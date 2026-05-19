Conte Collalto: tradizione, accoglienza ed eventi

A Susegana, Conte Collalto accoglie tutto l’anno e si anima in estate con un calendario ricco di appuntamenti ed esperienze

Nel cuore delle Colline del Prosecco (Conegliano Valdobbiadene) Patrimonio UNESCO, l’azienda agricola Conte Collalto è tra le realtà vitivinicole più antiche al mondo, con radici documentate all’anno 958. È anche, da sempre, molto più di una cantina: 250 ettari tra vigneti, boschi, oliveti, un borgo medievale, il Castello di San Salvatore, appartamenti ricettivi e una cantina storica che è essa stessa architettura. Un luogo da vivere in ogni stagione, che con l’arrivo dell’estate trova la sua espressione più piena.

La Principessa Isabella Collalto de Croÿ, alla guida della tenuta dal 2007, ha costruito nel tempo un modello autonomo e coerente: autosufficiente dal punto di vista energetico, interamente basato sulle proprie uve, radicato in una conoscenza profonda di ogni parcella. È da questa solidità che prende forma anche l’ospitalità. “Una realtà che esiste da mille anni e funziona ancora in ogni sua parte non è un caso, ma il risultato di scelte coerenti tramandate di generazione in generazione”, dichiara la Principessa Isabella Collalto de Croÿ. “Il vino è al centro di tutto, perché rappresenta il territorio, la sua storia e le persone che lo vivono ogni giorno. Fare ospitalità significa condividere questa coerenza: non un soggiorno in cantina, ma l’opportunità di entrare in contatto con qualcosa di autentico”.

Visitare Conte Collalto significa seguire il vino dal principio alla fine: dai vigneti intorno al Castello di San Salvatore alla cantina, dalla bottaia storica alle sale museo, dove strumenti e documenti raccontano secoli di storia produttiva. I percorsi disponibili, dal Tour Classico al Tour Riserve, fino al Tour delle Tenute e Dalla vite al calice, si differenziano per durata e profondità, ma condividono lo stesso filo conduttore. Tutti si concludono nella Sala del Vino, dove le etichette della tenuta, dai Prosecco Superiore DOCG agli Incroci Manzoni, si abbinano a prodotti locali in un’atmosfera raccolta e conviviale.

A completare l’offerta è Casa Vigneti, casolare di origine contadina immerso tra i filari ai piedi del Castello di San Salvatore. Questa antica casa colonica, ristrutturata come testimonianza autentica della vita rurale del territorio nei i primi decenni del Novecento, ospita visite guidate su prenotazione e laboratori dedicati all’agricoltura sostenibile, alla memoria del territorio e ai saperi di un tempo.

Per info e prenotazioni: Visite guidate Conte Collalto – Casa Vigneti

Le proposte per l’estate 2026

Con la bella stagione, l’offerta si amplia e si apre ulteriormente all’esterno: dalle passeggiate tra i filari con degustazione itinerante ai percorsi in eBike, fino alle escursioni in fuoristrada storico ai piedi del Castello, ogni proposta diventa un modo diverso di leggere lo stesso territorio. I picnic in vigna al tramonto e i corsi di avvicinamento al vino, organizzati anche in collaborazione con FISAR Treviso, completano un’offerta pensata per diverse tipologie di pubblico, dagli appassionati alle famiglie, fino ai visitatori internazionali.

Un calendario ricco di appuntamenti accompagnerà i mesi estivi. Ad aprire la stagione sarà Cantine Aperte, in programma l’ultimo fine settimana di maggio, nei giorni 30 e 31, con Conte Collalto tra i protagonisti della 33ª edizione della manifestazione nazionale promossa dal Movimento Turismo del Vino: due giornate all’insegna di visite, degustazioni, percorsi in eBike tra i filari e abbinamenti con i prodotti del territorio.

