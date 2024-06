Carlo Ricatto e Liviu Ceoflec presentano Bricks To Go!

Carlo Ricatto, il talentuoso e visionario imprenditore, “deus ex machina” di Bricks Tapas e Pizza, e Liviu Ceoflec, suo braccio destro e maestro lievitista, sono entusiasti di annunciare l’apertura di “Bricks To Go”. Questa innovativa bakery è stata concepita come un ritorno alle origini dove sostenibilità e accessibilità sono al centro di tutto il progetto.

Un Nuovo Concept di Bakery

Bricks To Go nasce dal desiderio di Carlo Ricatto di riportare il mondo della pizza e dei lievitati a un modello di consumo e acquisto immediato e diretto. Questo nuovo spazio nel cuore popolare della città, Via San Paolo 12, in Borgo San Paolo a Torino, si propone di offrire una vasta gamma di prodotti dolci e salati, mantenendo un’anima profondamente popolare ma senza perdere di vista l’eccellenza delle materie prime utilizzate. La filosofia alla base di Bricks To Go è quella di garantire la qualità al giusto prezzo, rendendola accessibile a tutti.

Un’Offerta Ricca e Variegata

La proposta di Bricks To Go è ampia e diversificata, pensata per soddisfare i gusti di un pubblico variegato. Tra le specialità che sarà possibile trovare, spiccano:

Pizze e Focacce : Bricks To Go offrirà una selezione di pizze tonde, al taglio e al padellino, tutte preparate con impasti lievitati naturalmente e cotte secondo le tecniche tradizionali. Le focacce al trancio, soffici e fragranti, saranno disponibili in diverse varianti, ideali per un pranzo veloce o uno spuntino goloso. Senza poi dimenticare la mitica e sempre presente farinata di Liviu…

: La bakery proporrà un assortimento di torte, torte su ordinazione, torte alle creme e torte da credenza, perfette per ogni occasione, dalla colazione al dessert, vendute a fette o intere. Non mancheranno biscotti artigianali, preparati con ingredienti di alta qualità e secondo ricette classiche. Sarà cerato un vero servizio di , ideato per portare l’arte della pasticceria direttamente a casa dei clienti. Che si tratti di un compleanno, di un matrimonio, di un anniversario o di qualsiasi altra occasione speciale, rende ogni evento indimenticabile con torte personalizzate e golose. Gastronomia e Prodotti da Dispensa : Per chi desidera un pasto veloce e gustoso, Bricks To Go offrirà una selezione di piatti pronti della tradizione italiana, come lasagne, polpette, parmigiana di melanzane e altre specialità, disponibili anche in pratiche monoporzioni. Inoltre, sarà possibile acquistare prodotti da dispensa di eccellenza, come il riso Riserva San Massimo, la linea Armatore di Cetara, confetture e tartufi dolci (giusto per citarne qualcuno) e una selezione di prodotti gluten free.

A pranzo, Bricks To Go proporrà anche una selezione di bagel farciti, perfetti per una pausa pranzo veloce e gustosa. Questi bagel, disponibili in diverse varianti, saranno preparati con ingredienti selezionati, seguendo le migliori ricette della tradizione italiana.

La missione di Bricks To Go è molto ambiziosa: diventare un riferimento della ristorazione veloce e di qualità a Torino. Il progetto mira a combinare la convenienza e la praticità dello street food con l’innovazione e la qualità del mondo lievitato più evoluto, offrendo ai clienti un’esperienza di acquisto simpatica e veloce. La missione di Bricks To Go è di fornire lievitati eccellenti e accessibili, prodotti preparati con ingredienti genuini e autentici…a un prezzo accessibile.

Carlo Ricatto ha espresso con passione la sua visione: “Con Bricks To Go, vogliamo rendere la qualità e l’innovazione a livelli popolari. Crediamo fermamente che la buona cucina debba essere semplice, sostenibile e alla portata di tutti. Questa nuova avventura rappresenta un’evoluzione naturale del nostro brand, portando la filosofia di Bricks direttamente nelle case e nelle vite quotidiane dei nostri clienti.”

Una Nuova Casa nel Cuore di Torino

Situato nel cuore pulsante di Torino, Bricks To Go si propone come punto di riferimento nel panorama locale. Il locale, accogliente e moderno, è stato progettato per riflettere l’anima popolare del progetto, senza però rinunciare a un tocco di eleganza. Il design degli interni è curato nei minimi dettagli, con un’attenzione particolare alla funzionalità e alla convivialità. Bricks To Go non è solo un luogo dove acquistare deliziosi prodotti da forno, ma un punto di ritrovo per la comunità, dove condividere momenti di piacevole socializzazione.

Impegno per la Sostenibilità

Bricks To Go non si limita a offrire prodotti di alta qualità, ma è anche fortemente impegnato nella sostenibilità. Tutti gli ingredienti utilizzati provengono da fornitori selezionati con cura, privilegiando le filiere corte e i prodotti biologici. L’uso di imballaggi eco-friendly e la riduzione degli sprechi alimentari sono parte integrante della filosofia aziendale.

Coinvolgimento della Comunità

Per Carlo Ricatto, il legame con la comunità locale è fondamentale. Bricks To Go organizzerà eventi e attività per coinvolgere i residenti del quartiere, creando un senso di appartenenza e vicinanza. Workshop, corsi, degustazioni e serate a tema saranno solo alcune delle iniziative pensate per rendere Bricks To Go un punto di riferimento nel tessuto sociale del quartiere.

Strategie di Marketing e PR

Per il lancio di Bricks To Go, è stata pianificata una strategia di marketing multicanale che prevede l’utilizzo di social media, pubblicità tradizionale e collaborazioni con influencer locali oltre a una mirata attività di ufficio stampa

Il progetto Bricks To Go rappresenta un’evoluzione naturale del brand Bricks, portando l’esperienza gourmet del ristorante di Carlo Ricatto direttamente nelle case e nelle vite quotidiane dei clienti.

Redazione Centrale TdG