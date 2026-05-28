Casa Mongrana: l’anima libera della Maremma di Querciabella

Redazione Centrale TdG –

Debutta il nuovo Pop Rosato, perfetto per l’estate

Querciabella apre un nuovo capitolo sulla Costa Toscana con un packaging pensato per i momenti di convivialità: colori pastello e l’immagine dell’Ippogrifo, simbolo di libertà e desiderio di esplorazione nell’immaginario del poeta Ludovico Ariosto.

Casa Mongrana prende il nome da una famiglia di cavalieri dell’Orlando Furioso, poema cavalleresco ambientato in paesaggi vasti e aperti — proprio come la Maremma più selvaggia. Prende vita a Banditella, ad Alberese, dove Querciabella coltiva oltre 40 ettari lungo la costa toscana, cui si sono aggiunti altri due ettari a Vallemaggiore. Da 25 anni qui si praticano agricoltura biologica e un approccio agronomico rigoroso.

I vigneti di Banditella si estendono tra i 20 e i 50 metri s.l.m.; impiantati nel 2000 con orientamento nord–sud, affondano le radici in suoli tipici della Maremma, acidi e ricchi di minerali.

Sull’onda di queste premesse, l’annata 2025 in Maremma ha offerto condizioni particolarmente favorevoli: crescita vegetativa regolare, sostenuta dall’equilibrio tra le piogge primaverili e l’inizio dell’estate, seguita da giornate calde e ventilate. Ne sono scaturite un’acidità viva, un profilo aromatico nitido e una maturità fenolica fine, senza eccessi zuccherini.

Accanto al Mongrana Bianco 2025, Vermentino in purezza, i riflettori sono puntati sul nuovissimo Pop Rosato — Mongrana Rosé, pardon: fresco! Entrambi certificati biologici, raccontano una Maremma luminosa e marina, laboratorio di sperimentazione dove osare e scoprire nuove prospettive produttive.

Il nuovo rosé è un vino agile e immediatamente godibile (12% vol.) a base Merlot e Sangiovese, pensato per l’aperitivo sulla costa e per il quotidiano: colore luminoso; profumi di melograno e ribes, tra rosa e peonia; sorso teso, succoso e sapido.

Ma come viene prodotto il Mongrana Rosato? Su suoli limosi e sabbiosi, le uve effettuano una breve macerazione sulle bucce in acciaio inox per preservare freschezza, vivacità e fragranza del frutto, consentendo al contempo una delicata estrazione di colore e tannini morbidi. Fermentazione e macerazione avvengono interamente in vasche d’acciaio. Dopo circa 48 ore di contatto con le bucce, il mosto fiore viene separato, così da mantenere una struttura più leggera e un sorso succoso, dinamico e piacevole.

Scheda tecnica dei vini: https://www.turismodelgusto.com/wp-content/uploads/Querciabella-Mongrana-Toscana-Igt-Bianco-2025.pdf