Cena a quattro mani alle Wine Room: Filippo Chiappini Dattilo ospite di Luca Tegon al GHV Hotel & Spa di Creazzo

Redazione Centrale TdG –

Sabato C giugno 202C la Wine Room ospita un nuovo appuntamento gastronomico del ciclo firmato Luca Tegon

Dopo gli appuntamenti dei mesi scorsi, la Wine Room by Luca Tegon torna ad accendere i riflettori sulla cucina d’autore con una nuova cena a quattro mani in programma sabato 6 giugno al GHV Hotel & Spa di Creazzo. Ospite della serata sarà lo chef stellato Filippo Chiappini Dattilo, protagonista insieme a Luca Tegon di un incontro costruito attorno a un linguaggio comune fatto di tecnica, rigore e profondo rispetto della materia prima.

A unire i due chef è anche un importante elemento del loro percorso formativo: l’esperienza nelle cucine francesi. Se per Filippo Chiappini Dattilo la Francia ha rappresentato un passaggio fondamentale della propria crescita professionale, attraverso il lavoro accanto a maestri come Georges Blanc, Émile Jung e Paul Haeberlin, anche Luca Tegon ha costruito parte della propria visione gastronomica attraverso esperienze francesi che hanno contribuito a definirne precisione tecnica e sensibilità contemporanea. Due percorsi differenti, ma accomunati da un’idea di cucina essenziale, elegante e profondamente legata al prodotto.

Nato a Piacenza nel 1961, Chiappini Dattilo arriva alla cucina dopo un percorso iniziale in ingegneria, abbandonato per seguire una passione che negli anni lo porterà a diventare uno dei riferimenti della ristorazione italiana. La sua cifra stilistica si fonda su equilibrio, precisione e armonia dei sapori, con una cucina capace di unire memoria gastronomica, sensibilità estetica e solidità tecnica.

La cena del 6 giugno sarà costruita come un percorso condiviso, in cui le identità dei due chef si alterneranno con naturalezza attraverso piatti che valorizzano stagionalità e ingredienti del territorio. Come di consueto, grande attenzione sarà dedicata alle materie prime locali e ai prodotti della stagione, interpretati attraverso sensibilità diverse ma complementari. Il menu accompagnerà gli ospiti in un racconto gastronomico che attraversa suggestioni vegetali, richiami marini e preparazioni più intense, mantenendo sempre al centro equilibrio, gusto e riconoscibilità dell’ingrediente.

Ad aprire la serata sarà una sequenza di amuse-bouche firmati da Luca Tegon, seguiti da un percorso degustazione che alternerà le creazioni dei due chef: antipasto, secondo e dessert a cura di Chiappini Dattilo, primo piatto e piccola pasticceria a cura di Tegon. Tempo permettendo, la cena si svolgerà a bordo piscina, in un contesto che contribuirà a rendere l’esperienza ancora più immersiva e conviviale.

Con questo nuovo appuntamento, la Wine Room by Luca Tegon conferma la volontà di consolidare un percorso gastronomico dinamico e aperto al confronto, attraverso serate che permettono agli ospiti di scoprire linguaggi culinari differenti all’interno di un’unica esperienza.

La cena-evento si terrà sabato 6 giugno 2026 alle ore 20:00. Il costo della serata è di €85 a persona, vini esclusi.

Per informazioni e prenotazioni: https://ghvhotel.com/cena-a-4-mani-con-chef-filippo-