Cucina italiana online: cosa cercano davvero gli utenti (e perché riconoscere l’autenticità è sempre più difficile)

Dai volumi di ricerca emerge una domanda globale enorme, ma l’offerta resta frammentata e priva di filtri chiari: l’analisi di Real Italian Restaurants fotografa il mercato digitale del Made in Italy a tavola

Se nel mondo si moltiplicano i ristoranti che si presentano come “italiani”, online cresce la domanda di cucina italiana cercata in modo sempre più immediato e geolocalizzato. È la fotografia che emerge incrociando due evidenze: da un lato le stime che parlano di circa 600.000 locali che si definiscono italiani nel mondo; dall’altro i volumi di ricerca su Google relativi ai principali termini legati alla ristorazione italiana, che mostrano quanto l’utente, soprattutto all’estero, stia cercando Italia nel piatto, con una logica molto concreta: trovare il posto giusto, vicino, e possibilmente affidabile.

Lo racconta l’analisi estratta ed elaborata da Real Italian Restaurants, piattaforma digitale che attesta l’autenticità dei ristoranti italiani all’estero, riferita agli ultimi mesi del 2025, e basata sui volumi Google relativi a Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia e Spagna, ovvero alcuni dei principali mercati esteri per la ristorazione italiana.

I dati mostrano come l’accesso digitale alla cucina italiana avvenga ancora attraverso poche parole chiave, estremamente riconoscibili e caratterizzate da volumi molto elevati. In cima si posiziona “pizzeria”, che supera complessivamente le 4 milioni di ricerche mensili: un dato che conferma come la pizza continui a rappresentare, anche online, il primo e più immediato punto di contatto con l’italianità gastronomica. Subito dopo compaiono domande legate alla categoria “italian restaurants” e alla variante “italian restaurants near me”, entrambe oltre i 2,7 milioni. La cucina italiana viene così cercata come un genere ormai consolidato a livello globale, ma con una forte componente di prossimità, tipica di utenti che stanno prendendo una decisione in tempo reale: dove andare a mangiare, cosa scegliere in un determinato quartiere e, sempre più spesso, cosa sia davvero italiano tra decine di opzioni disponibili.

Dal ristorante al piatto: come cambia la ricerca

Cresce la ricerca orientata al piatto, più che al locale. Termini come “pasta near me” e “italian food near me” registrano volumi rilevanti e indicano un comportamento sempre più comune: l’utente non parte dal nome del ristorante, ma dal desiderio di un’esperienza specifica (pasta, cucina italiana), affidando poi alla geolocalizzazione e alle piattaforme il compito di individuare un posto che corrisponda a quella promessa. In questo scenario, la cucina italiana si conferma tra le più richieste e diffuse al mondo, ma il modo in cui viene cercata online rapido, immediato, spesso basato su poche keyword, rende anche più facile la confusione tra autenticità e imitazione.

Colpisce anche la differenza nei volumi di ricerca tra i termini internazionali e quelli più legati alla tradizione italiana. Parole come “trattoria” risultano molto meno cercate rispetto a “italian restaurant” o “italian food”. Non è un segnale di disinteresse verso la tradizione, ma piuttosto il riflesso di un linguaggio digitale che tende a semplificare e standardizzare.

Fuori dall’Italia, questo spinge i ristoratori ad adottare etichette più generiche e riconoscibili, contribuendo però a un appiattimento dell’offerta e a una crescente difficoltà nel raccontare cosa significhi davvero la cucina italiana.

“Le ricerche online ci dicono una cosa semplice: la cucina italiana è desiderata e viene cercata ogni giorno, spesso in modo immediato e vicino a dove ci si trova. Ma proprio perché la domanda è enorme, serve un criterio che aiuti a distinguere”, spiega Orazio Salvini, fondatore di Real Italian Restaurants. “L’idea è rendere l’autenticità verificabile: non un’opinione o una bandierina nel menù, ma un insieme di requisiti chiari, dimostrabili, che tutelano chi lavora bene e aiutano i consumatori a scegliere con più consapevolezza.”

Quando cercare “italiano” non basta

Milioni di persone cercano ogni mese cucina italiana online, ma lo fanno utilizzando categorie ampie e semplificate, che non consentono di distinguere tra ristoranti autentici e locali che utilizzano l’italianità come richiamo commerciale. In questo contesto, Real Italian Restaurants si inserisce come osservatorio e strumento di lettura del fenomeno, più che come semplice directory: il progetto nasce dall’esigenza di mettere in relazione la forte domanda di cucina italiana con criteri oggettivi che permettano di orientarsi in un’offerta globale estremamente frammentata.

La piattaforma si basa su un processo strutturato e verificabile, fondato su tre criteri: proprietà o gestione italiana, chef formato in Italia e prove concrete dell’utilizzo di prodotti italiani, supportate da documentazione e materiali che rendono il requisito dimostrabile. In altre parole, l’obiettivo è offrire al pubblico un punto di riferimento più chiaro e, al tempo stesso, uno strumento di riconoscibilità per i ristoratori che investono davvero nell’autenticità.

Infatti, motori di ricerca, mappe e portali di recensioni aggregano sotto la stessa etichetta ristoranti profondamente diversi per origine, qualità e approccio alla cucina italiana, dando vita a un mercato in cui l’autenticità non è un’informazione immediatamente accessibile, ma una supposizione affidata a nomi, immagini o descrizioni spesso ambigue. Questo contribuisce a una rappresentazione semplificata e talvolta distorta della cucina italiana all’estero. Una dinamica che non riguarda soltanto il gusto o la tradizione, ma anche il valore economico e culturale del Made in Italy: in un ecosistema digitale in cui la scelta di un ristorante avviene sempre più spesso a partire da una ricerca online, associare visibilità e trasparenza diventa centrale per tutelare sia i consumatori sia chi investe realmente nella cucina italiana. La sfida è fare in modo che ciò che viene trovato online corrisponda, il più possibile, a ciò che l’Italia rappresenta a tavola.

Real Italian Restaurants

Real Italian Restaurants è la prima piattaforma digitale che verifica e promuove i ristoranti italiani autentici all’estero. Fondata nel 2024 da Orazio Salvini, esperto di digital marketing ed expat da piu di 20 anni, combatte l’Italian Sounding con tre criteri rigorosi: gestione italiana, chef formato in Italia e utilizzo certificato di ingredienti del nostro Paese. Con 134 ristoranti verificati in Europa, Dubai e Stati Uniti, offre ai viaggiatori uno strumento affidabile per trovare cucina italiana autentica e ai ristoratori visibilità qualificata e supporto digitale. Disponibile in 10 lingue, la piattaforma si sta espandendo con directory dedicate a distributori e negozi specializzati, creando un ecosistema a tutela del vero Made in Italy gastronomico.

Redazione Centrale TdG