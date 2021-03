Ciberie – Box-Ci, lo “Scrigno delle Rarità”

Ogni mese 6 diversi prodotti gastronomici d’eccellenza selezionati da Francesco Donadini

CIBERIE® sta lavorando, assieme a un partner distributivo nazionale, sul progetto della Piccola Distribuzione Evoluta (PDE), perché in realtà gli operatori attuali che affiancano i nuovi punti vendita del cibo e della tavola sono solo evoluzione e riorganizzazione di distributori locali (ex del porta a porta del latte o pane, dei formaggi, affinatori con distribuzione, agenti con mini distribuzione).

Con il nuovo HUB CIBERIE® di Godega di Sant’Urbano (TV), da settembre 2020 operativo al 100%, si è completato un tassello necessario: quello strutturale e logistico. Il magazzino dispone infatti di cella a temperatura ideale per la conservazione della maggior parte dei prodotti: 12/18 °C tutto l’anno, oltre al tradizionale +4 °C per insaccati e formaggi.

Ora anche per il produttore esiste la possibilità di una conservazione ottimale finalizzata alla logistica di sostegno all’attività distributiva di Ciberie®. La filiera adeguata e autentica del cibo sano, dopo il Covid, sta diventando realtà necessaria. Quella, che con efficacia sintetizzo spesso in “prodotti a filiera COLTA, etichetta CORTA, km VERO e chimica ZERO”, ha un rinnovato valore riconosciuto che aspetta solo di essere organizzato nella distribuzione adeguata. La selezione del cibo sano dei “mille” piccoli produttori può arrivare, grazie alla rete reale delle CIBERIE®, all’attuale e futuro pubblico cosciente che il gusto, la provenienza e la genuinità hanno valore determinante nella scelta della propria alimentazione di benessere.

L’attività di CIBERIE® ha l’obiettivo di far percepire la consapevolezza che mettere in rete i punti / luoghi del cibo del territorio (negozi del gusto con tavola, ristorante o pizzeria con bottega, negozi innovativi multifunzione con vendita e consumo, librerie con cucina, degusterie con tavola, ecc.) che per loro vocazione e passione s’impegnano a far conoscere, promuovere e vendere i prodotti delle piccole aziende agroalimentari italiane, consentirà un maggiore sviluppo della loro attività senza aggiungere nuovo magazzino, ma qualificando la loro offerta e il loro pubblico. Non solo, tutto il sistema della Ciberie Fidelity Card (presentata nel 2020) potrà diventare un nuovo elemento trainante delle loro vicinanza attiva al cliente. Ora infatti si è in grado di assistere il punto della rete Ciberie con attività di fidelizzazione e promozione, ma anche con concreta attività di consegna a domicilio ove fosse richiesto o necessario.

Francesco Donadini, appassionato food hunter e fondatore della start up Ciberie®, la “Rete del Buon Cibo”, ha creato Box-Ci lo “Scrigno delle Rarità”, una selezione di 6 prodotti d’alta qualità tra gli oltre 2000 presenti nel Catalogo Ciberie®, realizzati di piccole aziende artigiane italiane, sempre diversi ogni mese e tutti presentati con efficace e personale storytelling.

Gli ultimi 15 anni hanno visto Francesco Donadini percorrere più di 500mila km, attraverso l’Italia, alla continua ricerca e verifica di realtà artigiane che mettono al primo posto passione, qualità, sostenibilità, ecologia integrale, rispetto del paesaggio e creatività senza perdere di vista genuinità e tradizione. Box-Ci è il risultato di questa selezione appassionata.

Composte e confetture extra, salse, paté e conserve, condimenti sfiziosi e rarità spesso presenti solo localmente, ma vero patrimonio economico e culturale dell’Italia, ricette tramandate da generazioni o reinterpretate con occhio innovativo, senza snaturarne i valori di genuinità: questi sono gli alimenti che Box-Ci vuole far conoscere e apprezzare. Prodotti che rispondono a questa felice descrizione: a filiera colta, etichetta corta, km vero e chimica zero.

Box-Ci è e sarà acquistabile solo con un sistema riservato, accedendo tramite Ciberie Fidelity Card, un sistema formativo e culturale, non un banale acquisto, ma la partecipazione a una comunità del cibo buono e sano, che mette insieme il produttore, il negozio e il consumatore evoluto.

Sul sito www.ciberie.it e in tutti i punti della rete Ciberie®, geolocalizzati sul sito stesso e segnalati nella guida Il Golosario.

“In Italia sta nascendo un nuovo modo di fare cultura del cibo creando buona economia per tutti: per il consumatore, che cerca la genuinità, la sostenibilità e la trasparenza – dichiara Francesco Donadini; per il negozio, che sogna e pensa alle attese dei suoi clienti; per il piccolo produttore che ha bisogno di entrambi per continuare a produrre bene. È un progetto che sostiene l’economia nei fatti e nella qualità”

https://ciberie.it/box-ci/

https://ciberie.it/box-ci-5-in-viaggio-tra-agrumi-delle-coste-italiche/

https://ciberie.it/ciberie-lo-zenzero-e-il-protagonista-nella-box-ci-di-dicembre-2020/

https://ciberie.it/i-produttori-ciberie-sono-in-attivita/

Via Pietro Bertolini 38 | 31100 Treviso – Tel. 0422 432999 | Cell 349 5150167

e-mail: comunicazione@ciberie.it

