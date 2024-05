Col Vetoraz, Loris Dall’Acqua tra i Top 100 Winemaker nella guida di The Drinks Business

Col Vetoraz: l’eccellenza, un risultato condiviso in equilibrio tra unicità di un territorio e talento delle persone

Loris Dall’Acqua tra i Top 100 Winemaker nella guida di The Drinks Business

L’eccellenza è sempre frutto di un lavoro condiviso, un principio che Col Vetoraz conosce bene e che infatti scandisce l’operato di ogni giorno. E’una voce che parte dal territorio, le meravigliose colline di Valdobbiadene, viene poi interpretata con impegno, pazienza, rispetto e ascolto dalle persone che in questa terra hanno radici, per esprimersi infine nel calice, rispecchiando a pieno un altissimo livello qualitativo, cifra distintiva degli spumanti dell’azienda trevigiana.

Fare luce sul talento di persone dal grande valore è l’intento con cui è stata realizzata la guida dei Top 100 Winemaker a cura della testata internazionale di settore The Drinks Business, tra i quali figura anche Loris Dall’Acqua, enologo e a.d. di Col Vetoraz. Solo otto le realtà italiane nella rosa dei 100 tra Europa, Uk, Usa e Canada sono state segnalate per l’eccellenza dei loro enologi. Una selezione, questa, che premia le migliori performance ottenute dai risultati del Global Wine Masters di The Drinks Business da cui emergono – come spiegano le parole del caporedattore Patrick Schmitt – la grande qualità, spessore e insieme diversità del lavoro di ciascun enologo.

Se si vuole fare la differenza bisogna affidarsi a professionisti di grande e comprovata competenza. E i risultati già numerosi ottenuti da Col Vetoraz sulla scena internazionale in questa prima parte di 2024 parlano da soli.

Eccoli qui di seguito.

Wine Enthusiast ha riconosciuto 93 punti al Valdobbiadene DOCG Superiore di Cartizze

ha riconosciuto al Valdobbiadene DOCG Superiore di Cartizze Fastaff Prosecco Trophy 2024 assegna :

94 punti al Valdobbiadene DOCG Extra Dry Cuvée 13 e Cuvèe 5

93 punti al Valdobbiadene DOCG Brut e al Valdobbiadene DOCG Superiore di Cartizze dry

92 punti al Valdobbiadene DOCG Millesimato dry

Il Frankfurt International Trophy conferisce la Medaglia d’Oro al Valdobbiadene DOCG Brut

conferisce la Medaglia d’Oro al Valdobbiadene DOCG Brut Il Concours International de Lyon assegna l’oro rispettivamente al Valdobbiadene DOCG Brut e al Valdobbiadene DOCG Extra Dry Cuvée 13

assegna l’oro rispettivamente al Valdobbiadene DOCG Brut e al Valdobbiadene DOCG Extra Dry Cuvée 13 Il Challenge International Du Vin infine ancora Medaglia d’Oro al Valdobbiadene DOCG Extra Brut Cuvée 5 e al Valdobbiadene DOCG Millesimato dry

Il primato distintivo che fa di Col Vetoraz una solida realtà di riferimento all’interno della denominazione Conegliano-Valdobbiadene DOCG, è reso possibile, oltre all’impegno quotidiano di tutti, anche dal clima di armonia e profondo senso di famiglia che unisce i dipendenti, elemento che gioca un ruolo non trascurabile nel raggiungimento di grandi risultati di valore.

Col Vetoraz Spumanti S.p.A.

Situata nel cuore della Docg Valdobbiadene, la cantina Col Vetoraz si trova a quasi 400 mt di altitudine, nel punto più alto dell’omonimo colle parte delle celebri colline del Cartizze. È proprio qui che la famiglia Miotto si è insediata nel 1838, sviluppando fin dall’inizio la coltivazione della vite. Nel 1993 Francesco Miotto, discendente di questa famiglia, assieme all’agronomo Paolo De Bortoli e all’enologo Loris Dall’Acqua hanno dato vita all’attuale Col Vetoraz, una piccola azienda vitivinicola che ha saputo innovarsi e crescere e raggiungere in soli 25 anni il vertice della produzione di Valdobbiadene Docg sia in termini quantitativi che qualitativi, con oltre 2.300.000 kg di uva Docg vinificata l’anno da cui viene selezionata la produzione di 1.250.000 di bottiglie. Oggi, raggiunti i 30 anni la sfida è quella di riuscire a mantenere nel tempo questa importante posizione conquistata. Grande rispetto per la tradizione, amore profondo per il territorio, estrema cura dei vigneti e una scrupolosa metodologia della filiera produttiva e della produzione delle grandi cuvée, hanno consentito negli anni di ottenere vini di eccellenza e risultati lusinghieri ai più prestigiosi concorsi enologici nazionali ed internazionali

