Dalla Sicilia il primo Vermouth e Bitter biologico da Vino Naturale, distribuito da Spirits&Colori

Dalla visione innovativa di Sabaini e Occhipinti, nascono prodotti che rappresentano una novità assoluta nel panorama dei distillati e liquori biologici: il Vermouth Naturale Rosso, il Vermouth Naturale Orange e il Bitter Naturale dove tradizione e innovazione si fondono in esperienze sensoriali uniche.

Il mondo degli alcolici artigianali si arricchisce di un nuovo capitolo grazie alla collaborazione tra due figure di spicco dell’enogastronomia siciliana: Simone Sabaini, fondatore di Sabadì, e Giusto Occhipinti, socio fondatore dell’Azienda Agricola COS. Da questa sinergia nasce l’Azienda Agricola Naturale, con l’ambizione di portare sul mercato i primi Vermouth e Bitter biologici realizzati a partire da vino naturale siciliano con il supporto di Spirits&Colori, punto di riferimento nella distribuzione di eccellenze italiane ed estere nell’ambito degli alcolici e dei distillati.

L’Azienda Agricola Naturale si distingue per un approccio incentrato sulla purezza e l’autenticità dei suoi prodotti. Alla base di tutto ci sono uve biologiche, coltivate secondo i principi dell’agricoltura naturale e vinificate con processi che rispettano al massimo la materia prima. Le fermentazioni sono spontanee, avvengono sulle bucce e utilizzano esclusivamente lieviti indigeni, garantendo così un prodotto finale che riflette appieno il terroir siciliano. I vini naturali ottenuti vengono poi aromatizzati con botaniche anch’esse biologiche e naturali, dando vita a tre prodotti unici: il Vermouth Naturale Rosso, il Vermouth Naturale Orange e il Bitter Naturale. Questi alcolici rappresentano una novità assoluta nel panorama enologico, grazie alla loro realizzazione che coniuga tradizione, sostenibilità e innovazione.

Il Vermouth Naturale Rosso è un prodotto che esprime l’essenza della Sicilia sud-orientale. Realizzato a partire da Nero d’Avola biologico, un vitigno simbolo dell’isola, si caratterizza per la fermentazione spontanea sulle bucce e l’uso di lieviti indigeni. Le componenti botaniche distintive sono la nepetella e la camomilla. Il risultato è un vermouth dal carattere deciso, con un profilo aromatico complesso in cui spiccano le note erbacee delle campagne iblee e i profumi agrumati delle scorze di arance siciliane. Con una gradazione alcolica di 18 gradi, questo vermouth è perfetto sia da gustare da solo che come base per cocktail.

Il Vermouth Naturale Orange, prodotto a partire da uve di Moscato biologico è caratterizzato da un processo di vinificazione che segue i principi della naturalità, con fermentazione spontanea sulle bucce e lieviti indigeni. ideale soprattutto liscio, per aperitivi con la semplice aggiunta di acqua gasata. Le componenti botaniche distintive sono sambuco, fico e gelsomino che ne fanno un prodotto unico e raffinato. Con una gradazione alcolica di 18 gradi, questo vermouth incanta per la sua eleganza e complessità aromatica, risultando ideale sia per aperitivi che per cocktail dal tocco esotico.

Il primo Bitter Naturale siciliano, un liquore dalle caratteristiche inconfondibili, è ottenuto da una base di Cerasuolo di Vittoria biologico, blend di Frappato di Vittoria (40%) e Nero d’Avola (60%), questo bitter si caratterizza per le intense note aromatiche di genziana, cedro, arancia ed erbe spontanee delle campagne iblee che gli conferiscono un profilo aromatico intenso e complesso. Con una gradazione alcolica di 21 gradi, il Bitter Naturale è perfetto per chi cerca un gusto deciso, adatto sia alla miscelazione in cocktail classici come il Negroni, sia per essere degustato in purezza.

Spirits & Colori è un’azienda italiana con sede a Reggio Emilia specializzata dal 2016 nella selezione, importazione e distribuzione sul territorio nazionale di distillati destinati a cocktail bar, trendy lounge bars e ristoranti. Il suo catalogo comprende un assortimento di elevata ricercatezza, caratterizzato da piccoli produttori di acclarata qualità a livello mondiali, capaci di stupire con i propri distillati i palati più esigenti.

Redazione Centrale TdG