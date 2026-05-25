Redazione Centrale TdG –

La Farra apre il mese di giugno con tre incontri all’insegna di passeggiate, poesia, musica e dibattito. Al via sabato 6 giugno.

Tre sabati di giugno, un tema tratto da Andrea Zanzotto e un paesaggio da percorrere a piedi prima di ascoltare: torna Dialoghi a Col Brià, il progetto culturale ideato e promosso dalla cantina La Farra di Farra di Soligo, quest’anno giunto alla sua quarta edizione.

Il tema scelto per il 2026 è “Tra bosco e non bosco”, verso zanzottiano che evoca l’idea di soglia, di margine, di passaggio continuo tra natura e cultura. Un’immagine capace di contenere tanto la complessità del paesaggio delle colline del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG quanto le domande che questo territorio pone a chi lo abita o lo attraversa.

Ogni appuntamento sarà preceduto da una passeggiata guidata fino al Belvedere La Farra di Col Brià. La salita a piedi non è un preludio, ma parte dell’esperienza: un gesto semplice, che introduce la fatica come condizione necessaria per entrare davvero in contatto con il luogo.

Sabato 6 giugno 2026 – Poetry Slam. Ad aprire il ciclo sarà un poetry slam: una sfida poetica aperta a poeti e poetesse di ogni provenienza, invitati a confrontarsi con il tema dell’edizione attraverso testi originali in italiano, nei dialetti locali o in forme sperimentali ispirate alla lezione zanzottiana. Il pubblico è chiamato ad ascoltare e votare, in un clima di partecipazione attiva. In palio buoni acquisto libri per i primi tre classificati.

Sabato 13 giugno 2026 – Tavola rotonda: Paesaggi in equilibrio: linguaggi, interazioni e sostenibilità. Il secondo appuntamento è una tavola rotonda partecipativa senza barriere tra relatori e pubblico, dedicata all’impegno civile nella poesia di Zanzotto, alle trasformazioni del paesaggio tra memoria e futuro e alla necessità di riportare il bosco dentro la dimensione urbana. Tra i protagonisti: Francesco Vallerani, docente di Geografia all’Università Ca’ Foscari di Venezia e compagno di strada di Zanzotto nelle battaglie ecologiche dagli anni Settanta; Enrico De Mori (FAI); Miro Graziotin, narrabondo; Tommaso Antiga, ricercatore all’Università di Architettura di Udine. Modererà la giornalista Angela Pederiva.

Sabato 20 giugno 2026 – Reading poetico e sonoro. La rassegna si chiude con un’esperienza immersiva affidata alle voci recitanti di Pierluigi Tomasi e Giacomo Gava, che daranno corpo ai versi di Galateo in bosco, Meteo, La Beltà e Fosfeni, accompagnate dalle sonorità di Roberto Tombesi: strumenti etnici e antichi per costruire una partitura ispirata ai suoni del territorio.

“Dialoghi a Col Brià” è un progetto nato dall’idea dei fratelli Adamaria, Innocente e Guido Nardi, che dal 1997 gestiscono la cantina La Farra a Farra di Soligo, e che vede il coordinamento di Rosanna Mutton e Nerella Barazzuol.

Per la famiglia Nardi il territorio non coincide soltanto con le vigne o con la produzione vinicola: è soprattutto fatto di comunità, di persone e di relazioni che lo animano ogni giorno. Da questa visione nasce “Dialoghi a Col Brià”, con l’idea che un’azienda profondamente legata a un luogo abbia anche il dovere di restituirgli valore. Non solo sul piano economico, ma anche culturale: creando occasioni di incontro e confronto, aprendo spazi di ascolto e dando voce a chi quel paesaggio lo vive e lo racconta. Le quattro edizioni della rassegna sono cresciute nel tempo mantenendo intatto questo principio: considerare il territorio non come semplice sfondo, ma come uno spazio di responsabilità condivisa.

La partecipazione all’evento è gratuita, previa prenotazione obbligatoria: info@lafarra.it | Telefono 0438 801242