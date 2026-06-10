Consorzio di Tutela Vini DOC Sicilia guida un percorso con 27 Master of Wine

Redazione Centrale TdG –

Per oltre una settimana, 27 Master of Wine provenienti da Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Svezia, Norvegia, Finlandia, Polonia, Cina e Italia hanno attraversato la regione Sicilia partecipando a un articolato programma di visite, degustazioni e incontri coordinato dal Consorzio di Tutela Vini DOC Sicilia. Un’iniziativa strategica che ha permesso ad alcuni dei più autorevoli comunicatori e professionisti del vino a livello mondiale di conoscere direttamente territori, denominazioni e protagonisti della vitivinicoltura siciliana contemporanea.

“I Master of Wine rappresentano alcuni dei più autorevoli ambasciatori del vino a livello mondiale e poterli accogliere in Sicilia significa offrire loro un’esperienza diretta della straordinaria ricchezza dei nostri territori” dichiara Camillo Pugliesi, direttore del Consorzio di Tutela Vini DOC Sicilia. “Questo progetto è stato possibile grazie a un grande lavoro di coordinamento che ha visto il Consorzio DOC Sicilia svolgere il ruolo di cabina di regia di un racconto corale che ha coinvolto numerosi operatori e realtà del mondo vitivinicolo siciliano tra consorzi di tutela, denominazioni, produttori e comunità locali. La forza della Sicilia risiede proprio nella capacità di valorizzare le proprie differenze all’interno di un territorio identitario. Presentarci insieme significa rafforzare il posizionamento dell’intera regione e trasmettere ai principali opinion leader internazionali un messaggio di autenticità, qualità e forte identità territoriale”.

Il primo giorno dell’incoming il gruppo è stato accolto a Palermo dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Tutela Vini DOC Sicilia con una cena di benvenuto ospitata in un palazzo storico della città. Nei giorni successivi, i partecipanti hanno intrapreso un viaggio alla scoperta dei principali territori vitivinicoli siciliani, da Marsala a Monreale e da Vittoria all’Etna con chiusura a Catania, dove il Presidente del Consorzio DOC Sicilia ha salutato, con un’ultima degustazione di vini selezionati per l’occasione, i Master of Wine in partenza per l’isola di Pantelleria, ultima tappa del percorso.

Masterclass con i produttori, degustazioni e visite tecniche in vigneto hanno permesso di approfondire la straordinaria varietà del patrimonio vitivinicolo siciliano. Paesaggi, suoli, microclimi e differenti culture produttive hanno raccontato una Sicilia dinamica e contemporanea, capace di esprimere identità territoriali fortemente identitarie. Il focus delle degustazioni dedicate ai vini Sicilia DOC ha consentito di approfondire l’ampiezza e la diversità dell’offerta vitivinicola siciliana attraverso una selezione di vini di differenti aree produttive, varietà e tipologie. Tra le referenze in degustazione figuravano spumanti metodo classico ottenuti da Grillo e Lucido, vini bianchi espressione di varietà simbolo come Grillo, Insolia e Catarratto, vini da vendemmia tardiva, rosati da Nero d’Avola e una selezione di rossi rappresentativi del patrimonio ampelografico regionale, tra cui Frappato, Nerello Mascalese e Perricone.

Un viaggio sensoriale pensato per offrire una visione completa dell’identità enologica siciliana, evidenziandone biodiversità, ricchezza territoriale e stili produttivi differenti.

Attraverso iniziative di alto profilo come il tour dedicato ai Master of Wine, il Consorzio di Tutela Vini DOC Sicilia conferma il proprio impegno nel rafforzare il posizionamento internazionale della denominazione e dell’intero sistema vitivinicolo regionale, che ha dimostrato in questa come in altre occasioni un’ottima capacità narrativa e di collaborazione: un progetto che ha permesso di raccontare la Sicilia del vino attraverso un approccio unitario e condiviso, valorizzando la straordinaria varietà dei territori, dei vitigni e delle denominazioni che rendono l’isola una delle realtà più dinamiche e identitarie del panorama enologico mondiale.