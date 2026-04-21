Da Parma a Milano: Le Terre di Verdi al ristorante Don Carlos in una cena a quattro mani

Il 29 aprile 2026 il Ristorante Don Carlos del Grand Hotel et de Milan ospita una cena a quattro mani che riunisce gli chef stellati Gennaro Esposito e Massimo Spigaroli, promossa da Teritoria per la rassegna “Le Terre di Verdi”, dedicata al legame tra la Bassa Parmense e Milano, due luoghi centrali nella vita del Maestro.Un incontro tra due visioni culinarie d’eccellenza che si fondono in un’unica narrazione: da un lato la cucina elegante e contemporanea di Gennaro Esposito, chef due stelle MICHELIN, formatosi alla scuola di Alain Ducasse a Parigi, che al Don Carlos guida una cucina che valorizza la tradizione meneghina con sensibilità contemporanea e richiami personali alle proprie radici campane, insieme all’Executive Chef dell’hotel Francesco Potenza; dall’altro la tradizione emiliana custodita da Massimo Spigaroli all’Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense.Dopo il primo appuntamento del 26 marzo all’Antica Corte Pallavicina, il percorso prosegue a Milano, al Ristorante Don Carlos del Grand Hotel et de Milan. Ispirato al celebre capolavoro verdiano, il ristorante propone un ambiente in cui cucina, storia, arte e musica dialogano in un perfetto equilibrio.

Il Grand Hotel et de Milan è profondamente legato alla figura di Giuseppe Verdi, che qui soggiornò per oltre ventisette anni, componendo alcune delle sue opere più celebri. Dal 1872 il Maestro alloggiò nell’appartamento al primo piano – oggi suite presidenziale al numero 105 – dove si spense il 27 gennaio 1901.In questo contesto, la cena del 29 aprile diventa un momento di incontro tra territori, cultura e cucina, in omaggio a Giuseppe Verdi e alle sue terre.Il menù della serata si sviluppa in quattro atti, ispirati al linguaggio dell’opera verdiana. Si apre con asparago bianco, spugnola e camomilla, prosegue con l’interpretazione de “il Risotto alla Giuseppe Verdi”, continua con maialino ripieno di vitello con tarte tatin di finocchio e la sua riduzione e si conclude con la ciliegia. In abbinamento, un wine pairing studiato per accompagnare ogni portata.

L’appuntamento al Don Carlos si distingue come momento centrale della rassegna “Le Terre di Verdi”, capace di unire alta cucina, storia e identità territoriale in un’unica esperienza.

Evento a numero limitato, prenotazione obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni: info@grandhoteletdemilan.

Info: www.grandhoteletdemilan.it

Redazione Centrale TdG