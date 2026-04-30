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Diesel Farm alla Biennale Arte di Venezia 2026

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I vini di Renzo Rosso accompagneranno gli eventi inaugurali della mostra “Transforming Energy” di Marina Abramović alla 61ª Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia

Diesel Farm è orgogliosa di affiancare il mondo dell’arte contemporanea e della cultura sostenendo l’anteprima di Transforming Energy, la nuova mostra di Marina Abramović, una delle figure più influenti della scena artistica internazionale, in occasione della 61ª Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia.

Il sostegno di Diesel Farm si inserisce nella visione culturale promossa da Renzo Rosso, imprenditore italiano della moda che da sempre considera la creatività una forza capace di generare cambiamento e favorire il dialogo tra mondi diversi. Una visione che attraversa l’universo Diesel e trova espressione concreta in Diesel Farm: un luogo immerso nella natura, dove il paesaggio agricolo diventa protagonista e la terra si trasforma in spazio di sperimentazione e cultura. Qui nascono vini e prodotti autentica espressione del territorio, con una forte attenzione alla qualità, alla sostenibilità e al rispetto dei ritmi naturali.

La partnership prenderà forma attraverso una serie di eventi esclusivi che accompagneranno il vernissage della mostra, con un programma articolato su più giornate. Si inizierà con appuntamenti privati dedicati a ospiti internazionali, tra cui collezionisti e protagonisti del mondo dell’arte, della cultura e della creatività, il 4 e 5 maggio presso le Gallerie dell’Accademia e lo storico Hotel Gabrielli di Venezia. La mostra di Marina Abramović aprirà al pubblico il 6 maggio.

In qualità di partner, Diesel Farm accompagnerà questi eventi con una selezione dei vini prodotti nella tenuta di Marostica, espressione di una filosofia produttiva fondata sul rispetto del territorio e su un costante impegno verso la qualità. I vini diventeranno parte integrante dell’esperienza culturale, creando momenti di condivisione capaci di favorire il dialogo tra arte e visione contemporanea.

Redazione Centrale TdG

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