dell’Executive Chef Giuseppe D’Errico che li lega in maniera alchemica e indissolubile con il Tartufo Bianco d’Alba.

Il menu dello chef D’Errico può essere sperimentato in due varianti: con una grattata di tartufo prestabilita per ogni portata o con una grattata libera al tavolo (p.p di partenza euro 180).

Ad accompagnare “Oro Bianco” una selezione di grandi vini: un vero e proprio viaggio nel nebbiolo dal Roero alle Langhe, dal Barbaresco al Barolo.

Redazione Centrale TdG