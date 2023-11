Cognac Delamain presenta le nuove Caraffe d’Autore

L’OISEAU RARE

È l’ultima prestigiosa produzione a firma della famiglia Delamain, i “guardiani del tempo” del Cognac, un’azienda tra le più antiche e virtuose della Grande Champagne fondata nel 1824. Che in occasione del suo quasi bicentenario inizia a velare una delle sue più prestigiose creazioni che omaggio il passaggio del tempo.

La cuvée Oiseau Rare nasce dalla passione di Jacques Delamain per la natura, in particolare per l’ornitologia e lo sguardo dell’evoluzione delle piante, del loro ciclo di vita. Un Cognac custodito per decadi in grandi fusti nel primo piano della cantina a Jarnac. Un lavoro meticoloso a cura di Dominque Touteau, Cellar Master. Pochissimi gli esemplari prodotti di questo distillato elegantissimo dalle note di floreali e speziate, che si aprono nel bicchiere su frutta più estiva, albicocca e pesca. Una persistenza impattante ed eleganza stratificata, che richiama lo stile inconfondibile di Delamain. Si presenta in una caraffa eccezionale dalle linee raffinate e impreziosita da una decorazione raffigurante gli uccellini e contenuto in un elegante cofanetto in legno.

XXO COGNAC HORS D’AGE GRANDE CHAMPAGNE

Cognac di grande eleganza, impareggiabile per la sua delicatezza, il bouquet ricco, sottile e pulito, dall’ incredibile potenziale di invecchiamento. L’affinamento avviene in cantine dai muri spessi, calcarei, che contribuiscono a creare il livello ideale di umidità e temperatura. Servito liscio, XXO sviluppa aromi impattanti, che fanno di questo cognac un’esperienza degustativa persistente, che richiede tempo per scoprirne e assaporarne la complessità e la ricchezza. Perfetto in abbinamento ad un sigaro.

XO COGNAC EXTRA OLD GRANDE CHAMPAGNE

Gustato liscio, rivelerà perfettamente i suoi aromi e la sua complessità. Per un’esperienza di degustazione diversa, Delamain XO può essere servito “on the rocks”, in un bicchiere tumbler con un grosso cubetto di ghiaccio. La lenta diluizione rivelerà aromi morbidi e fruttati. Queste esperienze di degustazione possono essere apprezzate durante tutto il pasto, dall’antipasto al dessert.

CASA DELAMAIN

Fondata nel 1824, con quasi 200 anni di storia, Delamain è l’unica Casa di Cognac a produrre XO provenienti dalla Grande Champagne.

I vigneti godono di un microclima unico, a metà strada tra l’Oceano Atlantico e le pendici del Massiccio Centrale.

Distribuiti da www.sagna.it

Redazione Centrale TdG