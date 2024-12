Diesel Farm apre oggi le porte del suo nuovo sito web

Diesel Farm, la proprietà agricola dell’imprenditore Renzo Rosso situata sulle colline di Marostica, apre oggi le porte del suo nuovo sito web.

L’oasi verde in cui Renzo Rosso ha dato forma a un sogno concretizzandolo nell’arco degli ultimi trent’anni in un’azienda agricola di successo, ha trovato la sua espressione in un portale che è più di una vetrina per i prodotti dell’azienda, in particolare il vino, ma si presenta come un viaggio immersivo che unisce il racconto di un territorio unico a una filosofia di sostenibilità e creatività.

Renzo Rosso, presidente del gruppo di moda OTB e dal 2023 anche della holding Brave Wine, è noto per la sua capacità di unire anticonformismo e artigianalità. Con Diesel Farm ha salvato oltre 100 ettari di colline vicentine da un destino di cementificazione, trasformandole in un ecosistema che celebra la bellezza della terra e l’eccellenza dei suoi frutti.

Il nuovo sito web si distingue per la sua identità grafica vibrante, ispirata alla natura rigogliosa della tenuta che qui è reinterpretata in chiave artistica. Attraverso un linguaggio visivo che richiama il collage, il design integra immagini fotografiche autentiche, illustrazioni bucoliche generate anche con l’utilizzo della tecnologia AI e accenti cromatici vivaci, trasformando ogni pagina in un quadro che racconta il legame profondo tra la terra e i suoi prodotti, in primis il vino, ma anche la loro trasformazione in piatti che sanno nutrire in modo autentico e genuino.

Il sito non si limita a descrivere vini e prodotti, ma invita il visitatore a vivere un’esperienza. Ogni vino è presentato con una propria identità visiva, che ne racconta le caratteristiche e l’essenza. Dai colori delicati del Bianco di Rosso alle tonalità intense del Rosso di Rosso, ogni pagina cattura l’attenzione con immagini che evocano eleganza, tradizione e vivacità.

La navigazione fluida e intuitiva inoltre riflette la filosofia di Diesel Farm: un equilibrio armonico tra innovazione tecnologica e rispetto per la natura.

Renzo Rosso descrive così la visione alla base del restyling del sito: “Questo nuovo sito non è solo un modo per mostrare ciò che facciamo, ma per raccontare chi siamo. È un invito a immergersi nel nostro mondo, fatto di passione, autenticità e bellezza naturale. La grafica offre un’interpretazione poetica del territorio, evocando emozioni e sensazioni che rimandano direttamente alla bellezza delle nostre colline vicentine. Un viaggio multisensoriale in cui immagini, parole e colori porteranno il visitatore nel cuore di Diesel Farm. Spero davvero che, dopo averlo esplorato, nasca nei visitatori il desiderio di vedere con i propri occhi l’incanto di questa terra e scoprire cosa la rende così piena di energia e fascino.”

Il nuovo portale rappresenta un ponte tra l’universo digitale e l’esperienza reale, offrendo agli utenti l’opportunità di conoscere i vini, il territorio e la filosofia che li ispirano.

Link al nuovo sito web di Diesel Farm realizzato dal reparto Interactive di frame by frame: www.dieselfarm.com

Redazione Centrale TdG