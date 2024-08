COL VETORAZ tra le 50 cantine italiane selezionate per ‘SIP OF ITALY’, il primo evento della testata americana WINE ENTHUSIAST unicamente dedicato ai vini del nostro paese, 10 settembre 2024 – City Winery – New York

Siamo felici di annunciare che COL VETORAZ volerà a New York per partecipare, il 10 settembre prossimo, a ‘SIP OF ITALY’, il primo evento unicamente dedicato ai vini italiani organizzato dalla prestigiosa testata americana di settore Wine Enthusiast.

L’azienda, selezionata tra solo 50 cantine italiane partecipanti, presenterà in degustazione il Valdobbiadene DOCG Superiore di Cartizze, che proprio dal panel di critici di Wine Enthusiast ha ottenuto 93 punti.

Le uve da cui origina questo vino crescono su un terreno di argille, marne e arenarie che garantiscono un’inusuale concentrazione di aromi e una grande salinità. Vellutato e aromatico, dal perlage sottile ed elegante e dal profumo intenso in cui spicca la delicatezza del mix di fiori e frutta matura, questo spumante proviene dai migliori vigneti dell’omonima area adiacente alla sede dell’azienda, la cui ristretta estensione limita la produzione a esigue quantità.

“Siamo orgogliosi di questa importante opportunità – commenta Loris Dall’Acqua, a.d. ed enologo di Col Vetoraz – una ulteriore conferma che, grazie al nostro lavoro, siamo sulla strada giusta per continuare ad essere ambasciatori dell’eccellenza del Valdobbiadene DOCG nel mondo.”

Col Vetoraz Spumanti S.p.A.

Situata nel cuore della Docg Valdobbiadene, la cantina Col Vetoraz si trova a quasi 400 mt di altitudine, nel punto più alto dell’omonimo colle parte delle celebri colline del Cartizze. È proprio qui che la famiglia Miotto si è insediata nel 1838, sviluppando fin dall’inizio la coltivazione della vite. Nel 1993 Francesco Miotto, discendente di questa famiglia, assieme all’agronomo Paolo De Bortoli e all’enologo Loris Dall’Acqua hanno dato vita all’attuale Col Vetoraz, una piccola azienda vitivinicola che ha saputo innovarsi e crescere e raggiungere in soli 25 anni il vertice della produzione di Valdobbiadene Docg sia in termini quantitativi che qualitativi, con oltre 2.300.000 kg di uva Docg vinificata l’anno da cui viene selezionata la produzione di 1.250.000 di bottiglie. Oggi, raggiunti i 30 anni la sfida è quella di riuscire a mantenere nel tempo questa importante posizione conquistata. Grande rispetto per la tradizione, amore profondo per il territorio, estrema cura dei vigneti e una scrupolosa metodologia della filiera produttiva e della produzione delle grandi cuvée, hanno consentito negli anni di ottenere vini di eccellenza e risultati lusinghieri ai più prestigiosi concorsi enologici nazionali ed internazionali.

