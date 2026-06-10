Concorso Fotografico “La rinascita della vigna: paesaggio, flora e fauna a Tenuta Stella”

Redazione Centrale TdG –

Ultime settimane per partecipare al concorso fotografico di Tenuta Stella dedicato alla biodiversità del Collio

C’è tempo fino al 21 giugno 2026 per partecipare a “La rinascita della vigna: paesaggio, flora e fauna a Tenuta Stella”, il primo concorso fotografico promosso da Tenuta Stella per raccontare, attraverso l’obiettivo, la straordinaria biodiversità che caratterizza le colline di Scriò, nel cuore del Collio.

L’iniziativa, aperta gratuitamente a tutti gli appassionati di fotografia maggiorenni, invita a cogliere la bellezza del paesaggio vitivinicolo durante il periodo del risveglio vegetativo, raccontando l’incontro tra i vigneti e la natura spontanea che li circonda. Dai panorami collinari ai dettagli botanici, fino alla fauna che popola questi ambienti, ogni scatto potrà contribuire a valorizzare un ecosistema unico, frutto dell’equilibrio tra attività agricola e tutela della biodiversità.

«Con questo concorso vogliamo invitare fotografi e appassionati a osservare il vigneto con uno sguardo diverso», spiegano da Tenuta Stella. «La vite è solo una parte di un ecosistema molto più ampio, fatto di prati spontanei, fioriture, insetti impollinatori e fauna selvatica. Raccontare questa ricchezza attraverso la fotografia contribuisce a diffondere una cultura della sostenibilità e del rispetto per il territorio».

I partecipanti possono realizzare le proprie fotografie all’interno del comprensorio di Tenuta Stella e della località di Scriò, scegliendo tra tre categorie tematiche: Architettura del Paesaggio, dedicata alle vedute dei vigneti e delle colline; Microsistemi (Flora), focalizzata su fioriture e dettagli botanici; e Biodiversità (Fauna), riservata agli animali che abitano l’ecosistema della tenuta.

Le opere saranno valutate da una commissione composta dalla direzione aziendale, da un fotografo professionista e da un esperto botanico, che premieranno gli scatti capaci di interpretare al meglio l’identità del territorio. In palio una selezione di premi firmati Tenuta Stella, tra cui la prestigiosa Tenuta Stella Riserve Collection Luxury, una partecipazione alla cena-degustazione Le Verticali di Tenuta Stella e una Magnum di Ribolla Gialla o Friulano.

La partecipazione è gratuita. Il regolamento completo è disponibile sui canali ufficiali di Tenuta Stella.

Scadenza iscrizioni e invio delle opere: 21 giugno 2026ù

Per informazioni: info@tenutastellacollio.it www.tenutastellacollio.it