Casa Portogallo a Torino

Da sabato 7 a domenica 15 maggio, in occasione dell’Eurovision Song Contest, Bacalhau Osteria diventa Casa Portogallo

Bacalhau Osteria, l’unico ristorante di pesce a Torino a proporre in carta piatti portoghesi a base di baccalà islandese, durante il grande evento dell’Eurovision Song Contest diventa Casa Portogallo in omaggio, da un lato, al paese in gara a Torino con la cantautrice Maro e la sua “Saudade, saudade” e dall’altro alla terra che tanto ha influenzato la cucina di Bacalhau Osteria.

A disposizione degli ospiti una sala interna e un ampio dehors chiamato Fermata Bacalhau perché nato sulla fermata dove un tempo passava il tram, dove assaggiare, oltre al classico menu, i piatti tipici, il dolce per eccellenza la pastel de nata, i grandi vini e liquori della terra portoghese.

“Sin dall’apertura del ristorante – sottolinea Fabio Montagna, patron e chef di Bacalhau Osteria – la mia cucina, e lo stesso nome del locale, è stata influenzata da quella portoghese, l’unico Paese che più di ogni altro al mondo ha messo al centro della propria tradizione il baccalà, l’unico luogo dove questa pietanza è il piatto nazionale; e ora che Torino si accinge ad accogliere il Portogallo durante uno dei più importanti eventi musicali al mondo non potevo che rendergli omaggio creando un menu dedicato accompagnato dai vini e liquori portoghesi”.

Ma cosa si degusta nel locale in Corso Regina Margherita 22 nel quartiere Vanchiglia, centro della movida torinese a pochi passi da piazza Vittorio Veneto?

Da sabato 7 a domenica 15 maggio, sia a pranzo che a cena, si può assaporare l’aperitivo portoghese a base di 5 petiscos – bacalhau a braz, caldo verde, caldeirada de bacalhau, bolinhos de bacalhau e acorda de bacalhau alentejana – accompagnati da un calice di vino portoghese il Dao Branco Cantina Casa De Mauraz importato da Lusitania Vini, oppure scegliere il menu degustazione portoghese di 4 portate che comprende: entrada do chef com base do bacalhau, bacalhau com grao, (insalata di baccalà con ceci e cipolla), cldeirada de bacalhau (zuppa di pesce e bacalhau con crostini) e bacalhau à braz (bacalhau cotto nel latte, con cipolla, patate fritte, tuorlo d’uovo e olive nere).

Da Bacalhau Osteria non manca inoltre il dolce tipico per eccellenza, la pastel de nata servita con cannella, la Ginja il liquore tipico portoghese alle amarene, un’ampia selezione di etichette come il vinho verde e il pregiato bollicine rosè portoghese di piccoli produttori di zone diverse del Portogallo – dalla regione del Dao a quella del Minho sino alla regione Alentejo – la birra portoghese Super Bock e il pregiato Tawny Port Miguels invecchiato a 10, 30 o 40 anni.

Ad aprire Casa Portogallo sabato 7 maggio dalle ore 19 l’accompagnamento musicale “Vini & Vinile” con brani portoghesi in LP 33 giri curati da Food To Vision e Cocina Clandestina di Marco Fedele.

Per informazioni e prenotazioni

Tel 011 839 7975

Bacalhau Osteria è aperto 7 su 7

Asporto e delivery sempre attivi

http://www.bacalhau.it

Redazione Centrale TdG