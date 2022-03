Carmen rosato Trevenezie IGT e Pro’ Prosecco Doc Treviso

La primavera nel calice con due espressioni varietali firmate Tenute Tomasella

La Primavera si può vivere anche nel calice con un viaggio tra sentori, aromi e sensazioni come quello che scegliamo di presentarvi attraverso due espressioni firmate Tenute Tomasella, per suggerirvi un’esperienza memorabile in queste terre vocate.

Carmen Rosato Trevenezie IGT

Ottenuto da uve Merlot e Refosco dal peduncolo rosso, questo vino presenta un colore rosato intenso con riflessi corallini, avvolgenti profumi fruttati di sottobosco, ciliegie e lampone, e lievemente floreale, mentre in bocca si rivela morbido, elegante e di lunga persistenza con una sottile ed intrigante vena sapida.

Abbinamenti gastronomici

E’ perfetto come aperitivo o in abbinamento ad antipasti leggeri, pesci crudi o cucinati delicatamente e formaggi freschi.

Pro’ Prosecco DOC Treviso Spumante Brut Millesimato

Questo vino ottenuto da uve Glera ha un colore giallo paglierino chiaro, con delicati riflessi verdi alla vista e un perlage regolare e persistente. Il naso è tipico e varietale, guidato da freschi sentori fruttati che richiamano la pera e la mela gialla su tutto. In degustazione è armonico e gradevole, ben bilanciato, leggermente sapido in chiusura e di buona lunghezza.

Abbinamenti gastronomici

Ideale come aperitivo ad accompagnare antipasti e piatti leggeri tipici della cucina a base di pesce, da provare in accompagnamento a cocktail di gamberetti.

Tenute Tomasella si estende per 50 ettari coprendo due territori confinanti entrambi vocati al vino, la DOC Friuli e la Prosecco DOC Treviso. Due regioni, Veneto e Friuli, che condividono storie profonde legate alle particolarità della terra, dove i vini contengono gli accenti specifici di ogni area per portare in tutto il mondo il messaggio di bellezza nella quale l’azienda è immersa ogni giorno.

Una realtà conosciuta tanto per il rispetto delle tradizioni più radicate quanto per la tutela dell’ambiente, della natura, dell’ecosistema e della biodiversità, e da sempre impegnata nella produzione di vini genuini e di elevata qualità, figli di un’esperienza cinquantennale e frutto dell’amore incondizionato per la propria terra.

Inseguendo costantemente il principio della massima valorizzazione del varietale e del terroir, i filari godono di un microclima unico mitigato dagli influssi del vicino mare Adriatico, che rende la zona particolarmente vocata. Il risultato è una gamma di produzione di assoluto livello.

Per Tenute Tomasella è importante che ogni bottiglia sia una sinfonia composta in vigna. Tutte le uve vengono lavorate seguendo rigorosi protocolli, rispettando in ciascun passaggio produttivo principi enologici d’avanguardia. Il lavoro manuale in vigna trova poi in cantina tutta la tecnologia necessaria per intervenire poco e correttamente, al fine di garantire vini sani e in grado di restituire il grande lavoro della natura preservando la ricchezza dei singoli areali.

Tenute Tomasella

L’azienda vinicola Tenute Tomasella si trova a Mansué in provincia di Treviso. Si estende tra la DOC Friuli e la Prosecco DOC Treviso su 50 ettari vitati, di cui 10 in Friuli e 40 in Veneto da cui vengono prodotte 120.000 bottiglie l’anno. Terre dove il passaggio tra due confini non crea divisioni, ma porta ricchezze di sfumature in ogni bottiglia, rendendo anche il più tradizionale dei vini un vino unico. Una passione che si tramanda di generazione in generazione da oltre 50 anni, con la convinzione che per suscitare emozioni ci vogliono tempo e pazienza, assecondare i ritmi di natura e ascoltare con pazienza ciò che la terra vuole esprimere e raccontare. Specializzazione assoluta e valorizzazione della cultura vitivinicola, attenzione alla qualità e alla scelta di principi enologici d’avanguardia finalizzati alla pura conservazione di ciò che arriva dal vigneto, il raccolto a mano con delicatezza e rispetto caratterizzano ogni fase della produzione, che per Tenute Tomasella è l’espressione più sincera di un territorio. Il risultato sono vini di elevata qualità, squisitamente genuini eppure non convenzionali, capaci di sorprendere portando in tavola la narrazione di una terra e regalando un’esperienza sensoriale nel segno dell’armonia, della finezza e dell’eleganza.

Redazione Centrale TdG