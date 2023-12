Carpineto mette in vendita oltre 100 mila bottiglie delle tre denominazioni storiche più i Super Tuscan

In Chianti Classico apre l’ENOLIBRERIA di Carpineto – anche on line www.carpineto.com – un compendio storico della viticultura toscana di qualità in bottiglia.

Un archivio enoico che non è solo una summa del passato, per quanto preziosa ed emozionante, non è solo un “magazzino”, ma un’opportunità, per chi vuole godere di proposte esclusive, bottiglie da collezionare, regali unici, vini maturi pronti da bere al massimo della loro espressività.

Sugli scaffali oltre 100 mila bottiglie delle tre denominazioni storiche più i Super Tuscan

L’Appodiato di Dudda a Greve in Chianti, sede originaria della CARPINETO in Chianti Classico, è il cuore storico dell’azienda, emblematicamente rappresentato anche da una libreria enoica tra le più fornite, con un grande numero di annate storiche. L’affinamento dei vini imbottigliati avviene in una cella sotterranea a temperatura costante, un caveau che può ospitare fino ad un milione di bottiglie.

Non sono poche le aziende storiche toscane che hanno un archivio delle loro annate migliori. Quello che rende però l’archivio di Carpineto unico è la varietà, la profondità ed anche l’ampia disponibilità di tutti i vini per l’acquisto.

La biblioteca comprende Chianti Classico, Vino Nobile di Montepulciano, Brunello e Super Tuscan.

L’idea di costituire una libreria delle bottiglie nacque agli stessi fondatori, Giovanni Carlo Sacchet e Antonio Mario Zaccheo, loro stessi, ovviamente, grandi appassionati di vino, fin dall’inizio. Per dimostrare la longevità dei prodotti iniziarono così fin dai primissimi anni a conservare le annate più prestigiose nonché quelle più premiate…‘male che va – dicevano – ‘ce le beviamo noi!’ Ma così poi non è andata!

Tra i clienti VIP, Bill Gates, grande amante del Chianti Classico e Celine Dion che predilige un Super Tuscan, il Farnito Cabernet Sauvignon, ma è rimasta colpita anche dal Vino Nobile di Montepulciano.

Almeno dagli anni ’80 in poi le bottiglie in archivio non sono mai state, e mai saranno, “pezzi da museo” raccontano in Carpineto. Si tratta infatti di bottiglie con un grande appeal per appassionati e wine lovers. Appeal dovuto soprattutto alle qualità intrinseche dei vini Carpineto dalla spiccata attitudine alla longevità e alle modalità di conservazione volute dagli stessi produttori, condizioni cioè ottimali sin dal momento dell’imbottigliamento.

La procedura per chi acquista on line prevede che vengano etichettate al momento dell’ordine per assicurare una presentazione perfetta e se spedite messe in una cassetta di legno sigillata.

Si possono comporre cassette di particolare pregio che racchiudono al loro interno una verticale completa con 6 bottiglie di un Cru, oppure scegliere singole bottiglie e comporle magari in una confezione che rappresenti un affresco della Toscana del vino Sorsi del tempo, potremmo definirli, per appassionati.

Ecco un esempio di una BOX Vintage:

Farnito Cabernet Sauvignon 2000

Vino Nobile di Montepulciano Riserva 1989

Chianti Classico 1995

Brunello di Montalcino del 2012

Perché una bottiglia vintage è l’acquisto giusto:

Non va mai fuori moda e il passare degli anni non può che farle del bene

Non servono tanti accessori per godersela, basta un calice

Una bottiglia con una storia alle spalle e anni di affinamento, è molto più che una bottiglia, è un’esperienza

Una bottiglia crea emozioni

Una bottiglia la si condivide, rinsalda le amicizie, facilita le nuove

Una bottiglia non richiede un biglietto, il messaggio ce l’ha dentro.

Fondata in Chianti Classico nel 1967 dalle famiglie Sacchet e Zaccheo, CARPINETO, tuttora gestita dalle due famiglie, coltiva in modo sostenibile e neutrale all’impronta del carbonio 500 ettari di terreni di proprietà suddivisi tra 5 tenute nelle zone storiche della Toscana vitivinicola: Chianti Classico, Vino Nobile di Montepulciano, Brunello di Montalcino, Alto Valdarno e Maremma.

Molto nota per i grandi rossi a denominazione e alcuni SuperTuscan e sempre ai vertici delle classifiche nazionali e internazionali, esporta oltre 70 Paesi nel mondo i vini delle più prestigiose DOCG della Toscana.

Nella tenuta di Montepulciano si pratica l’enoturismo con una variegata gamma di proposte di degustazione, passeggiate in vigna, pic nic e pranzi all’aperto.

Carisma, stile, grande continuità qualitativa dei vini, riconoscimenti prestigiosi da scoprire sul territorio, nei vigneti delle 5 tenute, o appodiati, nei territori più vocati della Toscana. Per la Carpineto il vino è passione, emozione, natura, cultura.

Dudda – Greve in Chianti (FI) – ENOLIBRERIA aperta dalle 9.00 alle 16.30 tutti i giorni weekend escluso: www.carpineto.com

Redazione Centrale TdG