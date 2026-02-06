Un omaggio alla bellezza effimera

Il progetto Deutz Brut Rosé Sakura nasce circa una decina di anni fa, come un omaggio ai ciliegi in fiore (sakura), al Giappone e a una cultura che da secoli celebra la bellezza dei momenti fugaci.

Con questa edizione limitata, la Maison Deutz trae ispirazione dalla fioritura dei ciliegi che in Giappone segna l’arrivo della primavera. Un evento breve ma profondamente simbolico, associato ai concetti di rinascita, purezza e consapevolezza del tempo presente. Attraverso la tradizione dell’hanami, la contemplazione dei fiori diventa un rito collettivo, un invito a fermarsi, osservare e condividere emozioni.

Sakura è innanzitutto un’espressione culturale. Un dialogo tra due mondi: l’arte di vivere alla francese e la sensibilità giapponese per la misura, il dettaglio e la transitorietà. Da questo incontro nasce un Rosé che va oltre il racconto del terroir per esprimere una visione: quella di uno Champagne capace di accompagnare l’emozione del momento.

Limited Edition

Deutz Brut Rosé Sakura è una limited edition, disponibile nel periodo primaverile.

Assemblaggio e vinificazione

Composto per il 90% da pinot nero di Aÿ, Mareuil-sur-Aÿ, Avenay, Bouzy, Ambonnay, Verzenay e Tauxières e e 10% da chardonnay di Avize, Villeneuve-Renneville e Vertus. La specificità dello stile del Sakura Brut Rosé di Deutz è data dall’aggiunta di vino rosso prodotto nei terreni di Pierre Robert e La Pelle ad Aÿ e dai terreni di Cumaine, Vaularon e Mutry a Mareuil-sur-Aÿ.

Affinamento: minimo 30 mesi sui lieviti

Stile: eleganza, freschezza, intensità aromatica

NOTE DI DEGUSTAZIONE

Alla base di Sakura ritroviamo lo stile inconfondibile del Rosé di Deutz, caratterizzato da precisione, finezza ed equilibrio. Champagne dal colore rosa brillante con riflessi luminosi, un naso fresco e delicato, con note di frutti rossi (fragola, lampone, ciliegia, ribes), accenti floreali e una lieve sfumatura brioche. Al sorso è cremoso e armonioso, con una struttura elegante e una piacevole tensione fresca in un finale lungo, equilibrato e una persistenza fruttata raffinata.

«Questo Champagne Rosé Sakura, frutto dell’assemblaggio di Premier e Grand Cru, prende ispirazione dalla delicatezza della cultura giapponese. Raffinato, gourmand e voluttuoso, è il compagno ideale dei momenti di emozione condivisa all’arrivo dei bei giorni.» Caroline Latrive – Chef de Caves, Maison Deutz.

Distribuito da www.sagna.it

La Maison Deutz

La storia e l’anima degli Champagne Deutz sono indissolubilmente legate ad Aÿ, culla storica della viticoltura della Champagne, dove la Maison è stata fondata nel 1838. Il villaggio, l’unico ad essere classificato come Grand Cru al 100% sia per il Pinot nero sia per lo Chardonnay, si trova al centro dei grandi terroir della Vallée de la Marne, della Côte des Blancs e della Montagne de Reims. Deutz scrive ad Aÿ, attraverso i secoli, una storia di eccellenza e di esclusività. Spesso pioniera e sempre fedele all’appartenenza orgogliosa alla famiglia delle grandi Maison di Champagne, facendo brillare la luce dei più prestigiosi terroir e l’arte unica dell’assemblaggio. Conosciuta con il nome di Deutz Geldermann, la Maison è nata dall’incontro tra William Deutz e Pierre-Hubert Geldermann, due giovani mercanti di vino che, unendo le loro rispettive esperienze e conoscenze del mercato, hanno sviluppato con successo l’azienda, grazie a una doppia cultura fondata sulla disciplina e sulla ricerca dell’eccellenza. Un impegno e una visione che si sono tradotti in uno sviluppo commerciale solido in numerosi paesi, sia in Europa sia nelle Americhe. Le cuvée Deutz sono composte principalmente da uve provenienti da Grand Cru e Premier Cru situati in un raggio di 20 km attorno ad Aÿ. I vini maturano nelle storiche cantine scavate nel gesso, in condizioni naturali ottimali, per rivelare l’equilibrio, la raffinatezza e la brillantezza. Pur ancorandosi nella tradizione storica della Champagne, la Maison Deutz incarna anche una libertà creativa, che si riflette nelle scelte che ispirano l’elaborazione delle sue cuvée. Preservare, in ogni fase, la qualità della materia prima attraverso un approccio su misura che rispetta la purezza del frutto; lasciare che i vini maturino sulle fecce per il tempo necessario, creando assemblaggi perfetti, a partire dal Brut Classic; esprimere la straordinaria eleganza dei Pinot noir di Aÿ con cuvée uniche; celebrare la luminosità dei migliori Chardonnay e delle annate più prestigiose con la cuvée Amour de Deutz. Su una superficie di circa 50 ettari di proprietà, certificata HVE (livello 3) e in fase di conversione biologica, si sviluppano le migliori zone della Champagne, tra cui Aÿ, Verzenay, Bouzy, Ambonnay, Avize, Oger e Mesnil-sur-Oger. La Maison si approvvigiona dalle parcelle di qualità più elevata, la maggior parte delle quali è classificata come “Grand Cru” o “Premier Cru”, per produrre circa tre milioni di bottiglie all’anno da uve Pinot noir, Chardonnay e Meunier.

