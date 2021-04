Don Papa lancia un nuovo contest: fa sognare i bartender portandoli a Berlino

Don Papa Rum, il rum premium che arriva dalle Filippine, ha lanciato la sua nuova piattaforma creativa “Sugarlandia is Calling”, la sua prima campagna digitale e per la sua prima attivazione nell’offline, Don Papa porta i bartender alla prossima edizione del Berlin Bar Convent.

l vento primaverile arriva in un periodo complesso ma porta con sé profumi e scenari lontani. Scenari che arrivano da Sugarlandia, l’Isola della canna da zucchero in cui non tutto è come sembra.

Una forza misteriosa che arriva dalle profondità della giungla filippina ha scelto l’Italia come prossimo Paese in cui far sentire la propria voce a voi bartender. Ascolterete la sua chiamata, ascolterete la voce di Sugarlandia?

Don Papa Rum lancia una sfida intrigante: chi riuscirà ad interpretare al meglio lo Spirito magico, mistico e misterioso di Sugarlandia.

Regole:

Le indicazioni principali saranno pubblicate su Facebook @Rinaldi 1957, Facebook @Don Papa Rum e Instagram @rinaldi1957: accertati di seguirle!

e ricette, corredate di breve testo di presentazione, potranno arrivare fino al 30 aprile 2021.

Prepara un cocktail che abbia Don Papa Rum come unico distillato e in una quantità minima di 40 ml; una bottiglia a scelta della range venduta in Italia da Rinaldi 1957.

Realizza una foto o un video di massimo un minuto, in cui sia presente la bottiglia di Don Papa e in cui racconti il drink e la tua interpretazione della magia di Sugarlandia. La foto darà una base di punteggio di 5 punti, il video di 10 punti.

Il materiale (ricetta, video o foto con drink e bottiglia di Don Papa) andrà inviato a p.vercellis@rinaldi1957.it e pubblicato su Instagram o Facebook con gli hashtag #thedoninitalia #sugarlandiacontest.

e pubblicato su Instagram o Facebook con gli hashtag Walter Gosso, Brand Ambassador & Trade Advocacy Manager, incoronerà il vincitore che potrà volare al prossimo Bar Convent di Berlino e sceglierà i primi 5 classificati: le loro creazioni saranno parte importante quest’anno del “Best Don Papa Cocktails Italy”, utilizzato negli eventi Don Papa con indicazione dell’autore del cocktail e dei relativi cocktail bar

Don Papa Rum è distribuito in Italia da Rinaldi 1957.

Rinaldi 1957

Viale Masini 34 40126 Bologna

tel. 051 4217811

e-mail info@rinaldi1957.it

https://www.rinaldi1957.it/home

www.facebook.com/Rinaldi1957

www.instagram.com/Rinaldi_1957

Don Papa Rum, il primo rum premium small batch dalle Filippine, sta raggiungendo un successo globale che ha scavalcato i confini nazionali filippini.

Distillato e invecchiato sette anni in botti di quercia americana sull’Isola di Negros occidentale, localmente nota come Sugarlandia, viene distillato a partire da purissima canna da zucchero.

La qualità dello zucchero di canna dell’Isola di Negros è eccelsa ed è alla base del finale ricco e profondo di Don Papa Rum. Un finale che riporta note di vaniglia, miele e frutta candita.

www.donpaparum.com

