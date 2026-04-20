Il Distretto Rurale Biologico del Valdarno di Sopra promuove la doppia inaugurazione del nuovo Mercato Coperto degli Agricoltori e del Centro Studi della Consulta Nazionale dei Distretti del Cibo. Evento in programma a Montevarchi, il 23 e 24 aprile.

Il Distretto Rurale Biologico del Valdarno Superiore annuncia la realizzazione di un’importante iniziativa istituzionale che si terrà nelle giornate del 23 e 24 aprile 2026 a Montevarchi, dedicata alla valorizzazione dei territori rurali, alla promozione della filiera corta e allo sviluppo sostenibile dei sistemi agroalimentari.

L’evento prevede la contestuale inaugurazione del nuovo Mercato Coperto degli Agricoltori e del Centro Studi della Consulta Nazionale dei Distretti del Cibo (CNDC), due progettualità strategiche che rappresentano un significativo passo avanti nel rafforzamento delle politiche territoriali integrate.

«L’inaugurazione congiunta del Mercato Coperto degli Agricoltori e del Centro Studi della Consulta Nazionale dei Distretti del Cibo rappresenta un momento di particolare rilevanza per il nostro territorio e per l’intero sistema dei distretti del cibo – dice Michele Rossi, presidente del Distretto Rurale Biologico del Valdarno di Sopra – Si tratta di un’iniziativa che rafforza il legame tra produzione agricola, ricerca, innovazione e comunità locali, contribuendo alla definizione di modelli di sviluppo sostenibile capaci di valorizzare le specificità territoriali e il patrimonio agroalimentare italiano».

Il nuovo Mercato Coperto degli Agricoltori si configura come una struttura all’avanguardia, progettata secondo i principi della bioedilizia e dell’eficienza energetica, dotata di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per il recupero del calore. La struttura, articolata su più livelli, ospiterà spazi dedicati alla vendita diretta dei prodotti locali e ambienti destinati ad attività didattiche, degustazioni, laboratori e iniziative di divulgazione. Il Mercato rappresenta un presidio territoriale volto a promuovere la cultura alimentare, la biodiversità e la sostenibilità, nonché un punto di riferimento per le attività del Distretto.

Parallelamente, l’istituzione del Centro Studi della Consulta Nazionale dei Distretti del Cibo costituisce un’iniziativa di rilievo nazionale, finalizzata al coordinamento delle attività di ricerca, formazione e diffusione delle buone pratiche nel settore dei distretti del cibo. Il Centro Studi opererà in sinergia con università, enti di ricerca, istituzioni e operatori economici, con l’obiettivo di sostenere la crescita dei sistemi agroalimentari territoriali e favorire lo sviluppo integrato delle comunità rurali.

La scelta di unificare le due inaugurazioni in un unico momento istituzionale intende sottolineare la complementarità tra infrastrutture territoriali e strumenti di elaborazione strategica, evidenziando il ruolo centrale della cooperazione tra soggetti pubblici e privati nella costruzione di modelli di sviluppo sostenibile.

Programma istituzionale

Le attività avranno inizio nella giornata di giovedì 23 aprile con un incontro dedicato al progetto AGRISOCIAL 4.0, finalizzato al confronto tra le delegazioni partecipanti, seguito da un momento di accoglienza istituzionale.

La giornata di venerdì 24 aprile si aprirà alle ore 9.30 presso l’Accademia Valdarnese del Poggio con l’accoglienza delle delegazioni. A seguire, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione del Centro Studi CNDC, con interventi di rappresentanti istituzionali, esponenti del mondo accademico e operatori del settore agroalimentare.

Tra le autorità e i relatori previsti:

il Presidente del Distretto Rurale e Biologico del Valdarno di Sopra, Michele Rossi; • la Sindaca del Comune di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini;

il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani;

il Sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Luigi D’Eramo; • rappresentanti di enti nazionali, istituti di ricerca e organizzazioni di settore.

A seguire, è previsto il trasferimento presso il Mercato Coperto dei Produttori “Mercatale” per il taglio del nastro e la presentazione uficiale della struttura, con ulteriori interventi istituzionali e momenti di approfondimento.

Nel pomeriggio, i lavori proseguiranno con l’Assemblea del Centro Studi CNDC e con una sessione di confronto e networking tra istituzioni, produttori, ricercatori e stakeholder, finalizzata alla condivisione di esperienze e alla costruzione di nuove progettualità.

Redazione Centrale TdG