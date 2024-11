Crémant de Bourgogne: l’eleganza frizzante per le tue feste natalizie

Con le feste ormai alle porte, il Crémant de Bourgogne si rivela la scelta perfetta per rendere ogni brindisi un momento indimenticabile. Raffinato, vivace e legato alla storia della Borgogna, questo spumante d’eccellenza trasforma ogni incontro in un’esperienza di pura eleganza, esaltando il piacere della convivialità con la sua effervescenza sottile e il suo bouquet inconfondibile. Prodotto esclusivamente nella regione francese della Borgogna, culla di alcuni dei migliori vini al mondo, il Crémant de Bourgogne è l’espressione autentica del suo terroir, un vino che incarna la bellezza e la varietà di questa terra. Le sue bollicine sottili, accompagnate da un profilo aromatico fresco e versatile, ne fanno una scelta perfetta per celebrare ogni istante delle feste, dall’aperitivo al dessert.

Il Crémant de Bourgogne nasce in una regione straordinaria, un mosaico di terroir che si estende dal Beaujolais fino all’Auxerrois, caratterizzato da una diversità di suoli e microclimi unici al mondo. La Borgogna regala così a questo spumante una varietà di espressioni, dove ogni cuvée riflette la personalità del vigneto e del clima da cui proviene.

Grazie alla sapiente unione di differenti vitigni, Chardonnay e Pinot Noir in primis, e ai metodi di affinamento sui lieviti, il Crémant de Bourgogne racchiude un ventaglio di aromi che spaziano dalle note fruttate e floreali del Blanc de Blancs, ideali per un brindisi d’aperitivo, alla vinosità più corposa del Blanc de Noirs, perfetto per accompagnare piatti di carne bianca e selvaggina. E per chi cerca un tocco finale speciale per il dessert, il Crémant de Bourgogne Rosé con la sua freschezza e le note di piccoli frutti rossi è un connubio ideale.

La versatilità del Crémant de Bourgogne si presta anche a interessanti abbinamenti con i piatti della tradizione natalizia italiana, offrendo combinazioni gustative che sorprendono e valorizzano ogni portata. Un Blanc de Blancs, vivace e fresco, risulterà perfetto per esaltare le note delicate di antipasti e crudi di mare, mentre un Blanc de Noirs regalerà profondità ai sapori di un arrosto o di un ricco risotto ai funghi. Le possibilità sono infinite e ogni bottiglia porta con sé il racconto di un terroir, il fascino della Borgogna e l’arte di una tradizione spumantistica che si esprime ai massimi livelli.

Ma il Crémant de Bourgogne non si ferma alla tavola. Per chi ama sperimentare, questo spumante si rivela protagonista perfetto anche nei cocktail, aggiungendo vivacità e raffinatezza alla mixology delle feste. Grazie alla sua freschezza e alla sua leggerezza, il Crémant si inserisce con armonia in cocktail sofisticati e contemporanei, dando vita a combinazioni uniche e sorprendenti.

L’arte del cocktail con il Crémant de Bourgogne

Prova il fascino del Crémant de Bourgogne Blanc Brut in questo cocktail natalizio dalle note speziate e aromatiche. Un connubio elegante e brillante per brindare alle feste.

4 cl di gin speziato

2 cl di vermouth

2 cl di crème de cassis della Borgogna

2 cl di Apérol

1 spruzzo di bitter al sesamo

Completa con Crémant de Bourgogne Blanc Brut

Questa combinazione è studiata per esaltare i sapori raffinati del Crémant, aggiungendo brillantezza, leggerezza ed eleganza al palato. Sorseggia e lasciati trasportare dall’atmosfera delle feste, con il Crémant de Bourgogne come protagonista dei tuoi momenti di gioia e condivisione.

Per maggiori informazioni: ufficiostampa@hopscotchgroupe.com

Redazione Xentrale TdG