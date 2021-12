Col Vetoraz, un’evoluzione fondata sulla potente simbiosi tra uomini e territorio  

L’evoluzione di Col Vetoraz nel tempo, il lavoro dell’uomo in vigneto come in cantina, l’impegno e la cura quotidiana sono sempre stati accompagnati da un elemento primario; il legame indissolubile, unico e non confondibile col territorio di appartenenza, l’area del Valdobbiadene DOCG, un grande patrimonio di valore.

L’azienda di Santo Stefano di Valdobbiadene ha sempre profondamente creduto nella simbiosi col territorio di origine e da qui, senza mai allontanarsene, ha preso il via la sua storia di crescita mirata al raggiungimento dell’eccellenza.

Il solo semplice gesto di entrare in vigneto, muovere i propri passi tra i filari, avvicinarsi alla pianta per le operazioni stagionali necessarie ad accompagnarla verso un nuovo ciclo vegetativo, come tutte le azioni che si succedono nei diversi mesi dell’anno, sono sempre state guidate dal linguaggio del rispetto e dell’ascolto, assecondando i ritmi naturali della terra senza mai forzarli. Il risultato sono spumanti di indiscussa eccellenza, come queste due referenze:

Il Valdobbiadene DOCG Cuvée 5 Extra Brut, frutto di 25 anni di esperienza, ottenuto dalla selezione di 5 vigne scelte su 102 tra le colline pedemontane del Conegliano-Valdobbiadene DOCG. Pur con un basso residuo zuccherino, solo 5 g/l, riesce a conservare espressioni rotonde e accompagnare bene piatti di crostacei o pesci pregiati. Ideale anche con antipasti, si abbina perfettamente sia alle note salate del caviale o della spuma di burrata che alle sfumature dolci del crostaceo crudo.

Il Valdobbiadene DOCG Millesimato Dry, vino suadente elegante e complesso, dal fine perlage, con una invitante vena agrumata che ben delinea l’olfatto, seguita da pesca bianca, pera, fiori bianchi ed erbe aromatiche a confermarne la tipicità. La carbonica cremosa e la spiccata freschezza sono in perfetto equilibrio con la dolcezza degli zuccheri e la persistenza in bocca è perfetta. Protagonista dei momenti di brindisi, è uno spumante dedicato al fine pasto, ma si adatta bene anche ad altri momenti della giornata.

Redazione Centrale TdG