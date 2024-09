Col Vetoraz tornano le sculture di Elena Ortica per il progetto Terra d’Arte

È arrivato il momento del passaggio di testimone per Terra d’Arte, l’iniziativa di Col Vetoraz che coniuga vino e arte accendendo un dialogo virtuoso tra eccellenze. Fino a novembre una nuova esposizione è pronta per essere ammirata negli spazi della Sala Accoglienza. Si tratta delle installazioni di scultura di Elena Ortica, artista di origini milanesi ma con base a Treviso, dove oggi vive e lavora.

Per la serie dedicata alla condizione femminile, due sculture dal titolo “Adolescenza” e “Maternità” parlano della realtà della donna in diversi momenti della vitae di una. L’Adolescenza è il tempo dell’incertezza e della timidezza alla ricerca della propria identità. La maternità è un grande momento per una donna, un’esperienza che cambia la vita.

La serie dedicata alle ballerine presenta due bronzi; “Inchino” che rappresenta l’eleganza e l’armonia che le posizioni di danza fanno emergere imprimendole nella materia. Poi la “Figura Maschile”, un uomo alla ricerca di sé stesso senza dover dimostrare niente agli altri, è raffigurato non in un atteggiamento dinamico, sportivo dove fare emergere la forza, bensì in una posa di rilassamento e riflessione in cui lui, solo è alla ricerca dell’armonia interiore.

Ortica sceglie di esprimersi attraverso un linguaggio figurativo che partendo dalla forma, ricerca un’essenza interiore che oltrepassa l’involucro per arrivare in profondità toccando l’anima e il vissuto delle espressioni, e restituire così il senso più profondo della persona. Contraddizioni, limiti ed aspirazioni emergono con un linguaggio altamente comunicativo, che crea una immediata empatia col visitatore che ammira le sue opere.

La vicinanza e corrispondenza tra un’opera d’arte e il vino è molto stretta e tangibile perché il punto di partenza è condiviso: la materia prima.

“Come un’artista conosce e rispetta la materia di partenza che plasma per esprimersi – spiega Loris Dall’Acqua a.d. ed enologo di Col Vetoraz – così noi, stagione dopo stagione seguiamo con amore, cura ed ascolto l’evolversi della nostra materia prima, dalla terra al calice, con un costante atto di difesa delle nostre origini. Solo così il vino che otteniamo ha in sé quell’armonia, equilibrio ed eleganza che sono la chiave della sua piacevolezza.”

Vi invitiamo a vivere questa emozionante esperienza raggiungendo il punto più alto dell’intera denominazione dove ha sede Col Vetoraz, per una indimenticabile immersione a cinque sensi tra diverse espressioni di eccellenza; il territorio del Valdobbiadene DOCG, oggi Patrimonio UNESCO, gli spumanti di Col Vetoraz e le opere d’arte di Elena Ortica.

Col Vetoraz Spumanti S.p.A.

Situata nel cuore della Docg Valdobbiadene, la cantina Col Vetoraz si trova a quasi 400 mt di altitudine, nel punto più alto dell’omonimo colle parte delle celebri colline del Cartizze. È proprio qui che la famiglia Miotto si è insediata nel 1838, sviluppando fin dall’inizio la coltivazione della vite. Nel 1993 Francesco Miotto, discendente di questa famiglia, assieme all’agronomo Paolo De Bortoli e all’enologo Loris Dall’Acqua hanno dato vita all’attuale Col Vetoraz, una piccola azienda vitivinicola che ha saputo innovarsi e crescere e raggiungere in soli 25 anni il vertice della produzione di Valdobbiadene Docg sia in termini quantitativi che qualitativi, con oltre 2.300.000 kg di uva Docg vinificata l’anno da cui viene selezionata la produzione di 1.250.000 di bottiglie. Oggi, raggiunti i 30 anni la sfida è quella di riuscire a mantenere nel tempo questa importante posizione conquistata. Grande rispetto per la tradizione, amore profondo per il territorio, estrema cura dei vigneti e una scrupolosa metodologia della filiera produttiva e della produzione delle grandi cuvée, hanno consentito negli anni di ottenere vini di eccellenza e risultati lusinghieri ai più prestigiosi concorsi enologici nazionali ed internazionali.

Redazione Centrale TdG