Al Fuoritempo di Chieri una cena a quattro mani dedicata allo scrittore albese e al suo legame con l’Inghilterra, con lo chef Charles Pearce e i vini di Fontanafredda

Prosegue martedì 26 maggio la rassegna 2026 delle Cene d’Autore al Fuoritempo di Chieri (TO), il progetto ideato e curato dal pizzaiolo e bakery chef Davide Di Bilio che intreccia alta cucina, lievitati contemporanei, musica jazz e letteratura.

Il quarto appuntamento del 2026 è dedicato a Beppe Fenoglio, scrittore nato ad Alba nel 1922, voce tra le più originali del Novecento italiano. Profondamente legato alle Langhe e all’esperienza della Resistenza, Fenoglio nutrì per tutta la vita un rapporto intenso e quasi mitologico con la lingua e la cultura inglese: un paese mai visitato fisicamente, eppure abitato con passione nella sua formazione intellettuale e nel suo stile letterario, asciutto e al tempo stesso fortemente evocativo.

A portare questo dialogo tra Piemonte e Inghilterra in cucina sarà Charles Pearce, Executive Chef di LORTO, il ristorante del resort Nordelaia a Cremolino (AL). Nato a Londra nel 1992, Pearce ha costruito il proprio percorso tra Inghilterra, San Francisco, Milano e Barcellona, prima di radicarsi nel Monferrato dove dal 2021 guida l’offerta gastronomica di Nordelaia. La sua cucina unisce rigore tecnico, influenze internazionali e rispetto per il prodotto e il territorio: qualità che gli sono valse nel 2025 il premio “Contaminazioni” della Guida Identità Golose e la vittoria del concorso nazionale “L’Artusi senza confini”. Accanto a lui, Davide Di Bilio firmerà i lievitati del menu con impasti a lunga fermentazione, farine non raffinate di vari cereali e legumi e una costante attenzione alla digeribilità e alla filiera.

I piatti della serata saranno accompagnati da una selezione di vini di Fontanafredda, cantina fondata nel 1858 nel cuore delle Langhe, con 120 ettari certificati biologici: una delle realtà storiche più significative del Piemonte vitivinicolo, tra i principali produttori di Barolo, capace di esprimere con coerenza il carattere del territorio attraverso una gamma che spazia dai grandi rossi ai bianchi e agli spumanti. A chiudere il percorso, il dessert includerà la crema di nocciola tonda gentile “Delicata” di Cuor di Nocciola delle Langhe, progetto della famiglia Robaldo che da quattro generazioni coltiva nocciole a Cravanzana, in Alta Langa, con una filiera interamente interna e priva di diserbanti.

La serata sarà accompagnata dalle note della fisarmonica jazz di Valerio Chiovarelli, musicista chierese diplomato al Conservatorio di Torino, che nel corso degli anni ha suonato con artisti del calibro di Paolo Conte e ha ideato e brevettato il “Chiovarelli Jazz System”, un sistema armonico originale per la fisarmonica.

A condurre il percorso letterario e gastronomico sarà il giornalista Danilo Poggio, in dialogo con Bianca Roagna, Direttrice del Centro Studi Beppe Fenoglio di Alba, custode dell’eredità intellettuale dello scrittore.

L’accoglienza è dalle ore 20.00 al Fuoritempo, con musica dal vivo. La cena inizia alle ore 20.30. Il costo è di 50 € a persona, acqua, caffè e coperto inclusi. La prenotazione è obbligatoria su www.fuoritempo.com.

IL MENU

SNACK DI BENVENUTO

Smoked carrot hot dog

Alta Langa DOCG Limited Edition 2021 – Fontanafredda

PALA ALLA ROMANA

Curry di lenticchie nere, mango, green sauce

Impasto: farina di farro, farina di ceci e grani parzialmente germogliati

Derthona Colli Tortonesi Timorasso 2023 – Fontanafredda

PIZZA GOURMET

Ganache di fegatini, composta di cipolla e pancetta

Impasto: farina di orzo e farina di riso

Marne Bune Nebbiolo d’Alba 2024 – Fontanafredda

IL PIATTO DELLO CHEF

Maitake alla brace con salsa mole

Pane in abbinamento: ciabatta farro e mais

DESSERT

Mousse al cioccolato fondente, olio extravergine, sale Maldon, pane abbrustolito.

Ciabatta al cioccolato e crema di nocciola tonda gentile “Delicata”.

Moncucco Moscato d’Asti 2024 – Fontanafredda

Davide Di Bilio e il Fuoritempo

Pizzaiolo e bakery chef certificato, Davide Di Bilio guida una delle pizzerie più apprezzate d’Italia, premiata con i Tre Spicchi del Gambero Rosso, presente in 50 Top Pizza Italia e nella Guida Pizzerie di Identità Golose. La sua filosofia unisce ricerca, selezione accurata delle materie prime e l’uso di farine poco raffinate, cereali alternativi e lunghe fermentazioni, per impasti leggeri, digeribili e nutrizionalmente ricchi. La carta spazia tra pizza napoletana, pizza gourmet e pizza al padellino, diventando base creativa per collaborazioni con chef d’alta cucina come quelle delle Cene d’Autore.

Redazione Centrale TdG