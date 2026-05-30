Consorzio Prosecco DOC in Estremo Oriente, successo e curiosità

Redazione Centrale TdG –

Il Consorzio di Tutela ha rafforzato la sua presenza in Oriente con un calendario ricco di iniziative immersive: dal “Prosecco DOC Garden” ai piedi della Tokyo Skytree alla prestigiosa “Italian Fair” di Hankyu a Osaka, fino alla partecipazione ufficiale alla fiera Vinexpo Asia di Hong Kong.

Il Consorzio di Tutela del Prosecco DOC ha portato a termine un ambizioso piano di promozione nel mercato asiatico nel mese di maggio 2026, con un focus strategico sul Giappone e un’importante espansione verso Hong Kong. L’obiettivo: consolidare la riconoscibilità del brand e stimolare un mercato molto ambito da ogni produttore attraverso il coinvolgimento diretto del consumatore (B2C), operatori del settore (B2B) e partnership di alto profilo. Tra i momenti salienti di questa stagione figurano l’apertura di un esclusivo giardino urbano presso la Tokyo Skytree, la partecipazione strutturata alla celebre Italian Fair di Hankyu – a Osaka – e la presenza a Vinexpo Asia, la fiera di riferimento per il settore in Greater China, valorizzata da eventi esclusivi fuori salone firmati Prosecco DOC.

“Il Giappone si conferma uno dei mercati più esigenti, vivaci e promettenti per le nostre bollicine, un palcoscenico dove la qualità e lo stile di vita italiano trovano un pubblico estremamente attento e preparato,” commenta il Presidente del Consorzio di Tutela della DOC Prosecco Giancarlo Guidolin. “La nostra strategia per il 2026 punta a trasformare la notorietà del brand in un legame esperienziale profondo. Attraverso la sinergia con le istituzioni, come l’Ufficio ICE di Tokyo, e la collaborazione di 25 nostre cantine, abbiamo voluto raccontare non solo un vino, ma l’autenticità di un territorio e la versatilità di un prodotto che sa dialogare perfettamente con le cucine internazionali, come dimostrano anche le attività collaterali a Hong Kong in occasione di Vinexpo Asia”.

Giappone: Esperienze Immersive a Tokyo e Osaka

Il cuore delle attività B2C si è concentrato tra il 20 e il 25 maggio.

Prosecco DOC Garden Tokyo Skytree (22–24 maggio): Nella Solamachi Plaza, ai piedi dell’iconica torre di Tokyo, è stato allestito un raffinato giardino urbano. Qui, gli ospiti hanno potuto degustare Prosecco DOC al calice o in bottiglia, guidati dall’Ambassador e bartender Hiro Nagashima, in abbinamento a finger food che hanno fuso tradizione italiana e giapponese, come il fritto di pesce e la cotoletta di Wagyu.

Hankyu Umeda Osaka (20–25 maggio): In occasione dell’“Italian Fair”, tra gli eventi annuali più attesi, il Consorzio ha partecipato con un Pop-Up Store all’interno del prestigioso flagship store Hankyu Umeda di Osaka, inaugurato nel 1929. Oltre alla vendita diretta, lo spazio ha ospitato seminari e talk dedicati al rito dell’aperitivo all’italiana con degustazione delle bollicine veneto-friulane, proponendo anche originali interpretazioni dello Spritz realizzate in collaborazione con Campari Japan.

L’Espansione a Hong Kong: tappa a Vinexpo Asia

Dal 26 al 28 maggio, il Prosecco DOC è stato protagonista a Hong Kong per Vinexpo Asia partecipando con uno stand istituzionale di 45 mq, ospitando degustazioni e incontri business con buyer internazionali. Il programma a Hong Kong ha previsto inoltre:

Masterclass e Formazione: Il 26 maggio, Debra Meiburg MW, Eddie Nara e una referente consortile hanno condotto una sessione formativa dedicata alla versatilità della DOC nella mixologia.

Media Dinner “ Sparkling Dialogue: East Meets West ”: Serata volta a valorizzare la straordinaria versatilità del Prosecco DOC attraverso un percorso di abbinamenti con i piatti italo-giapponesi e cocktail creativi di Aqua, ristorante iconico affacciato sullo skyline di Hong Kong.

”: Serata volta a valorizzare la straordinaria versatilità del Prosecco DOC attraverso un percorso di abbinamenti con i piatti italo-giapponesi e cocktail creativi di Aqua, ristorante iconico affacciato sullo skyline di Hong Kong. Junk Party “From Venice to Victoria – A Prosecco DOC Voyage” sul Victoria Harbour: un esclusivo evento a bordo di una tradizionale Junk Boat, appositamente brandizzata Prosecco DOC per l’occasione, ha accolto operatori del settore in un’esperienza immersiva tra degustazioni delle etichette della Denominazione e suggestivi scorci sullo skyline di Hong Kong.

Un Piano Strategico a 360 Gradi

Oltre ai grandi eventi, il 2026 ha visto il Prosecco DOC impegnato in un Roadshow con lo Chef Tsutomu Ochiai, pioniere della cucina italiana in Giappone, che ha fatto tappa a Hiroshima. Sono proseguite inoltre le collaborazioni culturali con il Miho Project a Kyoto e con la piattaforma artistica Pocko Japan a Tokyo. Infine, ad agosto, è attesa la decima edizione del “Mese del Prosecco”, che coinvolgerà circa 250 ristoranti e wine shop in tutto il Giappone per promuovere il consumo al calice.

Queste iniziative sono sostenute da una solida struttura produttiva che conta oggi oltre 28.000 ettari di vigneti e oltre 12.000 produttori tra viticoltori, vinificatori e case spumantistiche presenti tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, uniti nella tutela di un simbolo globale dello stile di vita italiano.

Aziende partecipanti

Anna Spinato Winery, Astoria Wines, Borga since 1940, Borgo Molino, Bosco del Merlo, Bosco Viticultori, Bottega, Ca’ di Rajo, Cantine Maschio, Casa Vinicola Abbazia, Col De Mar, Il Colle, Italian Wine Brands, La Cantina Pizzolato, La Gioiosa, La Jara, La Marca, Le Colture, Le Contesse, Le Rughe, Luca Ricci, Masottina, Montelliana, Mionetto, Perlino, Porta Leone, Ruggeri, San Simone, Santero, Serena Wines 1881, Terre dei Buth, Torresella, Val D’Oca, Villa Sandi, Viticoltori Ponte.