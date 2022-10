Cioccolatò: Lo chef stellato Claudio Vicina porta il suo New Bicerin di Torino

Lo chef stellato Claudio Vicina del ristorante torinese Casa Vicina partecipa all’appuntamento “Il Cioccolato con le stelle” inserito all’interno del ricco calendario di Cioccolatò che si terrà a Torino dal 28 ottobre al 6 novembre.

Il 30 ottobre alle ore 17.00, in Piazza San Carlo a Casa CioccolaTò, lo chef racconterà ai partecipanti la sua interpretazione dello storico Bicerin di Torino.

“Questa è la seconda edizione alla quale partecipo e lo faccio con grande entusiasmo in quanto è un’ulteriore occasione per avere un contatto diretto con il pubblico torinese al quale racconterò il “New Bicerin di Torino”. Questa nostra interpretazione nasce da un confronto con la clientela straniera che si è rivelata un’appassionata di questo dolce tipico torinese tanto da fare dei tour per assaggiare le varie proposte dei ristoranti. Per questo abbiamo ideato una personale variante sul tema: mantenendo gli stessi ingredienti siamo andati a lavorare sulla dimensione e sulle consistenze. Il nostro Bicerin è più piccolo, infatti lo proponiamo come predessert all’interno del Menù Gastronomico, il caffè è racchiuso all’interno di una camicia di zucchero e il cioccolato non è liquido e caldo bensì una mousse a temperatura ambiente.” commenta lo chef Claudio Vicina “Abbiamo grande rispetto delle ricette della tradizione, per questo la nostra firma si nota sul concept della struttura dei piatti mentre siamo sempre molto attenti nel preservare il gusto della tradizione. In questo caso il New Bicerin di Torino concentra in un piccolo assaggio una grande esplosione di gusto.” conclude lo chef.

Redazione Centrale TdG