Cyclando rivoluziona la prenotazione dei tour in bici in Europa

Con più di 1000 proposte di viaggio in bici, Cyclando si conferma leader dei tour online di cicloturismo in tutta Europa.

Un 2023 che si conclude con il lancio del nuovo sito web all’avanguardia che rivoluzionerà l’esperienza di prenotazione per i ciclisti appassionati.

In occasione del Black Friday, Cyclando offre uno sconto esclusivo del 10% su tutti i suoi emozionanti viaggi in bicicletta.

Cyclando, il leader nella proposta di tour online in bicicletta in tutta Europa, annuncia il lancio del suo nuovo sito web all’avanguardia, che rivoluzionerà l’esperienza di prenotazione per i ciclisti appassionati. Inoltre, in occasione del Black Friday, Cyclando offre uno sconto esclusivo del 10% su tutti i suoi emozionanti viaggi in bicicletta.

Il nuovo sito web Cyclando, offre adesso la possibilità di acquisto completamente online ed è stato progettato con l’obiettivo di semplificare il processo di prenotazione dei tour in bicicletta, rendendolo simile a un’esperienza di shopping online. Gli amanti delle due ruote possono ora esplorare una vasta gamma di emozionanti tour in bicicletta in tutta Europa, selezionare le destinazioni desiderate, le date di viaggio e personalizzare facilmente il proprio itinerario. Questa evoluzione del nostro sito web consente ai ciclisti di pianificare la loro avventura con facilità e comodità, direttamente dal comfort di casa.

“La nostra priorità è sempre stata offrire esperienze uniche e indimenticabili ai nostri clienti”, ha dichiarato Riccardo Sedola, CEO di Cyclando. “Con il nostro nuovo sito web, stiamo semplificando il processo di prenotazione, garantendo che ogni ciclista possa godersi appieno le bellezze d’Europa attraverso i nostri tour in bicicletta eccezionali.”

Inoltre, in occasione del Black Friday, Cyclando lancia uno sconto speciale del 10% su tutti i suoi viaggi in bicicletta. Questa è un’opportunità imperdibile per i ciclisti che desiderano esplorare l’Europa sulla due ruote a tariffe ancora più vantaggiose. L’offerta è valida per un periodo limitato e rappresenta un’occasione unica per risparmiare mentre si pianifica un’indimenticabile avventura a pedali.

Ulteriori informazioni sui tour in bicicletta offerti da Cyclando e lo sconto del Black Friday, sono disponibili direttamente sul sito web www.cyclando.com

Informazioni su Cyclando

Cyclando, nata nel 2019 come startup innovativa, è un’azienda leader nell’organizzazione di tour in bicicletta in Europa, offrendo esperienze indimenticabili ai ciclisti di tutti i livelli con tour disponibili provenienti da 130 tour operator specializzati. Cyclando raccoglie le migliori proposte di cicloturismo in Italia e in Europa, personalizzabili e prenotabili direttamente: dalla bici che si desidera utilizzare, al tipo di percorso e di viaggio, nonché al numero di viaggiatori e il proprio livello di difficoltà, la durata della vacanza e il budget a disposizione. La startup nasce con lo scopo di avvicinare più persone possibili a un modo di viaggiare che fa bene a chi lo sceglie, ma anche all’ambiente, rendendo la progettazione di una vacanza cicloturistica un’esperienza facile, veloce e alla portata di tutti.

Per maggiori informazioni: www.cyclando.com

Redazione Centrale TdG