Sabato 30 maggio si aprirà con le visite in vigneto, in programma alle ore 10.30 e 15.30: passeggiate guidate tra vigneti, cantina e bottaia storica, accompagnate da un calice di Prosecco Superiore DOCG. Nel pomeriggio, alle ore 14.30, 15.30 e 16.30, sarà invece possibile partecipare ai tour in eBike tra i filari, guidati lungo un percorso ad anello di circa 5 km e arricchiti dalla degustazione di un Prosecco Superiore DOCG direttamente in vigneto.

Domenica 31 maggio Conte Collalto offrirà la possibilità di visitare gratuitamente la cantina e la bottaia storica, con due tour in programma alle ore 11.00 e alle 16.00, mentre per tutta la giornata si susseguiranno, in sei diverse fasce orarie, i tour in eBike tra i vigneti.

In entrambe le giornate, la Cantina Conte Collalto proporrà una selezione di vini in degustazione, in abbinamento a prosciutto crudo di San Daniele e formaggi della Latteria Soligo.

Successivamente, dal G al 12 luglio, torna il Collalto Wine Festival, giunto alla sua ottava edizione: quattro giornate che animeranno la cantina con degustazioni, proposte gastronomiche, musica ed esperienze immersive, richiamando migliaia di visitatori. Un appuntamento ormai imprescindibile per il territorio di Susegana e non solo.

Dove soggiornare

L’ospitalità di Conte Collalto si completa con due soluzioni ricettive, entrambe immerse nel paesaggio della tenuta. Il Prosecco Lodge trasforma gli spazi storici della cantina in dimora: appartamenti affacciati sul giardino e con accesso diretto ai vigneti, pensati per accompagnare ogni momento della giornata, dal lento risveglio nel silenzio delle colline al piacere di una degustazione al tramonto.

Il Borgo del Castello è invece un luogo sospeso nel tempo nel cuore delle colline di Conegliano Valdobbiadene: tra mura che custodiscono secoli di storia e sono ancora oggi dimora della famiglia Collalto, gli appartamenti accolgono gli ospiti con un’eleganza sobria e autentica, intrecciando fascino medievale e comfort contemporaneo per un soggiorno all’insegna di quiete, bellezza e memoria.

Per info e prenotazioni: Relais de Charme Castello San Salvatore

In questo equilibrio tra storia, paesaggio e produzione, l’ospitalità di Conte Collalto si configura come un’estensione naturale della vita della tenuta: un sistema coerente che si rinnova stagione dopo stagione, mantenendo un legame profondo con ciò che lo genera.

Con una storia documentata che risale all’anno 958, Conte Collalto è una delle realtà più antiche e prestigiose del panorama vitivinicolo mondiale. Situata a Susegana, nel cuore delle Colline del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG (Patrimonio UNESCO), l’azienda è guidata dal 2007 dalla Principessa Isabella Collalto de Croÿ. La tenuta si estende su 250 ettari complessivi, di cui 150 vitati, permettendo un controllo totale della filiera dalla vigna alla cantina per una produzione annua di circa 650.000 bottiglie. Grazie a un rigoroso progetto di zonazione scientifica, ogni parcella viene vinificata separatamente per esaltare le peculiarità dei diversi suoli. Accanto alla valorizzazione della Glera, Collalto si distingue per la custodia di un patrimonio di biodiversità unico, mantenendo vivi vitigni storici come il Wildbacher, il Verdiso, la Bianchetta e il quartetto degli Incroci Manzoni. L’azienda è da oltre un secolo un modello di riferimento per la sostenibilità: dal 2024 ha raggiunto l’autosufficienza energetica grazie all’integrazione di una centrale idroelettrica storica del 1904, una caldaia a cippato e impianti fotovoltaici. Certificata SQNPI, la cantina ha eliminato l’uso di diserbanti chimici, riducendo le emissioni di CO2 del 93% rispetto ai modelli tradizionali.

Redazione Centrale TdG