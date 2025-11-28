Degustazione vini e sboccatura à la volée del metodo classico a Tenuta Casali

Sabato 6 dicembre doppio appuntamento a Mercato Saraceno

Visita alla cantina sotterranea in centro storico con degustazione dello spumante Villa Zappi affinato 72 mesi e assaggio libero di tutti i vini nella sala degustazione aziendale

Doppio appuntamento sabato 6 dicembre a Tenuta Casali di Mercato Saraceno, che in occasione delle prossime festività torna ad aprire le porte della sua cantina di affinamento sotterranea situata in Piazza Mazzini 13. Qui, dalle ore 14 alle 17.30, saranno stappate à la volée alcune bottiglie della prima annata di Spumante Metodo Classico dosaggio zero Villa Zappi, una bollicina affinata per settantadue mesi sui propri lieviti.

Spettacolare a vedersi, il dégorgement à la volée è un atto che richiede grande professionalità: la stappatura al volo del tappo per far uscire i residui dell’affinamento permette allo spumante di liberare tutta la propria forza e carattere, regalando un’esperienza di degustazione unica. L’assaggio dello spumante si unirà alla visita della cantina di affinamento ricavata nei sotterranei di una casa di proprietà della famiglia di Filippo Zappi, il capitano di corvetta mercatese che partecipò alla famosa spedizione del Dirigibile Italia al Polo Nord e a cui è dedicata la linea spumantistica di Tenuta Casali.

Dalle ore 14 fino alle ore 19 sarà aperta anche la sede aziendale di via della Liberazione 32, dove nella sala di degustazione sarà possibile assaggiare tutti i vini della cantina, insieme a un piccolo accompagnamento gastronomico, scoprendo nel calice le caratteristiche del terroir di Mercato Saraceno.

Un ticket darà diritto a una degustazione di spumante metodo classico nella cantina sotterranea e all’assaggio libero di tutti i vini con assaggi gastronomici presso la sede aziendale (sconti per soci Ais, Onav, Fisar, Aies e Slow Food).

Prenotazione gradita telefonando allo 0547690334 o via whatsapp al 3281166319.

Durante il pomeriggio nella cantina di affinamento sarà possibile acquistare confezioni regalo con bottiglie di Tenuta Casali impreziosite da creazioni artigianali realizzate da “la Vie en Claude” utilizzano le capsule dello spumante Villa Zappi. Un’opportunità che si potrà cogliere fino a Natale nei rispettivi negozi grazie alla collaborazione tra le due attività nell’ambito di “Mercato Saraceno-Città del Vino” volta alla valorizzazione del territorio.

Redazione Centrale TdG