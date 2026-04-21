Dal vigneto allo spazio: Terre d’Aenòr alla Milano Design Week

Nello showcase Sculptural Couture di Virginia Arlotto Studio con Malcusa, vino e design condividono linguaggi e visione

Povaglio d’Iseo 20 Aprile 2026 In occasione della Milano Design Week 2026, i vini di Terre d’Aenòr accompagnano la presentazione di Sculptural Couture, lo showcase in programma nel quartiere di Brera, firmato da Virginia Arlotto Studio in collaborazione con Jeroen De Ruddere, Collector e Malcusa.

, attraverso un approccio rigoroso e una costante attenzione alla materia. Ne nasce una collezione di vini di grande precisione ed eleganza, caratterizzati da equilibrio e coerenza stilistica.

La presenza della cantina si inserisce in modo naturale e discreto all’interno del progetto, come un accompagnamento misurato che dialoga con lo spazio senza sovrastarlo. Un’affinità che trova origine in valori condivisi con il mondo del design: la centralità del processo, la ricerca sulle materie prime, la cura del dettaglio e una sensibilità artigianale che privilegia qualità e armonia.

«Terre d’Aenòr nasce con l’idea di unire mondi che per me sono sempre stati vicini: il vino, l’arte, il design e una visione biologica che non è solo metodo produttivo, ma cultura del fare. Partecipare a un progetto come Sculptural Couture significa ritrovare gli stessi valori in un linguaggio diverso, ma profondamente affine», commenta Eleonora Bianchi.

Sculptural Couture trasforma lo studio di Virginia Arlotto in un ambiente di couture architettonica, dove costruzione, materia e forma restano volutamente visibili.

Cuore del progetto è il tappeto Terrasole, realizzato in collaborazione con Malcusa: una composizione organica che richiama i cartamodelli sartoriali e rende esplicito il processo creativo, in un dialogo continuo tra segno, materia e struttura.

In questo contesto, i vini di Terre d’Aenòr si inseriscono come una presenza raffinata, capace di accompagnare l’esperienza e amplificarne il racconto con discrezione e coerenza.

Redazione Centrale TdG