De Gustibus a Chieri (TO), un’avventura nata nel marzo 2020

Un’avventura nata non senza difficoltà, che ha visto i due protagonisti di questa bella storia iniziare un nuovo percorso lavorativo in piena pandemia. Ma Giulia Mandara e Davide Cristaldi non si sono persi d’animo. Anzi. Si sono rimboccati le maniche e buttati a capofitto nel loro ristorante. A marzo di quest’anno De Gustibus compie 4 anni. Anni ricchi di soddisfazioni e conferme.

Nel 2023 la segnalazione nella Guida Michelin, un bel traguardo ma non è l’unico.

Cucina sostenibile, quella vera. Per Davide Cristaldi e Giulia Mandara significa non avere sprechi, gestendo sapientemente, giorno per giorno, gli acquisti, gli approvvigionamenti.

I piatti nascono a seconda della reperibilità degli ingredienti. Nei frigoriferi del ristorante non c’è nulla se non materia prima.

Davide Cristaldi: “È un concetto che vorremmo venisse fuori perché ci rispecchia. Quando sento parlare di sostenibilità, che di questi tempi è all’ordine del giorno, mi viene un po’ da sorridere. Vedo colleghi con l’orto, con i pannelli fotovoltaici che poi non riescono a gestire le scorte, la spesa, il foodcost. E gettano via tantissimo cibo. Come può essere sostenibile un ristorante del genere? Un locale per essere sostenibile deve innanzitutto essere ‘sostenibile economicamente’. E anche per questo motivo, preferisco stare da solo in cucina come è da sola Giulia in sala. Abbiamo strutturato il ristorante e la proposta sulla base di questa filosofia. Il menu viene raccontato ogni sera, una cosa forse inusuale per gli standard ai quali siamo abituati”.

De Gustibus, è aperto solo a cena, dal martedì al sabato e la domenica a pranzo.

Chiuso il lunedì.

I clienti vengono accolti dalle ore 19:30 alle 21:30. 14-18 coperti al massimo. Un’esperienza piacevole, nei giusti tempi.

Il percorso degustazione ‘A mano libera’ è il più richiesto dalla clientela che resta piacevolmente stupita dall’accoglienza al tavolo. Accoglienza che inizia con l’aperitivo: una preview della cucina di Davide Cristaldi in formato mignon, piccola pasticceria salata accompagnata da un calice di vino o un cocktail, un servizio pensato per tutti gli ospiti.

De Gustibus, un sogno che si realizza per Davide e Giulia, che in questi 4 anni sono cresciuti tanto: un servizio attento, un locale caldo e accogliente. Un’idea di cucina contemporanea, che gioca tra la tradizione piemontese e quella italiana. Tanti piatti vegetali, di pesce e carne, un concetto di fine dining moderno.

Il sorriso di Giulia accompagna gli ospiti nel percorso gastronomico, consigliando i vini in abbinamento ai piatti di Davide.

Davide Cristaldi chef, classe 1989 nasce a Catania, dove studia e si diploma all’istituto alberghiero Carlo Alberto dalla Chiesa di Mineo (CT) e le sue esperienze lavorative iniziano proprio in Sicilia.

La voglia di cominciare un nuovo percorso, anche grazie a diversi stage formativi, lo porta in Emilia Romagna, dove lavora per quattro anni nelle cucine di alcuni hotel della riviera romagnola. Terminato il percorso romagnolo si trasferisce in Veneto dove per 4 anni matura un’unica esperienza che lo porta a diventare sous chef del ristorante Cavallino di Jesolo.

Arriva il momento dell’approdo in Piemonte, dove lavora sotto la direzione di Christian Balzo a Cascina Lautier. Nel 2018 Christian Balzo si sposta al Piano35 e Cristaldi diventa executive chef di Cascina Lautier. Poi a Torino, in un luogo che parla romano e piemontese, il De Amicis Art Bistrot di corso Casale, dove dirige la cucina per qualche mese, nell’attesa dell’apertura del De Gustibus a Chieri.

Giulia Mandara, Maitre/Sommelier classe 1996, nasce a Torino.

Si diploma all’istituto alberghiero Norberto Bobbio di Carignano. Matura le sue prime esperienze in cucina. Diversi stage in Francia e poi l’approdo a Cascina Lautier dove entra a far parte della brigata come chef patissier.

La sua voglia di crescita la porta nuovamente tra i banchi di scuola dove frequenta un corso di laurea in “tecnologie alimentari”.

La passione per la ristorazione non si è mai spenta e la riporta nuovamente a Cascina Lautier, questa volta in Sala, l’accoglienza agli ospiti diventa così il suo futuro.

Come è nato il progetto De Gustibus nelle parole di Giulia Mandara e Davide Cristaldi

Dopo diverse esperienza lavorative, alcune in comune, nel 2019 abbiamo ritenuto che fosse il momento giusto per aprire un locale che rappresentasse la nostra idea di cucina e servizio, per poi puntare a una sempre costante crescita.

A dicembre 2019 nasce la “De Gustibus Snc” con due soci titolari Davide (chef) e Giulia (responsabile di sala). Acquistiamo il locale nel Gennaio 2020 e apriamo finalmente le porte ai nostri clienti il 7 marzo 2020.

Il ristorante si presenta accogliente, elegante e raffinato, vicino al centro storico di Chieri, in una zona residenziale della città. Un gradevole giardino interno stile francese ci permette di accogliere i nostri ospiti durante la bella stagione.

La carta prevede materie prime del territorio e una particolare attenzione alla stagionalità dei prodotti.

La cucina scaturisce dalle esperienze dello chef e dalle sue origini, dove la Sicilia è la regione di nascita, ma l’Italia nella sua interezza è il suo percorso.

All’interno dei nostri piatti sono sempre presenti i vegetali ed è per noi fondamentale mantenerne le proprietà organolettiche:

– attenzione al mantenimento del loro colore con l’utilizzo di cotture rapide o a bassa temperatura in modo da non stravolgerne il sapore e mantenere la loro sapidità.

Le carni provengono da fornitori del territorio piemontese, così come il pesce che viene acquistato sempre fresco e lavorato in casa.

La ricerca nei piatti è costante: amiamo definire la nostra cucina come innovativa ma senza mai dimenticare da dove siamo partiti.

All’accoglienza c’è Giulia, che vi accompagnerà per tutto il percorso.

Oltre alla carta i menu degustazione a ‘Mano libera’ dello chef.

Insieme a lei riuscirete a rendere il vostro soggiorno un’esperienza, perché ai piatti dello chef abbinerà vini selezionati accuratamente per esaltare ogni portata.

De Gustibus nasce dalla voglia di realizzare un sogno nel cassetto.

“De Gustibus non disputandum est”: nel nome scelto c’è un po’ tutto ciò che ci rappresenta, il messaggio che vogliamo comunicare a tutti i nostri ospiti, ovvero “sui gusti non si può discutere”.

Il nostro unico desiderio è creare l’ambiente perfetto per i nostri clienti senza mai discutere le loro scelte gastronomiche, ma coinvolgendoli nel nostro personale viaggio attraverso i sapori.

