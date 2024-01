Mercoledì 24 gennaio, la cena si fa al cinema.

10 Chef prepareranno 10 dei piatti più famosi della storia del Cinema, che il pubblico potrà gustare mentre guarda la sequenza del film da cui sono tratti.

L’appuntamento è all’UCI Cinemas Torino Lingotto alle ore 19:30.

Era il 1895 quando i fratelli Lumière invitavano il pubblico alla prima proiezione cinematografica a pagamento del mondo. In realtà, già negli anni precedenti qualche tentativo era stato fatto, ma gli storici sono quasi tutti concordi nell’indicare il 28 dicembre 1895 come la data ufficiale della nascita del cinema.

Tutti ricorderanno il famosissimo corto dei fratelli francesi noto come “Arrivo del treno alla stazione”, dove una macchina da presa ancora immobile filmava l’avvicinarsi di un treno verso lo schermo. Secondo la leggenda, la proiezione causò un enorme spavento al pubblico in sala che, credendo che il treno alla fine sarebbe uscito dallo schermo travolgendo tutti, fuggì in fretta e furia verso l’uscita.

Oggi fa sorridere, ma l’idea di un film che esce dallo schermo per entrare nella sala cinematografica non è così lontana come potrebbe sembrare, per lo meno da quando To Be Events ha presentato il suo ultimo format gastronomico: CHEFILM.

COS’È CHEFILM

CHEFILM è un evento unico nel suo genere, il primo che porta al cinema la cucina del cinema. Un gioco di parole? Forse, ma lo scopo è proprio quello di giocare con la settima arte e con l’arte gastronomica, scegliendo 10 piatti famosi visti in altrettanti film e affidandoli a 10 grandi chef, che li proporranno secondo la loro personale rivisitazione.

I piatti saranno serviti all’interno della sala cinematografica, dove il pubblico, comodamente seduto, potrà gustarli guardando la sequenza del film da cui sono tratti. A fare da moderatore durante la serata sarà Luca Iaccarino, giornalista e critico gastronomico.

UNA PICCOLA SOTTOTRAMA

CHEFILM ha avuto una storia travagliata, come tutte le grandi saghe cinematografiche. L’agenzia di comunicazione e di eventi To Be Events aveva studiato il format già nel 2020, ma a causa dell’emergenza Covid l’evento non è mai potuto andare in scena.

Ma al cinema, si sa, le attese portano sempre a grandiosi accadimenti. Così è stato anche per questa prima edizione di CHEFILM che, nonostante sia stata rimandata di addirittura quattro anni, ad appena 72 ore dal suo annuncio aveva già venduto tutti i biglietti a disposizione, confermando che a Torino vivono tanti cinefili – gourmand desiderosi di addentare i loro film preferiti.

IL CAST

Come ogni grande spettacolo che si rispetti, anche CHEFILM ha i suoi attori protagonisti. Sono 10, sono tutti vestiti in giacca bianca e sono soliti indossare dei candidi cappelli che li rendono inconfondibili. Sono gli Chef che mercoledì 24 gennaio si trasferiranno con le loro cucine all’UCI Cinemas Torino Lingotto per preparare 10 piatti tratti da 10 grandi film. Ovviamente, al cinema nulla è ciò che sembra, per cui aspettatevi di vederne (e mangiarne) delle belle.

ANDREA LAROSSA del Ristorante Andrea Larossa, 1 stella Michelin, presenta Duchesse, un piatto tratto dal film Il sapore del successo

FABIO INGALLINERA del Ristorante Nazionale Vernante, 1 stella Michelin, presenta Tortillas di pollo affumicata al Pastor, un piatto tratto dal film The Menu

STEFANO SFORZA del Ristorante Opera presenta Terrina di pollo al curry Berberè, un piatto tratto dal film Amore, cucina e curry

NICOLÒ GIUGNI del Ristorante Razzo presenta Un bauscia nello spazio, un piatto tratto dal film 2001: Odissea nello spazio

LUCA ANDRÈ del Ristorante Soul Kitchen presenta A.V.A.N.T.I. – Carota confit, pane al prezzemolo e ratatouille in consistenze, un piatto tratto da Ratatouille

ALESSANDRO DADDEA del Ristorante Kensho presenta Maguro e Zuke Nigiri con Sake, un piatto tratto dal film Kill Bill Vol. 1

ALEXANDER ROBLES del Ristorante Azotea presenta Pan brioche, pastrami di lingua di vitello cotto con spezie ed erbe del Sudamerica e maionese al chipotle e huacatay, un piatto tratto dal film Harry ti presento Sally

SANTINO NICOSIA del Ristorante Al Garamond presenta Tartare di Gamberi di Mazara del Vallo, Campari Spritz & Peanuts, un piatto tratto dal film Forrest Gump

ALESSIA ROLLA del Ristorante Cantina Nicola presenta Cioccolata calda aromatizzata al peperoncino ed erbe, un piatto tratto dal film Chocolat

ANDREA POLITANO del Ristorante Osteria Il Cenacolo presenta Il mio cheeseburger, un piatto tratto dal film Pulp Fiction

INFO & CONTATTI

l’evento si terrà mercoledì 24 gennaio all’UCI Cinemas Torino Lingotto, l’appuntamento è per le ore 19:30

prima della cena, verrà servito un aperitivo di benvenuto

per ulteriori informazioni: 011.19478575

Redazione Centrale TdG